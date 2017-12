48. Az év sportolója díjátadó gála: díjaztuk a legjobbakat

Lapunk immár 48. alkalommal adta át az év legjobb Csongrád megyei sportolóinak járó trófeákat.

Balról: Andreas Merz, Bonifert Gábor, José Manuel Sierra és gyermekei, Thékes István, Andjelko Mandics, Mangó Marcell, Jákó Csaba, Nagy Péter, Nenad Sulovics, Birkás Balázs, Nagy Vivien, Korsós Zoltán, Vágvölgyi Ákos, Forgó Tamás, Bánki Horváth Béla, Kiss Zsolt, Nyári Sándor, Kovács Ádám, Kurucz Zoltán, Sztanó György, Bonifert Bendegúz, Meleg Károly, Suba Róbert, Gellért Ákos, Molnár Róbert, Mike János, Szenti Ferenc, Wirth Ádám, Győri Eszter, Révész Ádám, Hernádi Gyula, Kerpel-Fronius Gáspár, Marko Boltics, Kardos Péter, Kanyó Dénes, Gönczi Petra, Andrija Csirics, Virág György, Gardi Dominika, Páli Katalin, Bonifert Domonkos, Domokos Mihály

Fair play-díj, megyei II. osztályCsanytelek SCA díjat átvette: Kurucz Zoltán, a Csanytelek SC elnökeA díjat átadta: Nógrádi Tibor, a MLSZ Csongrád megyei igazgatóság vezetőjeNem szerepelt jól a megyei II. osztály legutóbbi idényében a Csanytelek SC, hiszen a 15 fős mezőnyben a tizenegyedik helyen fejezte be a bajnokságot. Ám mégis büszkék lehetnek magukra a klub vezetői, játékosai, mert a csapatuk volt a legsportszerűbb a sárga és a piros lapok alapján.- Természetesen örülünk ennek is, mint minden elismerésnek. A csapatkapitányunknak, Forgó Tamásnak ajánlom, mert ő vitte a hátán a csapatot, át is adom neki a díjat - mondta Kurucz.Fair play-díj, megyei I. osztályKisteleki TEA díjat átvette: Molnár Róbert, a Kisteleki TE elnökségi tagjaA díjat átadta: Farkas Márk, a Szeged 2011 Grosics Akadémia csapatkapitányaLapunk, a Délmagyarország fokozott figyelmet szentel a sportszerűségnek, így három szezonnal ezelőtt meghirdette az amatőr labdarúgók fair paly-játékát. A megyei I. osztály 2016-2017-es szezonjában a legkevesebb sárga és piros lapot a Kistelek kapta. A bajnokság nyári zárása után sok mindent történt a kisváros 1928-ban alapított futballjában, így a csapattal az új idényben már a megyei III. osztályban találkozhattunk.- Büszkék vagyunk erre díjra, közvetlenül a bajnoki cím mellé kerül. Nagy tisztelettel köszönjük, hogy ezt megkaphattuk. Az eredmények nem jöttek, de sportszerűségben szerettünk volna kitűnni - mondta Molnár.Gyürki Ernő-életműdíj, Szeged:Nyári Sándor röplabdaedzőA díjat átadta: Méhes GáborAz első mindig, mindenben különleges. Szeged városának első bajnoki címét labdajátékban 1995-ben a Medikémia Szeged férfi röplabdacsapata szerezte meg. A csapat nagy szurkolója és segítője volt lapunk egykori sportújságírója és rovatvezetője, Gyürki Ernő. A róla elnevezett életműdíjat Szegeden az idén 70. életévét betöltő Medikémia-edző kapja meg.- 1980-ban érkeztem Szegedre. Nagy harcot vívtunk a kézilabdásokkal, akik már akkor nagyon népszerűek voltak. Egy általános iskolában tartok még edzéseket, szeretem a röplabdát és Szegedet, köszönöm a meghívást. Úgy megfiatalodtak itt, az idő múlik, de sok emberrel nagyon jó itt találkozni. Jó itt lenni! Vonatra ültem, ilyenkor már nem vezetek. További sportsikereket kívánok mindenkinek - jegyezte meg Nyári Sándor.Gyenes Kálmán-életműdíj, Csongrád megye:Hernádi Gyula, a Hód TC elnökeA díjat átadta: Süli József, a Délmagyarország sportrovatának egykori vezetőjeDíjazottunk az 1997-ben alapított Hódmezővásárhelyi Tenisz Club, röviden