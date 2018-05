92. perces potyával ikszelt a SZEOL SC

Rákosmente–SZEOL SC 1–1 (0–0)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 26. forduló. Budapest, Rojik sporttelep,100 néző. Vezette: Gáspár András – jól (Nagy V., Péntek).

Rákosmente: Ordasi – Simita, Sárossy, Márki (Gólya, 63.), Maka (Kerék, 79.) – Dóczi, Tóth, Vattai, Czerman – Forgács (Patik, 70.), Pendl. Vezetőedző: Helm András.

SZEOL SC: Prokop 4 – Kormányos 5, Forró 6, Szabó 5, Grünvald 6 – Buzási 6,Lévai 5 – Rabatin 5 (Ondrejó 4, 61.), Beretka 5, Makszimovics 5 (Benkő –, 88.)– Tomisics 4 (Göncző 4, a szünetben). Vezetőedző: Siha Zsolt.

Gólszerzők: Pendl (92.), ill. Forró (49.).

Sárga lap: Dóczi (95.).



A Tiszakécske és az Iváncs ellen is úgy vesztett értékes bajnoki pontokat a SZEOL, hogy a hajrában kapott góllal kapott ki, vagy egyenlített az ellenfél. Az elmúlt hetek pechsorozatát a kék-feketék szerették volna lezárni, de nem sikerült. De ne szaladjunk ennyire előre: az első játékrész kiegyenlített csatát hozott, ráadásul a szünet után rögtön vezetést is szerzett a Siha-legénység. A 49. percben egy szöglet után Forró Attila levált a védőjéről, és tisztán a kapuba fejelte a labdát.



Ezután ugyan a Rákosmente rákapcsolt, és többnyire a hazaiaknál volt a labda, de a vendégek alakították ki a veszélyesebb helyzeteket. A szegedieknek fél tucat kontratámadásból is eldönthette volna a meccset, de az utolsó passzokba mindig bosszantó hiba csúszott.



Aztán jött a 92. perc és a pech. Prokop kirúgása ugyanis nagyon rosszul sikerült, elcsúszott a lábán a labda, a rövidre sikerült indítás után a hazaiaknál landolt a játékszer, majd egy kapáslövéssel a felső lécre, a lepattanót pedig Pendl a kapuba stukkolta. A SZEOL SC egy győzelemmel feljöhetett volna az ötödik helyre, hiszen két riválisa is kikapott, így viszont maradt hetedik.



Siha Zsolt: – Kiegyenlített első félidő után a hazaiak meddő mezőnyfölényt alakítottak ki, mégis mi zárhattuk volna le a meccset. Nagyon sajnálom, hogy egy ilyen hiba miatt buktuk el a győzelmet a hosszabbításban.