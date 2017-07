3 szegedi a női strandkézilabda-Eb-n, az SZKKSE edzője szövetségi kapitányként debütált

Amíg a PC-Trade Szeged KKSE játékosai nyári szabadságukat töltötték, az NB I/B-s csapat vezetőedzője, Bakó Botond nem unatkozott: a női strandkézilabda-Európa-bajnokságon szövetségi kapitányként debütált. A magyar válogatott a horvátországi kontinensviadalt a 10. helyen zárta, ami a körülményeket ismerve reális eredmény.



– Az Eb harmadik meccsén volt először teljes a keretünk, akadtak olyanok, akik korábban sosem játszottak strandkézilabdát, ami teljesen más, mint a teremben játszott változat – árulta el Bakó Botond, akinek államvizsgák és felvételik miatt is el kellett engednie játékosokat a viadal közben. – Mindezt figyelembe véve dicséretes a lányoktól, hogy az első hat helyezett ellen rendre szoros csatákat vívtak, a tornát megnyerő norvégok ellen csak egy rosszul sikerült időntúli büntető miatt maradtunk le a szétlövéstől. Amit igazán sajnálunk, az a franciák elleni első szett, ugyanis nem adták meg nekünk az utolsó másodpercekben fordítást jelentő akciónkat, mert az óra nem működött. Bosszantó eset volt, hiszen a legjobb nyolc közé juthattunk volna, ha megadják a kétpontos találatot.



Az Eb-szereplés az első lépés volt afelé, hogy hosszú távra kialakuljon a keret gerince. Bakó Botondnak már van egy 40 fős névsor a tarsolyában, amelyből több NB I-es játékos is jelezte: szeretne rendre szerepelni a strandkézilabda-válogatottnál. A Zágrábban bizonyító keret legnagyobb neve Tápai Szabina volt, de szegedi szempontból fontosabb, hogy a PC-Trade Szeged KKSE együtteséből ott volt a kontinensviadalon Berta Nikolett és Bárány Krisztina is.



– Nikolett végigcsinálta a felkészülést, Krisztina pedig az Eb kezdete előtt két nappal csatlakozott. Előbbi játékosom több pozícióban is helytállt, utóbbi tanítványom pedig annak ellenére is jól oldotta meg védekező feladatát, hogy két hónapos sérülés után szállt be – mérlegelt Bakó.



A honi szövetség célja, hogy a magyar válogatott a következő Világjátékokon szerepeljen, az SZKKSE trénerének szerződése így négy évre szól. Most viszont szegedi teendőire koncentrál, hiszen az új NB I/B-s szezonra július 17-én kezdődik a felkészülés.