Hód TC megteremtője, jelenleg is elnöke. Az egyesület fénykorában számos felnőtt és korosztályos bajnokságot nyert, több színvonalas nemzetközi viadal, Davis-kupa-találkozók, és száznál több korosztályos verseny rendezésével jelezte, hogy a város sportéletének fontos szereplője. Szívügye a fiatalok megnyerése a tenisz, a mindennapos sportolás számára. Kevesen tudják, hogy 2006-ban a későbbi világklasszis Novak Djokovics 16 évesen a Hód TC centerpályáján nyerte élete első nemzetközi versenyét és innen indult világhódító, példaképnek tekinthető útjára. Díjazottunk a vásárhelyi teniszéletben legalább ekkora példaképnek számít.- Édesapám volt a Délmagyar sporttudósítója, de még én is nyolc évig egyetemista koromban. A klub rendben van, fejlődik az infrastruktúránk. Az utánpótlásra koncentrálunk, öt világversenyt rendeztünk idén, szeretnénk, ha jönnének hozzánk játékosok. Novak Djokovics is nálunk kezdte pályafutását, itt is játszott pályája kezdetén. Hetente kétszer még játszok, inkább már párost, de még mindig szeretek sportolni, életem fő mozgatója. Gyenes Kálmánt jól ismertem, szerettem, bár mindenki. Különösen büszke vagyok rá, hogy róla elnevezett díjat kaptam meg - mondta Hernádi.Az év médiadíja:Thékes István sportújságíróA díjat átadta: Sörös Jenő, a Magyar Sportújságíró-szövetség elnökségi tagjaDíjazottunk 1945. január 11-én született Szegeden. Úszóként és labdarúgóként kezdte pályafutását, teniszben világbajnok lett szakmáján belül, mégsem sportolóként, hanem sportújságíróként alkotott maradandót. 1971-ben jogászként szerzett diplomát, majd újságíróként kezdett dolgozni a Csongrád Megyei Hírlapnál. 1973-tól 1975-ig a Szegedi Egyetemnek, 1976-tól 1984-ig a Délmagyarországnak írt, 1984 óta pedig a Népsport/Nemzeti Sport munkatársa. Megkapta a Magyar Sportújságírók Szövetségének legrangosabb elismerését, az életműdíjat. Bár a költő, Juhász Gyula, illetve az ismert zeneszerző, Király-König Péter is rokona, a hangjegyek helyett mindig a labda vonzotta. A 73. életévéhez közeledő kollégánk tovább is ott van Szeged legjelentősebb sporteseményein.- Hál' istennek három csodálatos unokám van, nagyon mozgékonyak. A Sierra-családdal nagyon jóban vannak, nagy meccseket játszanak, rohangálnak, amikor átjönnek hozzánk Hugóék. Sajnos a lakásban kéziznek, nagy nyomokat hagy ez - jegyezte meg viccesen Thékes, majd megköszönte, hogy rá gondoltak a díjjal a lap munkatársai.Az év sportteljesítménye:José Manuel Sierra, a MOL-PICK Szeged kézilabdázójaA díjat átadta: Gidró Kriszta, a Délmagyarország főszerkesztő-helyetteseAz év során rengeteg kiemelkedő megyei sportteljesítményt láthattunk. Ilyen volt a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának kapujában tavasszal remekelő díjazottunké is. A májusi bajnoki döntő első mérkőzése előtti bemelegítés során eltört az egyik hüvelykujja, azonban rögzítéssel így is vállalta a játékot. Nagy szükség volt rá, az egész tavasz során fantasztikusan védett, és nem volt másként a finálé első felvonásán sem.