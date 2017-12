3 új országos csúcsot értek el a murénások - és nyertek 13 aranyat

A szegedi búvárószók szépen zárták az idényt. Fotó: muréna

Remekül zárták a búvárúszó rövidpályás országos bajnokságot a Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub sportolói. Balassa Judit és Kanyó Dénes tanítványai tizenhárom bajnoki címet szereztek.A tizenhárom aranyérem mellé három új országos csúcsot is úsztak, ami méltó befejezése az eddig is sikerekben gazdag 2017-es évnek. Gruber Kornél ötször, Kothencz Petra négyszer, Hajnács Lili háromszor, István Béla pedig egyszer állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Négyszáz méteres felszíni úszásban Kothencz Petra ifjúsági, Hajnács Lili junior, Gruber Kornél pedig felnőtt korosztályban döntötte meg az országos rekordot. A verseny elején adták át az utánpótláskorú versenyzők 2017 év búvárúszója díját. Gyermekkorosztályban Juhász Janka, az ifik között a wroclavi világjátékokat is megjárt Kothencz Petra lett idén a legjobb.– Ennél szebben nem is zárulhatott volna az idény – nyilatkozta Kanyó Dénes edző, aki kihagyta a versenyt –, minden versenyzőm a maximumot hozta ki magából. Ez biztos, hogy a következő szezonra nagy lökést ad mindenkinek, jó volt látni az arcokat, hogy mennyire örülnek a fiatalok a sikeres szereplésnek.

3. Sztancsik Mária (gyerek).1. Gruber K., Kothencz P., 2. Dimák Dávid (felnőtt),3. Hajnács L., István B. (ifi), 5. Varga Jázmin; 6. Varga Réka( ifi), Goll Kata (junior), Bálint Bence (ifi), 8. MártonBalázs (serdülő).1. Gruber K., 2. Hajnács L., Kothencz P., 4. Sztancsik M., Goll K., Dimák D, 6. Varga R.,István B., 7. Varga J., Bálint B.3. Sztancsik M.1. Kothencz P., Gruber K., 2. Dimák D., 3. Hajnács L., Varga R., István B., 5. Bálint B., 6. Varga J., Márton B., 8. Holecska Gábor (ifi).2. Kothencz P., Gruber K., 3. Sztancsik M., Hajnács L., 4. Goll K., István B. Dimák D., 5. Varga R., Bálint B., 6. Varga J., 7. Fodor Petra (serdülő).1. Kothencz P., Gruber K., 2. István B., 3. Varga R., Hajnács L., Dimák D., 5. Márton B.,6. Varga J.: 1. Hajnács L., 2. Goll K., Gruber K., 3. Sztancsik M., Kothencz P., Dimák D., 4. Varga R., 5. Varga J., István B., 6. Bálint B., 7. Fodor P., 8. Botka Veronika (ifi).: 1. Hajnács L. (új országos csúcs), Kothencz P. (új országos csúcs), Gruber K. (új országos csúcs), István B., 2. Varga J., 3. Dimák D., 4. Varga R., 5. Márton B., 8. Fodor P.1. Hajnács L., 2. Goll K., Gruber K., István B., 3. Sztancsik M., Varga R., Dimák D., 4. Varga J., 5. Kothencz P., 6. Bálint B., 7. Holecska G., 8. Botka V., Márton B.ifi: 3. Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub (Varga R., István B., Bálint B., Varga J.). Felnőtt: 4. Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub (Dimák, Kothencz, Hajnács, Gruber)., ifi: 2. Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub (Varga R., István B., Bálint B., Varga J.).Felnőtt: 2. Muréna (Dimák, Kothencz, Hajnács, Gruber).