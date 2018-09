50 percig tartotta magát a HFC - galéria

További eredmények: Paks II.–Iváncsa 0–2, Szekszárd– Pécs 1–0, Kozármisleny– Szentlőrinc 0–1, Taksony–Honvéd II. 1–2.

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 8. forduló. Hódmezővásárhely, 300 néző.Leél-Őssy Ádám – jól (Pipicz), Nyerges).Krnács 5 – Jankelics 5, Huszár 6, Szabó 5 (Tóth J. –), Mezei 5 – Katona 5, Hrabovszki 5,5 – Koncz 5, Bartyik 5, Geiger 5 (Szabó 5) – Rácz 5 (Kecskeméti 5).Szűcs Róbert.Pokorni – Kis, Zvara, Puskás, Dorogi (Al-Sheraji) – Horváth (Kiss), Tóth T. (Varga), Szepessy, Sándor – Hompót, Barna.Dobos Barna.Kis (50., 76.), Tóth (73.), Szepessy (92.).Szabó (55.), ill. Tóth T. (45.).Ahogy a hazaiak trénere is elmondta, más célokért küzd a HFC és a Dunaújváros, de előbbi csapat hazai pályán jól kezdett a labdarúgó NB III Közép csoportjának 8. fordulójában: a kezdeti bizonytalanságok után felvették a ritmust a vásárhelyiek, a játékrész végét már uralták is. Sőt, Bartyik óriási lövéssel veszélyeztetett a szünet előtt, a labda csak pár centivel a kapufa felett suhant el.A játék képe alapján szoros derbire volt tehát kilátás, de az 50. percben jött egy peches szöglet, amelynél Kis térdéről a HFC kapujába pattant a labda.Ez a semmiből jött gól érezhetően megzavarta a hazaiakat, amit az utolsó negyedórában ki is használt a Dunaújváros: újabb két szögletet váltottak gólra a vendégek, mindkettőt fejessel, majd a szegény embert még az ág is húzta, hiszen egy vásárhelyi felszabadító lövés után a bíróról Szepessy elé pattant a labda, egy szép lövéssel pedig kialakította a 4–0-s végeredményt.– Az első félidő alapján nem volt a meccsben ilyen nagy különbség, de látni kell, hogy más célokért küzdünk, mint a Dunaújváros.1. Dunaújváros 8 6 1 1 14 – 5 192. Szentlőrinc 8 6 0 2 14 – 5 183. Szeged-GA 8 5 2 1 17 – 7 174. SZEOL SC 8 4 2 2 10 – 4 145. Szekszárd 8 4 1 3 5 – 6 136. Kozármisleny 8 3 4 1 12 – 4 137. Taksony 8 3 2 3 9 – 11 118. Iváncsa 8 3 1 4 14 – 11 109. Honvéd II. 8 3 1 4 9 – 12 1010. Makó 8 3 1 4 6 – 14 1011. Kecskemét 8 2 4 2 11 – 10 1012. Dabas 8 2 2 4 7 – 13 813. Pécs 8 1 3 4 6 – 10 614. Paks II. 8 1 3 4 4 – 11 615. Rákosmente 8 1 2 5 6 – 13 516. HFC 8 0 5 3 4 – 12 5