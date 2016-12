47. Az év sportolója díjátadó gála: 19 elismerést osztottunk ki

47. Az év sportolója díjátadó gála - élőben közvetítettünk a szegedi Hungi Vigadóból

Pióker Sándor (kézilabda)Szentgyörgyi Pál, Szeged város alpolgármestereA szegedi férfi kézilabdasport 22 évnyi szolgálata után októberben nyugdíjba vonult Pióker Sándor. Mindenki Piki bácsija anno a futballistáktól igazolt át a kézisekhez, ahol megannyi sikert ünnepelhetett, és még több barátot szerzett. Olyan győzelmeket élhetett át gyúróként, amilyet még sok sportoló is megirigyelne.- Nem gondoltam volna, hogy ennyi sikerben lesz részem pályafutásom során - kezdte meghatottan. - Hogy minden játékos szeretett? Lehet, hogy így volt, szerintem azért, mert rendkívül jól tudok alkalmazkodni - tette hozzá.Vizi IstvánNógrádi Tibor, az MLSZ Csongrád megyei igazgatója1989-ben alakult meg a Makói Futball Club, amelynek az első elnöke Vizi István volt. A Makó FC a megyei I. osztályból indulva előbb feljutott a harmadosztályba, ahol az 1990-es évek közepén kétszer is bronzérmes lett, később pedig éveken át a másodosztályban szerepelt. Vizi 2003-ig látta el az elnöki teendőket, ezalatt számos játékos megfordult a keretében, akik pontosan tudják, mit jelent az elnök szava.- Nem csak nekem, másnak is hiányzik az az időszak, amikor kétezren, kétezer-ötszázan jártak a pályára. Amikor játszottunk, szinte a körgyűrű is tele volt autókkal, és minden ülőhely elkelt - fogalmazott Vizi, aki maga is labdarúgó volt. - Utána azt gondoltam, kell valamit tenni Makó sportjáért, szerencsére jó páran így voltunk ezzel. 1989-ben, amikor megalakult a Makói FC, elkezdtek támogatni a szponzorok, utána pedig szépen meneteltünk előre. Nem csak az eredmény volt a lényeg, mindig egy családot szerettem volna kialakítani, úgy gondolom, sikerült is.Bittmann EmilSüli Róbert, a Délmagyarország sportrovatvezetőjeAz év médiadíja következik, amelyet minden évben olyanoknak adunk át, akik segítik a munkánkat a Délmagyarországnál. Idei győztesünkre ez maximálisan igaz: minden esetben számíthatunk rá, legyen az a kajak-kenusok utánpótlás-eredményeinek összegyűjtése, vagy egy jó téma felkutatása. Sokat tanultunk tőle, mert az alázat, amely a munkája iránt jellemzi, közel sem mindennapos. Most kicsit nehezebb lesz a dolgunk, hiszen tíz szegedi év után a fővárosban folytatja karrierjét, ám ettől ő még a szegedi sport szerelmese marad.- Nem nagyon tudok mit mondani, hiszen én azt hittem, csupán díjátadónak érkezem - kezdte. - Nagyon köszönöm, váratlanul ért, de nagyon kellemes meglepetés. A főváros? Eddig csak jókat mondhatok az új munkámról, de borzasztóan nehéz volt innen elmenni - csak fél lábbal távoztam, mert továbbra is Szegeden élek. Mindig, mindenkinek kiemelem, milyen tök jó Szegeden sportújságíróként dolgozni, mert együtt örülhetünk a sikereknek - tette hozzá.Márton Anita (atlétika)Horváth András, a Szegedi Sport és Fürdők Kft. leköszönő ügyvezető igazgatójaAz év sportteljesítménye díj győztese nem is lehetett kérdéses. Arra a fantasztikus atlétára esett a választásunk, aki idén minden fontos nemzetközi versenyen