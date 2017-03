A 15. percben: Komló-MOL-Pick Szeged 10-6

A Szegedi Sport és Fürdők Kft. vasárnap tavaszi diák ülőröplabda- tornát szervez a Móricz-tornaterembe. A MOL-Pick Szeged testvércsapatán, a Csakazért SE-n kívül a Szegedi Röplabda Egyesület két alakulata, valamint a Pick Szeged II. U10-es utánpótlásneveltjei vesznek részt az eseményen. A rendezvény fő célja, hogy növeljék az utánpótlásban sportolók számát, és megmutassák, hogy mozgássérültként is milyen csodás a sport és a mozgás.

Sport36-Komló - MOL-Pick Szeged - (-)K&H férfi kézilabdaliga, 19. forduló. Komló. Vezeti: Herczeg, Südi.Granic - Szkokán, Obradovics 1, Jerkovics 2, Pribanic 5, Katzirz 2, Hoffmann 2/1. Csere: Vezetőedző: Kilvinger Bálint.Kastelic - Sostaric, Buntic 6, Blazevic, Källman, Zubai 1, Obranovic. Csere: Sierra (kapus), S. Sunajko, Bodó, Balogh, Skube 2, Gaber 1, Pedro. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.1/1, ill. 1/0.2, ill. 2 perc.Buntic felugrik, bevágja a hosszú alsóba 12-10.Skube rohan végig 11-9. Källman mellett Pribanic 12-9.Jerkovics 11-7. Buntic már ötnél jár 11-8.Gaber fordul be 10-7.Granic véd, Katzirz ismét rendezetlen védelem ellen 10-6.Skube beállt és azonnal betalál 8-6. Katzirz átlövésből 9-6.Obranovic passzát Pribanic lopja el, végigviszi 8-5. Időt kér Pastor.Hoffmann fut be a szélről, nagyon üresen marad 7-5.Bodó ellen védekezik belül Katzirz, hetes. Balogh büntetőjét Granic védi.Sostaric tisztán a szélről, fölé.Obradovics betörésből, Buntic villámgyorsan 5-5. Pribanic pörgeti el Kastelic mellett 6-5.Katzirz is besárgul. Buntic harmadszor átlövésből 4-4.Blazevic kap sárga lapot. Pribanic szedi össze a labdát, de vonalra lépett.Buntic talpról 4-3.Kastelic védi Obradovics lövését, a kipattanót Pribanic szedi össze 4-2.Buntic lövése a felső lécről pattan be 3-2.Jerkovics 3-1.Granic ziccert véd. Páros kiállítás: Obradovic és Källman.Hoffmann értékesít büntetőt 2-1.a Komló kezdte a mérkőzést, az első gól szerzője Pribanic, majd Zubai Válaszol 1-1.nagy taps fogadja a csapatokat, kezdődik a bemutatás.minden jel arra mutat, hogy telt ház előtt rendezik meg az összecsapást, ami 800 nézőt jelent.a komlóiak legeredményesebb játékosa, Igor Markovics a csapat pénteki edzésén térdsérülést szenvedett, így ma nem lesz ott a pályán.a szegedi csapatból Thiagus Petrus kapott pihenőt a mai találkozó alól.üdvözöljük kedves olvasóinkat Komlóról. A MOL-Pick Szeged a Baranya megyei városban játszik ma 18 órától bajnoki mérkőzést.Nagyszerű győzelmet aratott a MOL-Pick Szeged szerda este a Rhein-Neckar Löwen ellen Frankfurtban, a BL utolsó csoportkörében. A csapat csütörtök kora reggel már haza is repült, délután picivel fél kettő után gördült be a játékosokat és a szakmai stábot szállító busz az újszegedi sportcsarnok elé.Másfél nap után ma ismét útra kelnek Zubaiék. A K&H kézilabdaliga 19. fordulójában a Komló otthonában vendégeskedik a MOL-Pick 18 órától.A két gárda őszi találkozóján a Szeged húszgólos, 36–16-os győzelmet aratott. Ez a mérkőzés leginkább Thiagus Petrus nagyobbnál nagyobb találatairól maradt emlékezetes.A brazil balátlövő Gorbok sérülése miatt akkor támadásban is szerepelt, nem is akárhogy: tízszer vette be a komlói kaput.Az előző fordulóban a Komló nem kis bravúrt végrehajtva Tatabányán játszott 27–27-es döntetlent. A végeredményt a vendégek balszélsője, Markovics állította be nyolc másodperccel a találkozó vége előtt, aki amúgy a bajnokság góllövőlistáján a második 101 találattal.Az NB I-es tabellán a MOL- Pick Szeged két meccsel kevesebbet játszva, hibátlanul a második helyen áll a Veszprém mögött, míg a Komló öt-öt győzelemmel és döntetlennel, valamint kilenc vereséggel a nyolcadik pozícióból várhatja az összecsapást.Néhány hete a komlóiak egy exszegedi közönségkedvencet igazoltak le Lengyelországból. A horvát beállós, Antonio Pribanic a pénzügyileg instabillá vált Legionowótól érkezett a bányászvárosba a tavaszi idényre, így ma volt csapata ellen léphet pályára.