- Köszönöm szépen a díjat. Csapatmunka volt, segítettek a csapattársaim, hogy megkapjam ezt az elismerést. Kiváló szezont zártunk a tavasszal. Amikor Marin Sego megsérült, ezt megpróbáltam kizárni a fejemből, hogy nincs tapasztalt váltótársam és csak készülni a meccsekre.Az év utánpótlásbázisa:a Cél-Tudat SE sportlövőcsapataA díjat átadta: Kádas Péter, a CE Glass Zrt. kereskedelmi vezetőjeA korosztályos országos bajnokságokon eddig is aratottak, 2017-ben viszont a nemzetközi mezőnyben is letette a névjegyét a díjunkat megkapó együttes. Jákó Miriam és Mangó Marcell ob-címei mellett a 10 méteres junior sportlövő Eb-n Kovács Csaba csapatban aranyat nyert, a puskás fiúcsapat pedig saját magát is meglepte azzal, hogy világcsúcsot ért el, míg a Nagy Viviennel felálló magyar női juniorcsapat világbajnok lett a légpisztolyosok 10 méteres versenyében.- Céltudatos munkát végzünk. A csapatmunkában rejlik a sikerünk, köszönet Korsós Zoltánnak a zsombói utánpótlásért. Felnőttként már sikeresek vagyunk, Vivien a felnőtt női mezőnyben a második legjobb eredménnyel zárt, de bízunk benne, hogy a jövőben folytatódik ez a jó sorozat.Az év edzője, Szeged:Eperjesi László atlétaedzőA díjat átveszi: Nagy Péter, a Szegedi Lelkedesés SK olimpikon súlyemelőjeA díjat átadta: Marko Krivokapics, a MOL-PICK Szeged másodedzőjeAz SZVSE-pályán dobóköröket és konditermet épített, részben saját pénzből, már ez is jelzi, mennyire elhivatott szakemberről van szó. Tanítványai eredményei is magukért beszélnek, dobótalétákat segít korosztályos és felnőttszinten a legjobbak közé. Márton Anita mestereként ismerte meg az ország: a szegedi atléta tavalyi olimpiai bronzérme után idén világbajnoki ezüstérmes lett. Trénere már az első gyakorlás óta úgy írta kockás füzetében az edzésterveket, hogy Anita ne korosztályos versenyzőként, hanem felnőttként kerüljön a világelitbe – be is jöttek a számításai.- Anita és Laci bácsi is rendszeresen feltűnnek az edzőteremben, ahol én is dolgozom. Nagyon örülök a sikerüknek, ezt közösen érték el - mondta el Nagy Péter Eperjesi Lászlóról.Az év csapata, Szeged:a Naturtex-SZTE-Szedeák kosárlabdacsapataA díjat átadta: Bonifert Gábor, a Délmagyarország főszerkesztőjeA díjat átvette: Andrija Csirics, a Szedeák csapatkapitányaAz 1992-ben, éppen 25 évvel ezelőtt alapított egyesület fennállása legnagyobb sikerét érte el idén: a háromnapos nyolcas döntő végén bronzérmet szerzett a férfi kosárlabda magyar kupában. Aki ott volt Győrben, nem felejti a Pécs és a Körmend elleni sikereket, majd a bronzmeccs utáni ünneplést. Az ősszel a bajnokságban kiválóan kezdett a csapat, amely egy ideig állt a dobogón, és továbbra is versenyben van a rájátszásért.- Jó eredményeket értünk el idén a rendelkezésünkre álló költségvetésből fiatalokkal. Elértük a maximumot. Egy egyetemi városban magyar fiatalokkal kell dolgoznunk, ez nagyszerű dolog. Nagyon jó érzés, hogy a gyermekkel együtt dolgozhatom, ő a csapat játékosa. Holnap Kaposváron játszunk, nagyon nehéz meccs lesz, de mindent megteszünk a bravúr érdekében. Juhos Levit pedig minél hamarabb várjuk vissza a csapatba - mondta Bonifert Domonkos a Szedeák ügyvezetője.Az év szenior sportolója:Bánki Horváth BélaA díjat átadta: Andreas Merz a Lapcom Zrt vezérigaztójaDíjazottunk igazi hős a szemünkben, hiszen a legtöbb ember álmát váltja valóra: sokáig, boldogan és sportosan él. Holnap lesz 97 éves. A budapesti vizes világbajnokság egyik sztárja volt, a mezőny legidősebb tagjaként négy aranyérmet szerzett. A szegedi szenior úszót üdvrivalgás fogadta a Duna Arénában, és ezt 2020-ban újra át szeretné élni, hiszen akkor az Európa-bajnokság lesz a fővárosban, ahol már a 100 évesek világcsúcsára hajthat. Érmei – ahogy ő mondja – szépen csilingelnek, de ennél is fontosabb számára az egészség. Erre van is egy mondása: “úszom, mert egészséges vagyok, de azért vagyok egészséges, mert úszom".