dobogóra állhatott. Márciusban kezdte a medálok gyűjtését, amikor 17 esztendő után fedett pályás vb-érmet szerzett a magyar atlétikának, egy ezüstöt. Ezután az Európa-bajnokságon harmadik helyen végzett, a legnagyobb lökést viszont az ötkarikás játékokra tartogatta. Óriási magyar csúcsot ért el, ezzel 1968 óta először ünnepelhetett Magyarország olimpiai érmet atlétikában. A Rióban bronzérmes súlylökő levezetésként zsinórban 11. alkalommal is magyar bajnok lett. A díjat átveszi Nagy Péter olimpikon súlyemelő, aki Márton Anita klubtársa súlyemelésben.- Amikor lekerültem Szegedre, egyből megismerkedtünk, sokat edzettünk együtt. Ott voltam Rióban, amikor megnyerte a bronzot, amint visszaért az olimpiai faluba, vittem is neki egy kis ásványvíznek álcázott italt. Amikor megdobta a legjobbját, minden magyar lakásban őrjöngést lehetett hallani a faluban, ez mindent elmond a sikeréről.Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub (búvárúszás)Süli József, a Délmagyarország korábbi sportrovatvezetőjeKövetkező díjazottunk az ország egyik legjobb utánpótlásműhelye, a klub versenyzői közül minden évben fiatal tehetségek mutatkoznak be az utánpótlás-válogatottakban. Nem véletlen tehát, hogy a felnőtt nemzeti csapat egyik legnépesebb csapata a szegedi. Idén is halmozta az érmeket az egyesület, a cápa-serdülő-junior országos bajnokságon 15 aranyat szereztek, a rövid pályás ob-n pedig 8 utánpótlás versenyző úszott aranyjelvényes szintet. Ezek az eredmények is bizonyítják: a Gyémánt Imre által kijelölt úton sikerrel halad tovább Kanyó Dénes és Balassa Judit.Kopaszné Demeter Irén (Algyő SK)Bittmann Emil, az M1 sportriportereA családi vállalkozások mintapéldája. A mindössze 19 éves kajakos, az algyői Kopasz Bálint kétszeres ifjúsági Európa-bajnok, első felnőtt Eb-jén bronzérmet szerzett. Edzője édesanyja, Kopaszné Demeter Irén. Kiváló párost alkotnak, a riói olimpián is részt vehettek.- Hogy mennyire nehéz anyaként edzeni egy gyermeket? Amikor edző vagyok, arra koncentrálok, bár a kettőt nem lehet teljesen különválasztani - mondta. - Bálint az olimpia mellett idén érettségizett, így duplán nehéz volt ezeket a feladatokat teljesíteni. Kapott egy hosszabb pihenőt Rio után, de már az alapozásban nyakig benne vagyunk - tette hozzá.Alabárdos-Szegedi TE (teke)Kóti Zoltán, a Délmagyarország kiadóigazgató-főszerkesztőjeElképesztő, amit idén véghez vitt a férfi tekecsapat Bajnokok Ligájában az Alabárdos-Szegedi TE: egy horvát és három német csapatot felülmúlva hódította el története harmadik BL-elsőségét – ráadásul a négyes döntőnek Németország, Bamberg adott otthont. Emellett hazai vonalon megszerezte a 12. bajnoki címét, közben három és fél évig, 2013 májusa óta építette 78 mérkőzésből áll hazai győzelmi sorozatát.