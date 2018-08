4 légióssal készül a Szedeák - Amerikai és kanadai próbázó érkezett a szegedi kosárlabdacsapathoz

Edzőmeccsek, felkészülési tornák



A Szedeák felkészülési programja, augusztus 25., szombat: Szedeák– Szolnok (zárt kapus), augusztus 29., szerda: Nagyvárad–Szedeák, augusztus 31., péntek: Kecskemét–Szedeák, szeptember 5., szerda: Szedeák– Debrecen, szeptember 6–7., csütörtök–péntek: Matro-PVSK torna, Pécs (Pécs, Kaposvár, Eszék, Szedeák), szeptember 12., szerda: Debrecen–Szedeák, szeptember 14., péntek: Félegyházi Pékség Kupa, Kiskunfélegyháza (Kecskemét, Temesvár, Szedeák, Szabadka), szeptember 19., szerda: Szpartak Szabadka–Szedeák, szeptember 22–23., szombat–vasárnap: Orosz László emléktorna, Kaposvár (Pécs, Szedeák, Kaposvár, Zalaegerszeg).

Tyrell Green is megérkezett Szegedre - Fotó: Naturtex-SZTE-Szedeák

Második hete készül az új idényre a Naturtex-SZTE-Szedeák NB I A csoportos férfi kosárlabdacsapata: míg az első, rávezető jellegű időszakban a klub magyar játékosai vágtak bele a munkába, addig hétfőtől már a légiósok is hol a Kisstadionban vezényelt futások alatt, hol pedig a csarnokban izzadnak. A főszerep ezekben a napokban Alexa Szabolcs erőnléti edzőé: a játékosok hétfőn ugyan edzés elején dobtak párat, viszont meg kell becsülniük ezeket a perceket, mert labdát nem mostanában fognak majd újra a kezükben.Az amerikai Darrel Davis mellett egy negyedik légiós is csatlakozott a Szedeákhoz: a klub történetének első kanadai játékosa, Tyrell Green az előző szezonban a svéd Norrköpingben és a luxemburgi Muses Pikes csapatában játszott. Utóbbi együttesben 15 bajnokin szerepelt, és átlagban 35 perce alatt kiváló, 24,5 pontos, 7,2 lepattanós statisztikát produkált. A két tengerentúli játékos sorsáról egyaránt háromhetes próbajáték után dönt a klub vezetése.Ami a csapat felkészülési programját illeti, az első edző- meccset augusztus 25-én, szombaton játsszák Juhos Leventéék, viszont a Szolnok elleni edző- mérkőzést az Olaj kérésére zárt kapuk mögött vívják az újszegedi sportcsarnokban. Szeptember 5-én a Debrecent fogadja a Naturtex, ezen a meccsen már a drukkerek is jelen lehetnek – egyben ez lesz a gárda egyetlen nyilvános hazai meccse a bajnoki rajtig. A főpróbát egy kaposvári tornán tartja a csapat szeptember 22-én és 23-án.– Hosszú, három hónapos szünetünk volt, sikerült nekem is feltöltődnöm. Most kezdőd-het a munka az új szezonra. Andrija Csirics már nincs velünk, de ilyen a sport világa, előre kell néznünk, várjuk a két új légiós társunkat – fogalmazott Marko Boltics , a Szedeák irányítója, aki harmadik idényét kezdi meg a csapatnál, és ahogy az előző két évében, most is kulcsszerep várhat a belgrádi játékmesterre. – Remélem, segíteni tud majd a két új fiú nekünk, és hasonló idényünk lehet, mint az előző két évem alatt, és bízom abban is, hogy harcban lehetünk a rájátszásért. Olyanok vagyunk, mint egy család, örülök, hogy újra láttam a srácokat. Úgy tekintek Szegedre, mint a második otthonomra – tette hozzá Boltics.