- Köszönöm egész jól érzem magam. Ma nem úsztam, mostanában már heti egy-két alkalommal megyek az uszodába, akkor 2-300 métert úszok. Sokkal jobb lett a Szegedi Sportuszoda, mindig nagyon jóízűeket úszom ott. Óriási élmény volt a Duna Arénában úszni, még a beteg feleségem is eljött a versenyre - mondta Bánki Horvát Béla.Tíz díj átadása után az izgalmakat a szegedi Forma TSK válogatott kerettag táncos párja, Biri Gábor és Nagy Fruzsina oldja fellépésével.Az év parasportolója, SzegedSuba Róbert, az NKM Szeged VE kajakosa, kenusaA díjat átadta: Szentgyörgyi Pál, Szeged alpolgármestereNégy éremmel zárta a 2017-es nemzetközi versenyszezont az NKM Szeged VE parasportolója, a 37 éves Suba Róbert. Előbb az Európa-bajnokságon szerzett egy-egy arany- és bronzérmet kenuban, VL1-ben, illetve kajakban, KL-1-ben, majd a racicei világbajnokságon parakenuban, a VL1-es kategóriában és a parakajakosok KL1-es kategóriájában végzett a második helyen. Felkészítői Csamangó Attila és Győrfi Tamás.- Köszönöm az elismerést. Szép emlékeim vannak erről az évről. Nagyon kemény munka van mögötte. Szegedi színekben versenyeztem világversenyen, ez számomra külön öröm. Otthon érzem magam itt. Jövőre szeretnék kijutni a világversenyekre és dobogón zárni azokon.Az év parasportolója, Csongrád megye:Sztanó György erőemelőA díjat átadta: Farkas Sándor, országgyűlési képviselő, a Kinizsi Park elnökeDíjazottunk címvédőként érkezik, hiszen tavaly paralimpiai nyolcadik helyezése révén az év Csongrád megyei parasportolója lett. Idén viszont még nagyobb sikert ért el: a parasportolók mexikóvárosi erőemelő-világbajnokságán a szentesi kiválóság aranyérmes lett. Az erőemelők junior kategóriájában 124 kilós új országos korosztályos csúccsal lett világbajnok, az eredmény minden várakozását felülmúlta.- Arra számítottam, hogy a dobogót megközelítem Mexikóvárosban. A nevezés után derült ki, hogy csak hárman leszünk a versenyen. Fejben ott voltam, a taktikát az edző és a szövetségi kapitány dolgozta ki, én csak a súlyt nyomtam ki. Kiváló év volt 2017. A franciaországi Eb-n 2018-ban az első tízben szeretnék végezni - nyilatkozta Sztanó.Az év férfi sportolója, Szeged:Kanyó Dénes, a Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub búvárúszójaA díjat átadta: Hüttner Csaba, a magyar kajak-kenu válogatott szövetségi kapitányaSzázötszörös magyar bajnok, világbajnok. Idén negyedszer szerepelt a sportág csúcseseményét, a négyévenként sorra kerülő világjátékokon, amelyet a lengyelországi Wroclawban rendeztek meg. 41 évesen megkoronázta pályafutását: aranyérmet nyert a felszíni úszás 400 méteres döntőjében. Imádja a családját, emellett minden napját a sport és az egészséges életmód tölti ki. Igazi példakép.- A családommal érkeztem. Kiváló a munkamegosztásunk otthon, én versenyzek, a feleségem pedig ezt biztosítja - jegyezte meg Kanyó viccesen, aki mesélt a házfelújítás nehézségeiről, amelyben kisfia is szeret részt venni. - Extra körülmények között készültem a Maty-éren az uszoda felújítása miatt. Biztos voltam benne, hogy érmes leszek, ahogy éreztem mennyi erőm van. Hálás vagyok a városnak, hogy jó körülmények között készülhettem.A gálán bejelentették, hogy újra kinyit a Hági.Az év női sportolója, Szeged:Medveczky Erika, az NKM Szeged VE kajakosaA díjat átadta: Gálosi Gyula, a Hungi Vigadó tulajdonosaJót tett neki az idei klub- és edzőváltás. Díjazottunk a versenyszezon előtt került az NKM