- Sokáig Bamberg írta a sportág történetét, hogy őket le tudtuk győzni hazai környezetben idén, az hatalmas szó. Három napja megszakadt a nagy sorozatunk, Répcelakon csatát vesztettünk, de bízom benne, hogy itthon vissza tudunk vágni nekik, és megvédjük a bajnoki címet - mondta Karsai Ferenc elnök.Hódmezővásárhelyi Leány Kézilabda Club (kézilabda)Mádi József, a Délmagyarország sportrovatának munkatársaHódmezővásárhely egyik kedvenc sportja a női kézilabda, ki ne emlékezne rá, milyen remek meccseket játszott egykor a HNKC a Hódtói Sportcsarnokban. Az élvonalbeli klub 2010-ben szűnt meg, ám nem mindenki törődött bele abba, hogy a sportág eltűnjön a városból. Alakult egy egyesület, amely a megyei bajnokságból indulva, tele saját nevelésű játékossal tavaly húsz meccsen tizennyolc sikert aratva megnyerte az NB II-t, így a most futó szezonban először a másodosztályban bizonyíthat, ahol újoncként már négy győzelmet arattak.- Amikor 2010-ben megszűnt az egész, a két István, elnökünk és ügyvezetőnk nem hagyta annyiban a helyzetet. Sok kell, hogy még feljebb jussunk, de ezért dolgozunk - mondta Gaál Adrienn vezetőedző.- Az átlagéletkorunk 18 év lehet, így még nehezebb a dolgunk - tette hozzá Kothencz Vivien csapatkapitány.- Sikert elérni a sportban jellemzően munkával lehet. Mi a kezdettől fogva meghatároztunk egy célt, ennek a mentén haladunk jelenleg is - mondta Áncsán István ügyvezető, akihez Klemm István elnök is csatlakozott.Sztanó György (erőemelés, Power Station SE)Varga Péter, a ContiTech Szeged Diapolo vízilabdacsapatának vezetőedzőjeHatalmas lehetőséget kapott a szentesi Sztanó György, hiszen elindulhatott a riói paralimpián. A 19 éves erőemelő a -54 kilogrammos súlycsoportban a nyolcadik helyen végzett, ezzel túlszárnyalta saját elvárásait, a 9-10. helyet – az elért pozícióval megvalósította álmait. A junior Európa-bajnoki ezüstérmes mindhárom kísérlete érvényes volt, és végül 112 kilogrammos eredménnyel zárt.- Elégedett voltam az eredménnyel, a nyolcadik hely volt az álmom, erre volt reális esélyem. Rio után egy hét pihenés volt, de már én is edzek, februárban indul a versenyszezon. Dubajban és Mexikóban is lesz világkupa, azokon szeretnék minél jobban szerepelni.Biacsi Ilona és Biacsi Bernadett (atlétika, SZVSE)Sörös Jenő, a Magyar Sportújságírók Szövetségének alelnökeEgy ország szíve szorult össze, amikor a riói paralimpián nyert ezüstje után nem örömében, hanem bánatában sírt a televízió képernyője előtt. Az 1500 méteres síkfutás fináléját követően testvérére gondolt, aki lemaradt a dobogóról, az ötödik helyen ért célba mögötte. „Ez az érem mindkettőnké, ha ő nem lenne, én sem lennék itt. Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen tesóm van" – nyilatkozta akkor könnyek között. Nos, őket tényleg kizárólag párban lehet elképzelni, ezért ezt a díjunkat megosztva adjuk át.- Edzésről jöttünk, ma volt egy tízes és nyolcas örömjáték, majd négy és kettő levezetés - fogalmaztak közösen. - A paralimpia után kaptunk másfél hónap pihenőt, de márciusban Prágában van a világbajnokság, úgyhogy nem lassíthatunk.Manhercz Krisztián (vízilabda, ContiTech Szeged Diapolo)Petró János, a Csakazért SE ülőröplabda-csapatának edzőjeA ContiTech Szeged Diapolo 18 éves játékosa a belgrádi felnőtt-Európa-bajnokságon bizonyította tehetségét, bronzérmet szerző válogatottunk fontos tagja volt, az elődöntőben és a bronzmérkőzésen fantasztikusan játszott. Ezután az ötkarikás játékokra is meghívta Benedek Tibor, aki debütálásakor az elmúlt évtizedek legfiatalabb vízilabdázó olimpikonja volt, ezt a címet vette át tőle díjazottunk. Az olimpián 5. helyen végző csapat tagja szegedi klubjában is hétről hétre bizonyít, kulcsembernek számít, a jelenlegi szezonban pedig a szövetség statisztikái szerint a tíz legértékesebb játékos között van. Az év férfi sportolója tehát Manhercz Krisztián lett, aki jelenleg az utánpótlás-válogatott edzőtáborában van, így a díjat testvére, egyben csapattársa, Manhercz Ádám veszi át.