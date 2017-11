˝Bonifert 50 perece˝

Húsz éve ismerkedtünk meg, első cikkem a Délmagyarnál hivatalosan a Szedeák férfi kosárcsapat nyári felkészülésének a kezdetéről szólt. Kihez menjek? Kit kérdezzek? Édesapám mondta, majd Bonifert Domonkos másodedző segít a probléma megoldásában. Így is történt.



Gyorsan képbe kerültem, nem volt nehéz megismerkedni a csapattal. Pávlicz Gábor, Kiss Zsolt, Buzás Sándor, Jáhni István, Vitaszek Attila, Nyilas István rótta a köröket a SZEOL-pálya már akkor lepukkant salakján. Boni mindenkiről mesélt a tőle megszokott stílusában, miközben a játékosok nyomták a kilométereket. Mindig jött egy poén, persze a srácok is kapták a zrikát. Ez a jókedv mindig is jellemezte, jellemzi őt.



Ha Szedeák, akkor ő az egyik pillére a ma már az egész országban ismertté vált csapatnak. Rögös út vezetett idáig, mert voltak a klub életében kemény időszakok. De ő mindig szedeákos maradt. Akkor is, amikor NB II-ben szerepelt szeretett csapata, és akkor is, amikor Bonyhádon kiharcolta újból az A csoportos tagságot. Mindig segített, dolgozott, méghozzá éppen azon, mint amit ebben az évben él meg a csapat. Hogy sikeres és elismert legyen. Kellett az ő akarata, kitartása is hozzá, hogy a csodás Szedeák-família egyre népszerűbbé váljon. Tiszta szívvel teszi ezt, úgy, ahogy szüleitől, anyukájától és apukájától tanulta.



Tényleg lepergett húsz év mióta ismerjük egymást? Le! „De kit érdekel, Robikám!" – mondaná. A szegedi férfi kosárlabda kulcsfigurája, aki ma ünnepli az 50. születésnapját, amihez sok boldogságot kívánunk, legalább 50 pereccel.