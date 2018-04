33 perc alatt mesterhármas - Szőke Péter, a Kiskundorozsma játékosa a forduló gólvadásza

Már az első félidőben bő fél óra, egészen pontosan 33 perc alatt mesterhármasig jutott a kiskundorozsmai Szőke Péter, majd a másodikban hozzátett még egyet, így négy góllal zárta a Zsombó ellen 5–2-re megnyert meccset.– Az első gólom fejesből született, majd egy az egyben vezethettem a kapusra a labdát, így találtam be, aztán beadás után voltam eredményes, ebből kétszer Illés Tibor kiszolgálása révén, végül Szabó Tamás önzetlen passzából szereztem meg a negyedik gólomat. Talán a megyei I. osztály legidősebb átlagéletkorú csapata a mienk, de egyszerűen nincs fiatal, aki letolna minket a pályáról – mondta a hatszoros megyei I. osztályú gólkirály.Szőke Péternek van egy olyan ígérete, amelyet hamarosan beválthat.– Azt mondtam, ha megszerzem pályafutásom 500. felnőtt megyei I. osztályú bajnoki gólját, abban a pillanatban abbahagyom a labdarúgást. Már csak nyolc hiányzik hozzá... A Zákányszék színeiben 1998 januárjában mutatkoztam be a megyeegyben, azóta kétszer fél év tanulmányi út, egy NB III-as szezon, illetve egy hosszabb sérülés miatt hagytam ki összesen három évet. Volt, amikor azt hittem, soha többet nem tudok futballozni, ehhez képest most élvezem minden percét a labdarúgásnak, a játéknak. Három éve rendszeresen asztaliteniszezem, és ezt is nagyon kedvelem. El sem tudják sokan képzelni, milyen megyei élet van ebben a sportágban is – nyilatkozta Szőke.