Szeged Vízisport Egyesületbe, egyúttal Csipes Ferenc személyében egy igazán neves és rutinos szakember vette át a munkája irányítását. Az eredmény: 2017-ben a Csehországban rendezett világbajnokságon K2 1000 és K4 500 méteren lett első, így a magyar csapat legeredményesebb versenyzőjeként jöhetett haza, a Bulgáriában megtartott Európa-bajnokságon pedig K4 500 méteren végzett az élen. Nyugodtan mondhatjuk, 29 évesen élete legjobb szezonját teljesítette. Sajnos Erika útközben lerobbant, így a díjat Petrovics Kálmán klubelnök vette át.- Karnok Csaba fotós kollégának köszönhetem, hogy világbajnok lettem - jegyezte meg Petrovics fotós kollégánkra utalva -, egy válogató versenyen átadta nekem a hajóját, mert az enyém eltört a kormánya. Megnyertem a versenyt, így kikerültem a vb-re, amit később megnyertem. Erika átigazolása hozzánk Sík Márton érdeme, amivel versenyzőnk élt. Jövőre még nem tudjuk mi lesz. Erika jól van, a kocsival műszaki probléma adódott.Az év sportolója, Csongrád megye:Szenti Ferenc erőemelőA díjat átadta: Nagy Péter, válogatott súlyemelőDíjazottunk gyermekkorában birkózott. Kondizni 10-12 évvel ezelőtt kezdett, az edzések onnantól fordultak komolyabbra, hogy megnyert egy háziversenyt fekvenyomásban. Őstehetségnek tartották. Az állandóan kiújuló vállsérülése miatt váltott felhúzásra. Három-négy éve foglalkozik ezzel intenzíven, az első nagy sikereket 2016-ban érte el: az országos bajnokságon bronzérmet, a világbajnokságon ezüstérmet szerzett. Idén minden versenyt megnyert, amin elindult: a magyar és az osztrák bajnokságot, a miskolci világkupát és a prágai világbajnokságot, utóbbit új, 293 kilós világrekorddal. Civilben szakács, 1996-ban végzett a szegedi Hanságiban és azóta a családi vállalkozásban, a Teleki kisvendéglőben dolgozik Vásárhelyen. Az erőemelés tulajdonképpen a hobbija, a sportolásért senkitől semmilyen juttatást nem kap, viszont ő sokat költ rá, az edzésekre, a táplálékkiegészítőkre és az utazásokra.- Jó érzés Nagy Pétertől átvenni ezt a díjat, bár már találkoztunk. Az egyik példaképem. Jövőre megpróbálom felülmúlni az idei teljesítményemet. Pihenő nincs, csak az intenzitás változik.Az év utánpótlásedzője, Szeged:Mészárosné Kovács Andrea, a Szeged KE női kosárlabdacsapatának edzőjeA díjat átveszi: Domokos Mihály, a Szeged KE ügyvezetőjeA díjat átadta: Kiss Zsolt, a Naturtex-SZTE-Szedeák másodedzője, 3x magyar bajnokEgyetlen magyar kosárlabdaedző sem dolgozott olyan eredményesen a magyar utánpótlás-válogatottak élén, mint díjazottunk - ezt az érmei bizonyítják. A szakember hét éve lett a szegedi női csapat vezetőedzője, emellett párhuzamosan irányítja az utánpótlásban folyó munkát. Munkájára máshol is felfigyeltek, bekerült a női felnőtt válogatott új szakmai stábjába. Idén az U16-os válogatottal Európa-bajnoki ezüstérmet nyert, és szintén második helyet szerzett az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon - most is a nemzeti csapatnál van.- Az ország legeredményesebb utánpótlásedzőjével a szegedi kosárlabdázás is fejlődhet. A válogatott sikeresen megérkezett. Sikeres évet zártunk, szépen és folyamatosan fejlődünk - mondta Domokos.Az év utánpótlásedzője, Csongrád megye:Győri Eszter, a Hungerit-Szentesi VK női vízilabdacsapatának edzőjeA díjat átadta: Kiss Norbert, 6x világbajnok tekésA sportág alapjait Szentesen tanuló vízilabdázókat országszerte elismerik, a klub pedig mindent megtesz, hogy ez a jövőben is így legyen, utánpótlás-csapatai rendre a legjobbak között szerepelnek. Díjazottunk alaposan kivette a részét az esztendő legfontosabb sikereiből: a gyermek korosztály edzőjeként bajnoki címet ünnepelhetett, és az ifjúságiak bajnoki elsőségében is szerepet vállalt. Ő a felnőttválogatottba bekerülő Lekrinszki Gina Petra nevelőedzője, az ifjúsági Eb-n bronzérmes Dömsödi Dalma is a tanítványai közé tartozik, valamint a 2002-2003-as korosztályos válogatott egyik szövetségi edzője.