6 megyei utazik a plovdivi kajak-kenu Eb-re

A szegedi Birkás Balázs az Európa-bajnokságon bizonyíthatja, hogy a jövő reménysége.

Fotó: mkksz.hu

Még az Európa-bajnokság előtt született egy nagyon fontos döntés a Magyar Kajak-kenu Szövetség szakmai bizottságának ülésén. Ez pedig a szétlövés időpontja, amely két DÉMÁSZ-Szeged-versenyzőt is érint. Ezek alapján Medveczky Erikának K1 500, míg Birkás Balázsnak K2 200 méteren Balaska Márkkal (Honvéd) párban kell az Eb után, jövő szerdán Szolnokon (információink szerint 10 órától) szemtől szemben megküzdenie a világbajnoki indulásért Takács Tamarával (Vasas), illetve a Horváth, Szomolányi (Győr) egységgel – igaz, Medveczkynek a négyes szereplése szinte már biztos Racicében.– Teljesen nyugodt vagyok, szerintem jó döntés született a szétlövéssel kapcsolatban, és ez egyezett a mi elképzeléseinkkel is – nyilatkozta Birkás. – Nem számít, hogy én vagy Horváth Bence versenyez a hétvégén, hiszen lesz egy-két nap pihenőnk. Jó formában vagyok, és legalább az Eb-n gyakoroljuk is a párost. Tegnap edzettünk hármat, ma lesz a megnyitó, csütörtökön megint edzünk egyet, és utána jön a háromnapos verseny.– Nekem is jó ez az időpont, mert szerettem volna a szétlövést elérni, az pedig megvan – mondta Medveczky Erika. – Ez így kényelmes lesz mindenkinek, és bízom benne, hogy nem befolyásolja az Eb-szereplés, hiszen Takács Tamara két számban lesz érdekelt, ahogy én is. Az edzőm, Csipes Ferenc végig bízott bennem, ő ismeri pontosan az esélyeket. Az Eb mezőnyét láttam, vannak új és régi nevek egyaránt, próbálunk minél jobb eredményt elérni, és azért két éremben reménykedem.

Napok és időpontok



Az algyői Kopasz Bálint K1 1000 (A döntő: szombat, 9.30) és 500 (vasárnap 9.25), Nádas Bence K4 500 (szombat 10.12) és K2 500 (vasárnap 10.23), Medveczky Erika K2 500 (vasárnap 9.54) és K4 500 (szombat 9.59), míg Birkás Balázs K2 200 (vasárnap 13.09) méteren érdekelt Plovdivban. Az időpontok a magyar időzóna szerint értendők.

És akkor vissza Plovdivba, az Európa-bajnokságra! A magyar válogatott ma kel útra, és a keretben ott van az algyői Kopasz Bálint, illetve a DÉMÁSZ-Szegedből Nádas Bence, Medveczky Erika és Birkás Balázs, a paraszakágban pedig Suba Róbert és Varga Katalin. A bulgáriai esemény pénteken kezdődik, amikor az elő- és középfutamokat rendezik, majd szombaton és vasárnap délelőtt a döntők következnek, szombat délután pedig az újabb selejtező futamok.