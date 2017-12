A 11. percben: MOL-PICK Szeged-Plock 3-4

Thiagus Petrus sérülése rendbe jött, újból játszhat. Fotó: Kuklis István

Férfi kézilabda, VELUX EHF Bajnokok Ligája, A csoport, 10. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok. Vezeti: Mandak, Rudinsky (szlovákok).Sego - Sostaric, Balogh 2/1, Skube, Bánhidi 1, Gorok, Källman. Csere: T. Petrus, Gaber. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.Morawski - Daszek, Toledo 2, M. Gebala 1, N. Obradovics, Duarte 2, Krajewski. Csere: Tarabochia. Vezetőedző: Piotr Przybecki.Hétméteres: 2/1, ill. -.Kiállítás: 2, ill. 0 perc.12. perc: Maciej Gebala beállóból, 3-5.Duarte, 3-4.Daszek a jobbszélről, kapufa. Gorbok kiharcolja, Balogh kihagyja a hetest. Kezdődik a szurkolás: "Hajrá Szeged, csak előre, amerre te, arra mi!" - Szól a szurkóli rigmus.Gaber hétméterest harcol ki, Obradovics sárga lapot kap. Balogh belövi, 3-3.Bánhidi gólt lő, de könyökölt, így szabaddobás kifelé. Jön a Plock, Bánhidi kiáll. Toledo előtt nyílik szét a fal, 2-3.Balogh cselez Duartén, megfogja, besárgul a brazil védő.Morawski véd.Toledo cselezi be magát, 2-2.Toledo is sárga lapot kap. Balogh kezéből kicsúszik a labda, Duarte rohan, 2-1.Krajewski ugrik be a balszélről, de leért a lába. Eladjuk a labdát. Megint Krajewski, leért a lába ismét, de Sego védett is.Maciej Gebala beállóból, fölé. Bánhidi sárga lapot kap. Bánhidi kap nagy labdát Baloghtól, 2-0.hosszú támadás végén Balogh góljával szerez vezetést a Szeged, 1-0.a Szeged kezdte a mérkőzést. Egyelőre a lengyel szurkolók hangja hallatszik csak, mintegy tizenöten lehetnek.a szegedi szurkolók közleménye szerint a mérkőzés első tíz percében a B közép nem szurkol majd.a szegedi csapatot a vajdasági Tornyos Általános Iskola diákjai kísérik be. A B-közép tagjai levetették a mezeiket. A szurkolók ezzel fejezik ki nemtetszésüket, a szegedi csapat elmúlt hetekben mutatott teljesítménye ellen.kezdődik a bemutatás, először a lengyelek érkeznek a pályára a csapatkapitány, Wichary vezetésével.néhány lengyel szurkoló is a helyszínen tekinti meg a mérkőzést.a vendégek meccskeretében ott van a magyar válogatott Borbély Ádám is, egyetlen hiányzójuk van, a lengyel beálló, Pieczhowski.a szegedi keretben ezúttal Buntic és Sigurmannsson nincs ott, lehetőséget kaphat viszont Fekete, Pedro és Zubai is.görög játékvezetők vezették volna a meccset, azonban a gépük nem szállt fel Athéntból, így szlovák páros fújja majd a sípot 16 órától.üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból. A csapatok már melegítenek a pályán.Korábban:Ma az év utolsó Bajnokok Ligája-mérkőzését vívja hazai pályán 16 órakor a MOL- PICK Szeged férfi kézilabdacsapata. A magyar együttes ellenfele a lengyel Orlen Wisla Plock lesz. Pénteken délelőtt a meccs előtti utolsó edzésen néztük meg a csapatot, amely előbb Svédországban kikapott a Kristianstadtól, majd szerdán este pontot veszített a magyar bajnokságban a Budakalász ellen.Másként viselkednek a játékosok? Tehetik fel a kérdést a szegedi szurkolók. Másként! Érződik rajtuk, hogy komoly fejmosáson mentek át. Az sem titok, hogy szerda este a váratlan hazai döntetlen után a csapat együtt maradt az öltözőben, és hosszasan beszéltek arról, hogy mi lehet a gond.Persze hangosan senki sem nevetgélt, de azért néha-néha kiült az arcokra a mosoly, főként akkor, ha sikerült a kért taktikai variációt jól és eredményesen befejezni. De Marin Sego is rázta az öklét, amikor Szergej Gorbok ziccerét védte. Az orosz átlövő a lába között akarta a kapuba juttatni a labdát, de a horvát hálóőr gyorsan összezárta azt.

Juan Carlos Pastor nagyon sokszor dicsért, pörgette a csapatát. Ilyenkor már nagy dolgot nem lehet gyakorolni, csak csiszolni a játékot, összerakni a tökéletes védekezést, amivel a legtöbb gond volt az elmúlt időszakban. Jó hír, hogy Thiagus Petrus teljes intenzitással edzett, így a brazil játékos pályára tud lépni.Nagy blama után kell ma jó eredményt elérni. A PICK-szurkolók a csapatukat szeretnék a pályán látni, azokat a kézilabdásokat, akik büszkén viselik azt a mezt, amelyet az elődök tettek híressé, népszerűvé. Egy győzelem gyógytapasz lehet a sebekre, mert az elmúlt időszak eredményei miatt most sokan szomorúak.A mai meccset a Sport 1 TV élőben közvetíti, a delmagyar.hu szöveges online tudósítással számol be róla.