36 bajnoki aranyat szerzett a Szentes - Ráadásként Felvégi Walesben is tarolt

A 36 bajnoki cím mellett három korosztályos csúcsot is elkönyvelhettek: Melkuhn Dezső (XII. kcs.) 400 méter gyorson és 200 pillangón, Berezvainé Virágos Éva (VIII. kcs.) 400 gyorson döntötte meg a magyar rekordot. Felvégi Zsuzsanna – aki egyéniben két bajnoki címet szerzett az ob-n – egy héttel később külföldön is sikereket ért el: a Swanseaben rendezett walesi szenior-úszóbajnokságon indult, ahol öt számban is (50 m pillangó, 100 m gyors, 100 m pillangó, 50 m gyors, 800 m gyors) aranyérmet szerzett, két számban (400 m gyors, 1500 m gyors) második, míg 200 m gyorson harmadik helyen végzett.Berezvainé Virágos Éva: 1. hely: 400 m gyors (országos csúcs), 100 m hát, 200 m gyors, 50 m hát, 50 m gyors, 100 m vegyes, 200 m hát, 2. hely: 100 m gyors, 200 m vegyes.Melkuhn Dezső: 1. hely: 400 m gyors (országos csúcs), 200 m pille (országos csúcs), 100 m gyors, 200 m gyors, 100 m pille, 2. hely: 200 m hát.Bertényi Mária: 1. hely: 400 m gyors, 100 m gyors, 50 m mell, 200 m gyors, 50 m gyors, 2. hely: 200 m mell, 100 m mell.Bocskay Zsófia: 1. hely: 50 m pillangó, 200 m vegyes, 100 m pillangó, 2. hely: 100 m gyors, 3. hely: 400 m gyors, 100 m vegyes.Venczel Kincső: 1. hely: 100 m hát, 200 m vegyes, 200 m pillangó.Pólyáné Téli Éva: 1. hely: 50 m mell, 100 m mell, 200 m mell. Borzi Miklós: 1. hely: 400 m gyors, 200 m gyors,2. hely: 100 m gyors, 50 m gyors.Felvégi Zsuzsanna: 1. hely: 200 m gyors, 400 m gyors, 3. hely: 50 m pillangó, 50 m hát, 100 m pillangó, 50 m gyors, 100 m vegyes, 4. hely: 100 m mell, 5. hely 50 m mell.Lukátsy Katalin: 1. hely: 50 m mell, 100 m mell,2. hely: 100 m hát, 3. hely: 50 m hát.Debreczeni Beáta: 2. hely: 200 m vegyes, 200 m pillangó, 200 m mell,3. hely: 50 m mell, 4. hely: m 100 hát.Szabó Imre: 2. hely: 50 m mell, 5. hely: 200 m mell, 9. hely: 50 m pillangó.Bodnár Istvánné: 2. hely: 50 m mell.Rozgonyi Eszter: 3. hely: 50 m mell, 4. hely: 100 m gyors, 200 m vegyes, 5. hely: 50 m pillangó.Nyéki Anikó: 3. hely: 100 m pillangó, 6. hely: 50 m gyors, 8. hely: 50 m pillangó, 100 m gyors.Takács Sándor: 5. hely: 100 m mell, 6. hely: 50 m mell, 8. hely: 50 m pillangó.Molnár Péter: 6. hely: 50 m mell.Váltók, 4×50 m mix vegyes, II. korcsoport: 4. hely: Szentesi Delfin ESC (Takács Sándor, Szabó Imre, Venczel Kincső, Felvégi Zsuzsanna); VI. kcs.: 1. hely: Szentesi Delfin ESC (Melkuhn Dezső, Bertényi Mária, Bocskay Zsófia, Borzi Miklós). 4×50 m női gyors, II. kcs.: 3. hely: Szentesi Delfin ESC (Rozgonyi Eszter, Debreczeni Beáta, Felvégi Zsuzsanna, Venczel Kincső); VI. kcs.: 1. hely: Szentesi Delfin ESC (Bocskay Zsófia, Bertény Mária, Lukátsy Katalin, Bodnár Istvánné). 4×50 m férfi gyors, V. kcs.: 4. hely: Szentesi Delfin ESC (Takács Sándor, Melkuhn Dezső, Szabó Imre, Borzi Miklós). 4×50 m mix gyors, II. kcs.: 4. hely: Szentesi Delfin ESC (Nyéki Anikó, Felvégi Zsuzsanna, Takács Sándor, Molnár Péter); VI. kcs.: 1. hely: Szentesi Delfin ESC (Borzi Miklós, Virágos Éva, Melkuhn Dezső, Bertényi Mária). 4×50 m férfi vegyes, V. kcs.: 4. hely: Szentesi Delfin ESC (Takács Sándor, Molnár Péter, Melkuhn Dezső, Borzi Miklós). 4×50 m női vegyes, VI. kcs.: 1. hely: Szentesi Delfin ESC (Nyéki Anikó, Bertényi Mária, Bocskay Zsófia, Lukátsy Katalin).