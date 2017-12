4 között a Szeged KE, az élre ugrott a Floratom: második és harmadik vonal eredmények egy helyen

A fehér mezes Szeged KE győzelmével bejutott a Hepp-kupa januári négyes döntőjébe. Fotó: Szeged KE

Női kosárlabda dr. Hepp Ferenc-emlékkupa, negyeddöntő. Szeged, Etelka sor, vezette: Radnóti, Csallóközi.Nagy L. 2, VÁRI 14, TÓTH C. 12, Radócz 10, JÁHNI 21. Csere: Kőházi 13, Zsíros 3, Finsztál, Váradi. Megbízott edző: Földi Alexandra.: – Egy gyenge és fegyelmezetlen kezdés után összekaptuk magunkat a félidőre, és a végén megérdemelt, fölényes győzelemmel zártuk az idei évet. Gratulálok a lányoknak.

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 12. forduló. Balassagyarmat, 200 néző. Vezette: Natkai, Szalay.Kiss O. – Vancsics 9/1, Simon 7, Magyar, Valaczkai 1, John 3, Dolezsál 1. Csere: Miklós, Stavri (kapusok), Kocsis 4/3, Döme 2, Bella 2, Gazsó, Molnár, Béleczki, Szőnyi. Edző: Kovács István.– Hiába játszottunk negyvenöt percen keresztül elfogadhatóan, a döntő szakaszban elveszítettük a meccset.Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 12. forduló. Balmazújváros, 400 néző. Vezette: Fibec, Herbák.Szabó B. – MARÓTI 3, Götz 4, VETÉSI 5, TÓTH J. 2, Selmeczi 1, SZABÓ M. 4. Csere: Horváth M. (kapus), Bátky 1, Dimovics 2, Csernai 2, Martonosi, Szilágyi, Morvai 1. Edző: Szabó Levente.: – A bajnokaspiráns ellen elég sok hiányzónk volt, de elégedett lehetek a srácokkal. A rutinos NB I-es játékosok rendre megtalálták a beállós poszton az üres területeket, ebből sok gólt kaptunk, a támadásaink viszont ötletesek voltak. A különbség az utolsó tíz percben alakult ki, lehetett volna kevesebb is.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 13. forduló. Hajdúnánás, 150 néző. Vezette: Mizsáék, Schmidt.Dobó – Berta 2, Bató 3/2, Bárány 2, Mikó 1, Scheffer 5, Miklós 5. Csere: Dajka 8, Takács, Speth 3, Egervári 2, Zsikó 1, Nagy É., Maláti 3. Edző: Bakó Botond.– Folytattuk a magabiztos, jó játékot a sok meglepetést okozó Hajdúnánás otthonában. Tisztességesen felkészültünk ellenfelünk játékából, amit nagyjából viszontláttam a pályán is. A lányok az első perctől koncentráltak, fegyelmezetten védekeztek, amiből sok gyors gólt szereztünk. Azt kértem a csapattól, hogy a második játékrészben is maradjon a koncentráció és a motiváció, mivel a Hajdúnánás egy jól összerakott csapat, éppen ezért ne adjunk okot az esetleges felzárkózásra. Talán kicsit sok ziccert hibáztunk a második félidőben de ez nem számít, mert szép teljesítménnyel hoztuk a játékrészt, így jöhet a jól megérdemelt lazítás.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 13. forduló. Göd, 110 néző. Vezette: Buza, Cseszregi.Dömény-Veress – Török 2, Nagy 2, Szepesi 2, Herceg 8, Lovistyék 6, Kandó 1. Csere: Ádász, Áncsán (kapusok), Horváth, Mihajlov 1, Becsei 2, Bálint, Földesi 1. Edző: Bartók Csaba.– Két hiányérzetem is van a mérkőzést illetően. Az egyik, hogy a küzdéssel, az odafigyeléssel, az akarattal a csapat egy részénél komoly gondok voltak, míg a másik rész nagyot küzdött. A másik pedig a rengeteg kihagyott ziccer, amelyek pontosabb végrehajtása esetén esélyünk lehetett volna pontot, pontokat szerezni. Nem örvendek a látottaknak és az eredménynek.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 13. forduló. Szentendre, 60 néző. Vezette: Bonifert, Oláh V.FODOR – Kónya 1, Mike 1, Csáki 4, DOBÓ 5, Csoknyai 5, Karácsonyi 1. Csere: Kothencz, Kürti (kapusok), Szeder, Lukács, Ambrús P., Szabó, Papp, Szűcs 5 (3). Edző: Gaál Adrienn.– Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, 3 góllal is vezettünk, de az első negyedórában 10 percet töltöttünk emberhátrányban, míg a hazaiak egyet sem, így megpecsételődött a sorsunk.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 11. forduló. Köröstarcsa, 140 néző. Vezette: Bujdosó, Horváth V.Balán – Petrás 4, Felföldi, Zsiga, Endrei 4, Veréb 2, Leszkován 1. Csere: Farkas J. (kapus), Jártass 2, Szécsi, Petheő 1, Hegyi, Dóczi, Szabó R. 1, Sándor R. Edző: Gera Norbert.– Vannak olyan játékosok, akik áldoznak azért, hogy ebben a csapatban játsszanak. Vannak olyanok, akik csak eljönnek játszani, és úgy gondolkodnak, ha nyerünk, jó, ha nem nyerünk, az is jó. Ezen a meccsen sajnos ők domináltak. Én helyettük is szégyellem magam.Férfi vízilabda OB I/B, A csoport, 11. forduló. Nagykanizsa, 30 néző. Vezette: Pintér, Lázár.UJHÁZI (6 védés) – Szabó J. 1, NÁDASDI Z. 2, Nádasdi G. 1, Tar, VÍGH Cs. 2, Tóháti. Csere: Gundl, BENKŐ 1, BARNA D. 1, Katona. Edző: Bertók Gyula.– Megy a gőzös, megy a gőzös Kanizsára.Női felnőtt röplabda NB II, 12. forduló. Szeged, József Attila Általános Iskola, 70 néző.Fürdök N., Vass, Kaszás, Molnár, Kádár, Kovács-Fiskus. Csere: Sipka (libero), Hűse. Edző: Strezeneczki Gyula.– Nagy csatában, izgalmas mérkőzésen sikerült legyőznünk a listavezetőt. Egyénileg és csapatként is nagyszerű teljesítményt nyújtottunk. Büszke vagyok a lányokra, de gratulálok a Kecskemétnek is, ők is mindent megtettek a siker érdekében.Férfi asztalitenisz NB II, Délkeleti csoport, 9. forduló.Kószó A. 4, Lukács 4, Gazdag 3, Sipos 3, a Kószó A., Lukács és a Sipos, Gazdag páros.– Magabiztos győzelmünket követően a tabella éléről várjuk a tavaszi folytatást.