- Krisztián nevében mondhatom, hogy sokat jelent neki a díj, előkelő helyre kerül otthon - mondta Manhercz Ádám a testvéréről. - Különbözőek vagyunk, de testvérként jól kiegészítjük egymást. A saját meccseim előtt nem szoktam izgulni, amikor viszont ő játszik a válogatottban, akkor ideges leszek. Ezt hatványozza, amikor világeseményen játszik.Jéri Tamás (sportlövészet, Igaly József LK)Szél József, a CE Glass pénzügyi vezetőjeEurópa- és világbajnokságot nyert 2016-ban koronglövészetben. Célja a 2020-as tokiói olimpián való részvétel, idei nagy sikereit követően skeetre vált, amelyben a felkészítését a sportág egyetlen magyar olimpiai bajnoka, Igaly Diána vállalta, míg 2016-os eredményeit Igaly Józseffel érte el. Az év férfi sportolója Csongrád megyében a csanyteleki Jéri Tamás.- Nehéz egy olyan szakágat abbahagyni, amiben csúcson vagy, de az olimpia miatt megéri. Ugyanazzal a fegyverrel kell lőni, de másféle korongokra, ezért teljesen máshogy kell készülnöm. Eddig autodidakta módon gyakoroltam, így kíváncsian várom, milyen lesz Igaly Diával együtt dolgozni. Ő úgy lőtt világcsúcsokat, hogy edzésen nem jött össze neki semmi, én is ilyen típus vagyok. A sportlövészetet amúgy csak négy éve kezdtem, előtte tizenkét évig versenytáncoltam, ami sokat segít a ritmusérzékben - mondta.Olasz Anna (úszás, Haász SZUE)Gálosi Gyula, a Hungi Vigadó ügyvezetőjeAz élet egyszer visszaadja, amit elvett - díjazottunk ezt sportága Európa-bajnoksága után nyilatkozta, hiszen a kontinensviadal, amelyen aranyéremre hajtott, pechesen alakult számára. Jóslata hamarabb vált valóra, mint gondolta, ugyanis három héttel az olimpia előtt kiderült, mégis indulhat az ötkarikás játékokon. Több olyan versenyzőt is megelőzött, akik már egy éve erre a napra készültek, fantasztikus helytállással a 14. helyen végzett Rióban. A balatonfüredi világkupán ötödik lett, Risztov Évát megelőzve begyűjtötte második magyar bajnoki címét. Az országos medencés hosszútávúszó bajnokságon 5 kilométeren nem talált legyőzőre, 10 kilométeren pedig második lett, hozzájárulva, hogy klubja megnyerje a csapatok közötti pontversenyt. A Haász SZUE 4×200 méteres női gyorsúszóváltóját bronzéremhez segítette az idei ob-n.- Hétfőn hajnalban értem haza - mondta az Egyesült Államokban tanuló Olasz Anna. - Jövőre Budapesten lesz a vb, ez tart lázban, Amerikában pedig a medencés versenyekre készülök. A vb az, ami igazán motivál. Michael Phelps? A csapattársam vicces, egyben öntörvényű ember, mivel ő a világ legeredményesebb sportolója, elfogadunk mindent neki, amit mond.Bujka Barbara (vízilabda, Hungerit-Szentesi VK/Szegedi Vízmű Taylor&Nash)Papós Tamás, a Délmagyarország sportrovatának munkatársaRemek és mozgalmas éve volt Bujka Barbarának. Már rögtön januárban tevékeny részt vállalt a magyar női vízilabda-válogatott Eb-győzelméből Belgrádban, ahogy klubcsapatát, a Szentesben is vezér volt. Egészen a nyár végéig, amikor két év után elhagyta a Kurca-partiakat, és a Szegedi Vízmű Taylor&Nash Szegedi Egyetemhez igazolt. A riói olimpián a negyedik helyig menetelt nemzeti együttesünkkel, valamint beválasztották a női vízilabdatorna all-star csapatába is centerposztra. Az év női sportolója tehát Bujka Barbara vízilabdázó, akinek távollétében szegedi csapattársa, Gémes Anett Alexa vette át az elismerést.