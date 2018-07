4 meccs a vébéklubban: készülnek a PICK-szurkolók és a Délmagyarország csapata

Készülnek a szurkolók a csütörtöki meccsre. Fotó: pickhandball

Az olimpiai bajnok Vajda Attila is vendégünk volt a vébéklubban. Fotó: Karnok Csaba

A családok közösen szurkolnak. Fotó: Karnok Csaba

Négy meccset izgulhatunk még végig a Délmagyarország–Hági szurkolói klubban. Kedden és szerdán az elődöntőkön lehet szurkolni, szombaton a bronzmeccsen, vasárnap pedig a döntőn.Keddre még nem mondanak jó időt, de a Hági udvara két fedett helyiséggel várja a futball szerelmeseit.Szakemberekben ekkor sem lesz hiány. Lapunk sportrovata immár harmadik alkalommal szervezi meg a Csongrád megyei sportújságírók találkozóját, így a francia–belga rangadót a tollforgatók közösen nézik meg. Nem marad el a játék sem, ha már mindenki ért a futballhoz, így számukra is megrendezzük az ülvedekázó versenyt.Szerdán a Szegedi Korcsolyázó Egyesület lesz a vendégünk. Újabb olimpikonokat látunk vendégül, és figyeljük majd a horvát–angol meccs eseményeit.Vasárnap minden bizonnyal megtelik a szurkolói klub. 17 órakor kezdődik a döntő, előtte sokat játszunk majd, a Délmagyarország ajándékokkal készül a nagy eseményre.Egyelőre nem tudni, hogy ki kerül be az idei vébédöntőbe. Mi játékra invitáltuk a MOL-PICK Szeged szurkolóit, így a Délmagyarország válogatottja csütörtökön 18.30-kor az újszegedi Kisstadionban megmérkőzik ellenük. Lejátsszuk a világbajnoki döntőt, megnézzük, hogy itt, Szegeden ki lenne aranyérmes.A két csapat már megegyezett, a szurkolók a mai, a belga–francia találkozó győztesét képviselik majd, míg a Délmagyar a horvát–angol összecsapás továbbjutóját testesíti meg a kétszer 30 perces meccsen.Eldőlt az is, hogy a kékek kékben lesznek, a KEAC mezében futnak ki. A keretet 14 játékos alkotja, a csapatvezető, Varga Gábor egyelőre nem árulta el, kik ők.Lapunk is komolyan veszi az összecsapást. A két edző, kollégánk, Arany T. János és Suki Zoltán elkezdte a mentális felkészítést. A zöld-fekete mezt Csíszér Rómeó biztosítja a csapatnak. A találkozót Rácz László vezeti majd.Igazi buli lesz a szegedi vb-döntő, amelyet, bízunk benne, hogy népes szurkolótábor előtt vívnak majd a csapatok.