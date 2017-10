A 20. percben: MOL-PICK Szeged-Ferencváros 14-7

A Szeged remek formában játszik, így a Fradi ellen kötelező lecke következik. Fotó: Wojciech Jablonski

Férfi kézilabda, K&H liga, 8. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok. Vezeti: Altmár, Horváth.Sego - Pedro 5, T. Petrus, Bánhidi 2, Källman 1, Gorbok 2, Zsitnyikov 1.Balogh 2, Bodó 2, Sigurmannsson 2, Blazevic, Zubai, Sostaric, Skube.Juan Carlos Pastor.Nagy L. - Bujdosó 1/1, Marczinkó 2, Mikita B., Benmiloud 2, Rédai 1, Pálos.Pordán 1, Pál 1, Kocsi, Oláh T. 1.Adorján Gábor.1/0, ill. 1/1.Kiállítás:26. perc: Pált sáncolja Blazevic. Sigurmannsson cunderezik Nagy mellett, 19-9. Közte tíz!Bodó lövésébe beleér a védő, de gól, 18-9.az év gólja, ha bejön Sostaric és Skube dupla kínaija, de lefújják a sporik. Pordán, 17-9.a szegedi B közép tagjai is szép számmal itt vannak, és buzdítják a csapatot. Bodó, 17-8.Oláh lövése becsapja Segót, 15-8. Balogh, 16-8.Bodó keze először sül el ma, 15-7.balogh ugrik fel, Nagy kiüti. Sigurmannsson szabálytalan, hetes, Bujdosó belövi, 14-7.Pál talpról, Sego véd.rossz bejátszás a Fradinál, Pedro kapja és lövi be a labdát, 13-6. Újabb szegedi labdaszerzés, Pedro már ötödször, 14-6.Pál előtt nyílik szét a szegedi fal, 11-6. Sigurmannsson, 12-6.Petrus labdát szerez, indítja Sigurmannssont, 11-5.Rédai jól lő, Sego oldalra tenyereli. Pedro, 10-5.Pedro cunderezik a szélről, 9-5. Időt kér a Ferencváros.Pálos eladja a labdát, Gorbok indítja Pedrót, 8-5.Marczinkó, 6-5. Gorbok vágja be a léc alá, 7-5.Balogh büntetőjét Nagy kiüti.Bánhidi harcol ki hétméterest.rossz a bejátszás Benmiloudnak. Jöhet a Szeged, Zsitnyikov végigviszi, cunderrel fejezi be a támadást, 6-4.Mikita lövését blokkolják.Källman a szélről, Nagy Levente kirúgja a rövid alsóból a labdát. Sego véd átlövést, majd Pedro próbálkozik a szélről, ismét Nagy.Rédai távolról talál be, 5-4. Bánhidi fölé.Benmiloud kap szép bejátszást, 4-3. Gorbok átlövésből, 5-3.Sego indítása hosszú picit Pedrónak. Megállunk, majd Balogh betör, 4-2.Marczinkó óriási góljával 2-2. Bánhidi azonnal válaszol, 3-2.Benmiloud, majd Bánhidi talál be beállóból, 2-1.a Fradi kezdte a mérkőzést. Labdát szerez a Szeged, Källman, 1-0.szeptember hónap legjobb szegedi játékosának José Manuel Sierrát választották a szurkolók. A díjat Szilágyi Tamás, az MOL-PICK egyik drukkere adta át a spanyol kapusnak.kezdődik a bemutatás. A ferencvárosi szurkolók "Mindent bele" skandálással fogadják csapatukat.a ferencvárosi szurkolók először lesznek ott a klub férfi kézilabdásainak mérkőzésén ma idegenben.ma a Szegedből ezúttal Gaber és Buntic kapott pihenőt Juan Carlos Pastor vezetőedzőtől, helyükre Zubai és Pedro kerültek be.üdvözlünk mindenkit az újszegedi sportcsarnokból. Fél óra múlva kezdődik a MOL-PICK Szeged - Ferencváros találkozó, amelyre 200 zöld-fehér drukker is érkezik.A vendégek idén kerültek vissza a legjobbak közé, sok vizet nem zavartak eddig, és most is csak a tisztes helytállásban bízhatnak, hiszen a szegedi együttes a nantes-i vereség óta elkapta a fonalat, nem kapott ki.Pastor mester biztos, hogy több játékosának is pihenőt ad, így Zubai Szabolcs és Pedro Rodriquez visszakerült a keretbe.

A vendégek eddig egyszer nyertek a bajnokságban, hét közben a Veszprém ellen 39–20-ra kaptak ki. Népes tábor biztatja majd a Fradit, közel 200 zöld-fehér drukker érkezik a meccsre.A Szeged jövő szombaton – október 20-án (péntek) 15 órától árulják majd elővételben a csarnokban a belépőt – rangadót vív, jön a várva várt PICK–Veszprém derbi.1. Veszprém 6 6 0 0 216 – 112 122. MOL-PICK 6 6 0 0 200 – 125 123. Balatonfüred 5 5 0 0 147 – 114 104. Dabas 5 4 0 1 128 – 128 85. Eger 6 4 0 2 133 – 150 86. Tatabánya 5 3 0 2 132 – 120 67. Komló 5 3 0 2 119 – 124 68. Budakalász 5 1 1 3 127 – 134 39. Cegléd 6 1 1 4 134 – 152 310. Gyöngyös 4 1 0 3 85 – 111 211. Csurgó 5 1 0 4 113 – 145 212. FTC 6 1 0 5 134 – 172 213. Vác 5 0 0 5 107 – 143 014. Orosháza 5 0 0 5 112 – 157 0