- Motiváló érzés a válogatott és a világ legjobb centerével együtt játszani, sokat tudunk tőle tanulni, és segít is minket mindenben. Kijavítja, ha valami nem stimmel, emellett többször edzés után is kint maradunk, hogy ellessünk tőle ezt-azt - mondta Bujkáról Gémes.Tóth Gábor (kick-box, Combat "D" SC)Joób Márton, a szegedi önkormányzat foglalkoztatási, szociális és sportbizottságának elnöke1983-ban igazolt a Délép SC all-style sportkarate csoportjába, 1991 óta edzősködik. Első jelentősnek mondható tanítványa Galgóczy Dóra volt, aki 1995-ben első lett a Lengyelországban rendezett ifjúsági Eb-n, a következő évben pedig ifjúsági világbajnok az ukrajnai vb-n, Kijevben. Tavaly nyert junior Európa-bajnoki címet Nagy Rita és Simon Mihály, illetve dupla Eb-bronzot Guti Dávid, majd idén Írországban Nagy Rita világbajnok lett, mellette egy másik szabályrendszerben ezüstérmes, Ármán Kata pedig vb-ezüstérmes.- Nagy hangsúlyt fektetünk az utánpótlásra, korábban a felnőttek hoztak érmeket, most viszont a kadettek, juniorok eredményesebbek. Nem könnyű megnyerni a fiatalokat a sportágnak, amikor hónapokig fekvőtámaszozni kell, sokan lemorzsolódnak, de akik megmaradnak, sikeresek és egyben egészséges emberek lesznek - fogalmazott.Mócsai Milán (kosárlabda, Vásárhelyi Kosársuli)Vadkerti Attila korábbi EHF-kupa-győztes és olimpikon kézilabdázóDíjazottunk 2003-as születésű kosárlabdázókból álló csapata első nyolc meccsét megnyerte a szezonban az országos serdülőbajnokság dél-keleti régiójában, ráadásul legtöbbször nagy különbséggel. A srácok edzője kiváló munkát végez, ezt bizonyítja, hogy a Vásárhelyi Kosársuli történetének legnagyobb sikereit elérő gárda három éve a kenguru, két éve a gyermek korosztályban lett országos bajnok, és idén is szépen haladnak az országos döntő felé.- Jó anyaggal könnyű dolgozni, így a srácaimmal is könnyű. Nagyon tehetségesek! Azt próbáljuk elérni, hogy minél többen járjanak kosármeccsre Vásárhelyen, ebben a kicsik is benne vannak, ott vannak a csarnokban - mondta.Birkás Balázs (kajak-kenu, EDF DÉMÁSZ-Szegedi VE)Vajda Attila olimpiai bajnok kenusÉrdekes és változatos éve volt 2016 az EDF DÉMÁSZ-Szeged kajakosának, a 20 éves Birkás Balázsnak. Egyrészt saját korosztályában, a juniorok között első éves U23-asként a fehéroroszországi Minszkben 200 méteren egyesben rögtön világbajnok, párosban pedig vb-ezüstérmes lett. Majd jött a nagy dobás: tartalékként ott volt a riói olimpián, és testközelből figyelhette, hova és mennyit kell még fejlődnie. Itthon már a legjobbakat szorongatja, de gyanítjuk, nemsokára a nemzetközi felnőttmezőnyben is meghatározó alak lesz.