80 éves Eb-győztese lett Szentesnek - Csongrád megye úszói és vízilabdázói is remekeltek a masters kontinensviadalon

Melkuhn Dezső idén töltötte be 80. életévét, születésnapi kívánsága teljesült: Európa-bajnok lett. Ő volt a Szentesi Delfinek szenior úszócsapatának legeredményesebb tagja a kranji masters vizes Európa-bajnokságon, ahol 800 méter gyorson rögtön egy országos csúccsal elért második hellyel kezdett – annak örömére, hogy Tibor fia a Vasassal pont érkezésekor szerzett aranyérmet a vízilabdatornán. Miután másik fia, Dezső bronzérmes lett a BVSC-vel, gyermekei sikereit egy újabb ezüsttel ünnepelte volna, de egy félreértés miatt utólag kizárták a 200 méter vegyes döntőjéből.– Kicsit mérges voltam, de blöffből azt mondtam: két aranyat még akkor is szerzek – árulta el Melkuhn Dezső, akinek mindez be is jött, hiszen 200 méter pillangón fölényesen nyert, majd a 3000 méteres nyílt vízi viadalon is a kontinens legjobbja lett korosztályában.– 2000-ben kezdtem úszni, amikor nyugdíjas lettem. Egész életemben sportoltam, fiatalon futballoztam és röplabdáztam, vívtam és birkóztam, most pedig az úszás mellett a veteránokkal asztaliteniszezni is járok, illetve társastáncórákra is. A táncosokkal be is neveztünk az országos minősítő versenyre. Persze nem az eredmények az elsődlegesek, az egészségem megőrzéséért sportolok. Az úszás az orvosom és a patikám – jegyezte meg frappánsan Melkuhn Dezső, aki rendszeresen jár Szerbiába nyílt vízi úszóversenyekre, ezeket mindig meg is nyeri. Rajta kívül még Borzi Miklós nevét emelnénk ki a Szentesi Delfinek 11 fős Eb-keretéből, hiszen 800 méteren bronzérmes lett.A vízilabdatornán nagy nevek képviselték régiónkat: a Csongrádon edzősködő, felnőtt szinten világ- és Európa-bajnok olimpikon, Szremkó Krisztina, valamint a Szentesen dolgozó világbajnok, Brávik Fruzsina is ott volt a tavaly masters vb-győzelmet elérő Budakalász csapatában, amely az idei kontinensviadalon is diadalmaskodott. Ebben az aranyérmes csapatban szerepelt a szintén Csongrádról érkező, utánpótlásszinten Eb-érmekkel rendelkező Brezovai Dorottya is.– Két medencében rendezték a versenyeket, közöttük pedig közösségi tereket alakítottak ki, így rengeteget tudtunk beszélni és nosztalgiázni a régi csapattársakkal és ellenfelekkel – kezdte beszámolóját Szremkó Krisztina. – Régi nagy riválisaink, az olaszok közül is ott voltak néhányan. A legjobb mégis az volt, hogy sokan családjukkal együtt tudtak elutazni, így a gyerekek testközelből láthatták, hogy mit jelent nekünk a vízilabda, egy különleges hangulatú eseményen adhattuk át a sport szeretetét – mondta Szremkó, majd elárulta: a csapattal együtt edzésben maradnak, és szeretnének indulni a 2020-as budapesti Európa-bajnokságon is.