7 érmet szerzett a vb-n - Csernus Zoltán Szegedet képviselte a máltai orvos-világbajnokságon

Csernus Zoltán (balra) a dobogón. Ezüstéremből ötöt nyert.

Huszonhat sportágban versenyeztek az orvos-világbajnokságon Máltán. Mivel a vízilabda nem szerepelt a programban, így Csernus Zoltán úszásban versenyzett, nagy sikereket elérve, egyedüli Csongrád megyeiként. A Napfényfürdő Aquapolis reumatológus szakorvosának az elismerések sem maradtak el, mind a hét versenyszámban rajthoz állt, valamennyiben érmet is szerzett. Ötször a második, kétszer a harmadik helyen ért célba. Az egyéni úszószámokban korosztályokra bontva mérettek meg a különböző szakorvosok.– Az egyhetes esemény folyamán esténként nagyszabású fogadásokat rendeztek a szervezők, ahol az ünnepélyes éremátadásokra, eredményhirdetésekre is sort kerítettek. A korosztályomban változatos mezőny jött össze, többek között chilei, kolumbiai, argentin, brazil, iráni, olasz és német kollégával úsztam együtt. A versenyek között sportorvosi konferenciákat is tartottak a résztvevők számára – árulta el lapunk érdeklődésére Csernus Zoltán.A vb-t az egyetlen máltai sportuszodában tartották, ahol nyaranta a szegedi kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, Fodor Rajmund szervez gyermekvízilabda-táborokat.