- Élmény volt Rio, még úgy is, hogy csak tartalékként vettem részt. Négy év múlva is az olimpia a cél, ám addig még sok verseny vár rám. A pihenőidőszak már lejárt, egy hónapja edzünk, jövőre Szegeden világkupát rendeznek, nagy a sansz, hogy megpróbálok egyesben és párosban is indulni.Sándorházi Vivien (tollaslabda, Goodwill Pharma Tisza Tollas SE)Gyúrós István, a Délmagyarország sportrovatának helyettes vezetőjeHárom évvel ezelőtt, mindössze 13 évesen egész családjával Szegedre költözött, csak azért, hogy a legjobb tollaslabdázó váljon belőle, hogy a legjobb edzőktől tanulhasson. Mindig is korosztálya kiemelkedő versenyzői közé tartozott, sokszoros országos bajnok, ám az áttörést a 2016-os év hozta el számára: februárban a 64-es főtábláról indulva ezüstérmet szerzett a kazanyi U15-ös Európa-bajnokságon. Eredménye klubja, a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE fennállásának legnagyobb sikere is egyben.- Szeretem Szegeden, sokkal csendesebb, mint Budapest, jó, hogy ide költöztünk. Az olimpia? Nagy álmom, egyszer összejöhet, de nagyon sokat kell még dolgoznom ehhez - mondta.Szkalonai Fanni (fitnesz, Hód-Fitness SE)Nagy Péter olimpikon súlyemelőA hódmezővásárhelyi Hódtói Sportcsarnokban rendezett fit-kid Európa-kupán fantasztikus hazai siker született: a Hód-Fitness SE versenyzői tíz aranyérmet szereztek. Ebből négy díjazottunk nevéhez is fűződik, hiszen az ötödik korcsoport egyéni döntője után a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel, csapatban pedig három aranyat gyűjtött be: a harmadik korcsoportos Trió kategóriában, illetve a második és harmadik korcsoportos Nagycsapat kategóriában is a legjobb együttes tagja volt. Edzője Rácz Ildikó.- Négyéves koromban kezdtem a sportágat, azért ezt választottam, mert egy bemutatón nagyon megtetszett - foglamazott röviden.Süli Róbert, sportrovatunk vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd Kóti Zoltán kiadóigazgató-főszerkesztő mondta el beszédét. Utóbbi úgy fogalmazott: ha egy díj megéri a 47. születésnapját, az már nem csak egy hóbort, hanem egy rangos elismerés, ezt jelzi az is, hogy a Magyar Sportújságírók Szövetsége ezúttal is képviselteti magát a rendezvényen. Ahhoz, hogy ez a díj "működjön", kell az is, hogy a megye sportolói munícióval látja a sportrovatot.elkezdtük!a mai díjátadón rövid jellemzés olvasnak majd minden elismert sportolóról, edzőről, csapatról online tudósításunkban, majd holnaptól egyesével mutatunk be mindenkit a Délmagyarország hasábjain.már mindenki megérkezett a Hungi Vigadóba, hamarosan kezdődik a hivatalos műsor. Két olimpiai bajnok jött el: a háromszoros győztes vízilabdázó, Molnár Tamás, valamint a pekingi hős kenus, Vajda Attila.megérkeztek az első vendégek: az atléta Biacsi ikrek edzőjükkel, Antal Andorral jöttek. Ilona ezüstérmes, Bernadett ötödik lett a riói paralimpián 1500 méteres síkfutásban.egyetlen olyan megyei napilapról sem tudunk Magyarországon, amely olyan régen díjazná az esztendő legjobbjait, mint a Délmagyarország. Lapunk idén negyvenhetedik alkalommal adja át elismeréseit a legjobb sportolóknak, edzőknek, csapatoknak, valamint az utánpótlás reménységeinek. Ezúttal is a Hungi Vigadó a helyszín, mint ahogy az sem változott, hogy a legjobbak a CE Glass Industries üvegtrófeáit vehetik át.