- Köszönöm, nagy öröm itt lenni, mert eddig csak játékosként díjaztak. Számítottam rá, hogy díjazni szoktak, mert ifiben és gyermekbajnokságban is nyertünk. tíz éve edzősködöm, amit nagyon élvezek, mert szeretném átadni a tudásom és tapasztalatom. De még mindig beszállok néha a vízbe megmutatni dolgokat.Az év utánpótlás fiú sportolója, Szeged:Birkás Balázs, az NKM Szeged VE kajakosaA díjat átadta: Pápai Miklós, egykori válogatott jégkorongozóMég csak 21 éves, de a hazai és a nemzetközi felnőttmezőny már jól ismeri a nevét. Az NKM Szeged VE kajakosa a 2017-es év világversenyeiről aranyérmekkel tért haza. Saját korosztályában, az U23-asok között a romániai Pitestiben K1 200 méteren világbajnok lett, majd a felnőttek mezőnyében K2 200 méteren a bulgáriai Plovdivban Európa-, a csehországi Racicében pedig világbajnoki címet szerzett. Nem csak a jövő, hanem már a jelen is az övé.- A kézilabda és a kajak is nehéz sport, előbbit egy hete a Mézes Sándor Emléktornán próbáltam a médiaválogatottal. Sikeres szezon volt, de ez még nem természetes, hogy ismét itt lehetek, mindig meg kell érte dolgozni. Javulni, fejlődni kell folyamatosan.Az év utánpótlás lány sportolója, Szeged:Gardi Dominika, a Tornádó Team gyorsasági görkorcsolyázójaA díjat átadta: Sík Márton NKM Szegedi VE szakmai vezetője, világbajnoki ezüsérmes kajakosDíjazottunk helyzetét nehezíti, hogy sportága nem szerepel az olimpián, ezért minden elismerésért, támogatásért duplán meg kell küzdenie. Klubja, a szegedi Tornádó Team mindezek ellenére hitt abban, hogy az elvégzett munka beérik, és ezt máshol is észreveszik. 2017 volt az áttörés éve a gyorsasági görkorcsolyázó számára: az Európa-bajnokságon megnyerte harmadik bronzérmét, a sportág korosztályos csúcseseményén, a tajvani Universiadén ötödik és hatodik helyet szerzett, emellett megnyerte a DigiSport televízió országos közönségszavazását, példátlan összefogás után őt választották meg Az év hősének.- Pályafutásom eddigi legsikeresebb évét zártam. Jövőre leszek elsőéves felnőtt, ezt tapasztalatszerzésre szánom, de bízom benne, hogy ott is megállom majd a helyem. Mindent megteszek majd a sikerekért - mondta.Az év utánpótlás-sportolója, Csongrád megye:Lekrinszki Gina Petra, a Hungerit-Szentesi VK vízilabdázójaA díjat átadta: Szabó Zoltán, SZVPS szakmai igazgató, egykori BEK-győztes vízilabdázóA díjat átvette: Bujdosó Tamás, a Szentesi VK elnökeKét napja töltötte be 19. életévét, de születésnapi ajándékát már hetekkel korábban megkapta: a Hungerit-Szentesi VK kapusa a tavalyi debütálás után újra meghívót kapott a női vízilabda-válogatottba. A fiatal hálóőr a bajnokikon is bravúrokkal hívja fel magára a figyelmet, és jó úton jár, hogy elérje legnagyobb álmát: az olimpiai szereplést Tokióban.- Gina betegség miatt nem lehet itt, Reméljük januárra már teljesen rendbe jön, hogy csatlakozzon a kerethez. Tavaly már a felnöttcsapat tagja volt, rendszeresen játszik, az ifjúságiakkal pedig magyar bajnok volt. 