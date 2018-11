5 gólból négyet szerzett - Rutai Balázs, a Tiszasziget focistája A forduló gólvadásza

A Tiszasziget támadója, Rutai Balázs (20) nem először volt rendkívül eredményes ebben a szezonban: a Zsombó elleni 12–0-s sikerből hat találattal vette ki a részét, ám akkor mást választottunk a hétvége gólvadászának. Ezúttal viszont nem volt nála jobb: csapata 5–0-ra verte a Csongrádot, és ő négyszer vette be a kaput.– A legjobban a harmadik gólom tetszett: a két védő között, akik egymásra vártak, megszereztem a röviden passzolt labdát, majd elvittem mellettük, és ballal 18 méterről a bal felsőbe bombáztam. A labda a felső lécről pattant a hálóba. Az első gólomnál Drágity Dusánnak volt fontos szerepe, aki kiugratott, én pedig elgurítottam a kapus mellett, majd a második félidőből alig telt el 20 másodperc, amikor ballal lőttem el a hosszúba egy pattanás után a labdát. A negyediknél pedig bal szélről befelé jöttem, a 16-os sarkáról pedig a hosszúba lőttem félmagasan – mondta el találatairól a megyei I. osztályú góllistát vezető támadó.A Tiszasziget hétről hétre magabiztosan játszik és nyer.– A tavalyi szezon, amelyben négy pontot levontak tőlünk, emiatt pedig elvesztettük a bajnoki címet, mély nyomokat hagyott bennünk. Ezt átérezték az új igazolások is, így minden meccsen extra motivációval lépünk pályára. Ennek eredménye ez a magabiztosság – nyilatkozta a csatár.Rutai a nagypályás futball mellett a strandlabdarúgó-válogatott tagja, illetve a Kecskemét NB II-es futsalcsapatában is pályára lép hétről hétre.– Fiatal vagyok, még ennél is több terhelést elbírnék, de azért néha besokallok. Van magasabb szintű nagypályás futballmotivációm, ha pedig nem leszek gólkirály, de a bajnoki címet megnyerjük a Tiszaszigettel, maximálisan elégedett leszek – tette hozzá végül Rutai Balázs.