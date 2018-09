A 15. percben: MOL-PICK Szeged-Mezőkövesd 10-8

Behúzták. Blazevic és Maqueda a Zágráb után ma már a Mezőkövesddel játszik. Fotó: PPD Zagreb

K&H férfi kézilabdaliga, 8. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok. Vezeti: Rontó, Szanyi.Alilovic - P. Rodríguez 3, Balogh 4, Canellas 1, Gaber, Bodó 2, Sigurmannsson 2. Csere: Henigman, Blazevic, Zsitnyikov, Bombac, Kaspárek. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.Pásztor - Jancsó, Stankovic 2, Martins 2, Dávid 2, Kovács B. 2, Menyhárt 1. Csere: Zelei 1, Jóga. Vezetőedző: Buday Dániel.Hétméteres:Kiállítás: 2, ill 0 perc.passzív támadás végén Kovács messziről és talpról, 12-10.Balogh előtt nyílik szét a fal, 12-9.Pedro a szélről, 11-9.Balogh passza rossz Bodónak, jöhet a Kövesd, de jól rendeződnek vissza a hazaiak, azonban Kovács lövését még védi Alilovic, Martins viszont okosan pörgeti el a labdát, 10-9.időt kér a vendégek edzője, Buday Dániel. Kovács a kezek alatt, Alilovic véd.Canellas Pásztor ölébe dobja a labdát, aki célba veszi az üres szegedi kaput, azonban Bodó nagyszerűen ér vissza és kiüti. Sigurmannsson rendezetlen fal ellen, 10-8.Sigurmannsson a balszélről teker, 8-7. Henigman lop labdát, Pedro rohan, 9-7. Martin beállóból válaszol azonnal, 9-8. Gabert kiállítják a játékvezetők.a balszélső Menyhárt jobbátlövő posztról lő gólt, 7-7.Bodót blokkolják, Alilovicsig pattan a labda. Elszórjuk, rosszul indul a Kövesd, majd Balogh büntet, 7-6.Kovács bence lövését nem látja Alilovic, így bepattan a válláról, 6-6.Balogh kanyarodik fel, majd húzza vissza a rövid alsóba, 6-5.Balogh adja kínaira Pedrónak a labdát, 5-4. Stankovic zavarja ki a pókokat a bal felsőből, 5-5.Dávid fordul le Henigmanról, 4-4.Dávidhoz jut el szerencsésen a labda beállóba, 4-3.Zelei lepi meg Alilovicsot, 3-2. Canellas válaszol, 4-2.lassan és körülményesen támadnak a vendégek, végül elszórják a labdát. Balogh kisodródva lő, Pásztor combbal véd.Stankovic lő talpról, a blokkról pattan be, 2-1. Bodó másodszor, 3-1.Canellas szerez labdát, Bodó végigviszi, 2-0.szegedi támadással és Balogh Zsolt góljával indul a találkozó, 1-0.a csapatok már a pályán, ünnepélyes kezdődobás után kezdődhet a bajnoki!mindkét csapat három meccset játszott eddig a bajnokságban. A Szeged háromszor nyert, a Budakalász, a Balatonfüred és a DVTK-Eger ellen, míg a Mezőkövesd kikapott a Ceglédtől és a Csurgótól kikapott, a Budakalássz pedig hazai környezetben 24-24-es döntetlent játszott.mivel Nagy nincs, ezért a Magyar Kézilabda Szövetség fiatal szabálya miatt Tóth József is bekerült a szegedi keretbe Nik Henigman és Stefan Sunajko mellett a vasárnapi eszéki meccshez képest.a szegedi keretből ezúttal is három kimaradó van. Bánhidi Bence, Jorge Maqueda és Jonas Kallman pihenhet, míg Nagy Martin a magyar juniorválogatottnál van összetartáson.üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból, ahol fél óra múlva a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata a Mezőkövesdet fogadja az NB I nyolcadik fordulójából előrehozott mérkőzésen.– Megérdemelte a Szeged a győzelmet, de nagyon megdolgozott ezért a sikerért – értékelte az új szezon első Bajnokok Ligája-meccsét Vladan Loncar, a MOL-PICK Szeged együttesének egykori játékosa, aki most a horvát Nexét erősíti. – Nem volt könnyű dolga volt csapatomnak, mert a Zágráb nagyon agresszíven és keményen védekezett, amit a két játékvezető engedett, de a lényeg a 2 pont, aminek természetesen nagyon örülök. Ritka izgalmas meccset vívott a magyar bajnok (24–23-ra nyert ). Igaz, ez mindig is jellemző a BL-re, ebben a sorozatban nincs könnyű mérkőzés, a nyitóforduló is jól mutatja, hogy mindenkit komolyan kell venni. Jó példa a szegedi, de a legfanatikusabb kézilabda-szakértők sem gondolták volna, hogy a BL-győztes Montpellier vereséget szenved otthon a Vardar Szkopjétól.A Szeged nyert, ez a lényeg, sok más pozitív dolgot nem lehet a játékról elmondani, csak talán azt, hogy amikor kellett, akkor nem remegett meg a játékosok keze, döntő pillanatokban gólokat szereztek, a kapuban pedig Marin Sego remekelt.Ez egy kiküzdött győzelem volt, ezt emelte ki Matej Gaber, a szegediek beállósa is.– Kemény meccs volt, tipikusan egy nyitótalálkozó, amely általában kiélezett csatát hoz, ez is egy ilyen volt. Sok hibával játszottunk, pontatlanok voltunk, ezért szenvedtünk. De végig küzdöttünk, méghozzá egymásért és a szurkolóinkért is, ez pedig győzelemre vezetett – mondta a szlovén válogatott játékos.Szenzációs volt a hangulat Eszéken. A kék tábor végig a csapat mellett állt, nehéz helyzetben is buzdította az együttest, ami nagy segítség volt. Közel 400 MOL-PICK Szeged-szurkoló töltötte meg az aréna lelátóját.Ma már újabb mérkőzés következik, amely a kötelező házi feladat kategóriába tartozik, 18 órakor a magyar bajnok a Mezőkövesd együttesét fogadja az újszegedi sportcsarnokban. A meccsről a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik.Az erőltetett menet folytatódik, vasárnap újabb Bajnokok Ligája-találkozó vár a kedvencekre, 19 órakor a francia HBC Nantes érkezik az újszegedi sportcsarnokba, így komoly kis meccs vár a Szegedre.