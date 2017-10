A félidőben: Plock-MOL-PICK Szeged 12-15

De Toledo (balról) és Thiagus Petrus beszélget.

Férfi kézilabda VELUX EHF Bajnokok Ligája, A csoport, 5. forduló. Plock, Orlen Aréna, 2500 néző. Vezeti: Pavicsevics, Raznatovics (montenegróiak).Borbély - Ghionea 3/1, Toledo, Obradovics, M. Gebala 1, Duarte 2, Mihic 1.Morawski, Wichary (kapusok), Krajewski 1, Zabic, S. Ivic 1, Daszek 2.Piotr Przybeczki.Sierra - Sostaric 1, Buntic 5, Bánhidi 1, Källman 1, T. Petrus, Skube 1.Gorbok 2, Balogh 3/3, Gaber 1, Blazevic, Bodó, Sigumannsson.Juan Carlos Pastor.4, ill. 2 perc.1/1, ill. 3/3.FÉLIDŐDaszek, 12-15. Bodó pontatlanul lő, hosszú a lengyel indítás. FÉLIDŐTomasz Gebala lép rá a vonalra, így érvénytelen a gólja. Sigurmannsson teljesen tisztán lőhet a szélről, Morawski véd.Zabic két percet, a Szeged büntetőt kap. Balogh most Wicharyt mattolja, 11-15.Gaber tarthatatlan, 10-14. M. Gebala 11-14.Ghionea lövését védi Sierra.Buntic talpról dupla kapufás gól, parádé, 10-13.Maciej Gebala kapufája után Daszek talál be, 10-12.Källman rendezetlen fal ellen, 9-12. Tomasz Gebala átlövését kiüti Sierra, a kipattanót csak vonalon kívül tudja összeszedni Sostaric. Buntic az üres kapura, fölé.Skube látja meg az üres Sostaricot a jobbszélen, 9-11. Sierra véd, Petrus megszerzi a kipattanót.fontos Sierra-védés, Buntic harcol ki hetest, valamint két percet Obradovicsnak. Balogh, 9-10.Ivic lövését blokkoljuk, Duartéét már nem, 9-9. Källman nem veszi észre, hogy Morawski beér a kapuba, így ellövi a labdát.Gorbok kilenc méterről lő, Morawski hárít ismét.Daszek gólja után már 8-9. Időt kér Pastor.Källman fut be a falba, üresen marad, Buntic passzol neki, kapufa.Bánhidi kap kétperces kiállítást. Sime Ivic előtt nyílik szét a fal, 7-9.a Borbély helyére érkező Morawski védi Gorbok átlövését.Zabic rángatja Gorbokot, ő is besárgul. Mihic lerohanás után, 6-9.Ghionea a szélről, 5-9.Toledo ellépi, jöhet a Szeged. Buntic keresi a lövőhelyzetet, megtalálja, 4-9.Bánhidi harcol Maciej Gebalával, sárga lapot kap.Gorbokot blokkolják. Buntic és Skube játszik össze, utóbbi jegyzi a gólt, 4-8.Buntic óriási gólt lő kisodródva, 3-7. Ghionea hétméteresből, 4-7.Gorbok lövését Borbély védi, rohan a Plock, Duarte, 3-6.Krjewski betörés után a rövidbe, 2-6.Bánhidi kiharcolja, Balogh bedobja a büntetőt, 1-6.Ghionea fut be a falba, majd gólt lő, 1-4. Gorbok lövi át a falat, 1-5.Gorbok tör be Toledo mellett, 0-4. időt kérnek a hazaiak.Bánhidi fordul be, 0-2. Sierra újabb védése. Buntic másodszor, 0-3.labdát szerzünk.Sierra-védéssel indult a mérkőzés, majd Buntic betalál, 0-1.elkezdődött a bemutatás. Segót és Bunticot kifütyülték, mert játszottak Kielcében, Zsitnyikov viszont nagy tapsot kapott a szegediek közül.Nem lesz tele az 5467 nézőt befogadó Arénában. Sőt, ha ezren vannak a lelátón, akkor még lehet, hogy sokat is mondunk.Már mindkét csapat melegít. A hazaiak lesznek kékben, a Szeged narancssárgában játszik.A Plockban és a Szegedben is szerepel egy-egy brazil kézilabdás. A hazaiaknál De Toledo, míg a vendégeknél Thiagus Petrus. Az biztos, hogy jó barátok, mert nagy szeretettel köszöntötték egymást, és percekig beszélgettek.

Pastor mester szokása, hogy a padon ül a meccs előtt.

Már az Orlen Arénában a MOL-PICK Szeged. Az eső továbbra is esik Plockban, egyelőre csend a létesítményben. A szegedi szurkolók már hangolnak, 18-an lesznek a lelátón.

Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika munkatársainak, akik sokat tettek és dolgoztak azért, hogy itt legyen a két magyar válogatott kézilabdás Lengyelországban.

A MOL-PICK eddig 5 pontot szerzett az A csoportban, a Plock 1 pontot. 18 órakor kezdődik a találkozó.

Dmitrij Zsitnyikov volt csapata ellen játszik szerda este.

10 óra: Nem kellett most korán kelni, 9 órakor volt ébresztő. Eső, hideg, ez a jellemző most Plockra. Nincs jó idő. Reggeli, majd 11.30-tól közös csapatséta szerepel a programban, majd videózás, az utolsó taktikai értekezlet. Mindenki rendben, ez most fontos információ, mert a Vardar ellen Bánhidi Bence nem tudott játszani, míg Bodó Richárd sem volt jól. A két játékos, hogy rendbe jött az köszönhető Bella Zsolt csapatának, a

Szép és félelmetes az Orlen Aréna, a Wisla Plock csarnoka. A kék szín - ez a lengyel csapat színe, mint a Pick Szegedé -, talán nyugtatólag hat a játékosokra, mert egy biztos: szerda este lesz hangulat a 130 ezres város Arénájában. Az edzés előtt sok-sok játékos üdvözölte egymást, a Szeged magyar válogatott játékosai Borbély Ádámmal, a Veszprém volt, a Plock jelenlegi kapusával beszélgettek. Jött a szokásos lábtengócsata, a Pastor, Krivokapics duó simán nyert a Balogh, Damjanovics páros ellen. Hiába vezetett a Bodó, Bánhidi, Fekete trió, végül a Sostaric, Sigurmannsson, Damjanovics csapat nyert.Ezután gyors bemelegítés, majd a taktikai feladatok utolsó simítása következett. Pastor mester nem hagyta szó nélkül a hibákat, többször is megállította a játékot. A lengyelek eddig nem remekeltek, így biztos, hogy kettőzött erővel küzdenek majd a magyarok ellen. 18 szegedi szurkoló lesz a lelátón, azért a hétközi meccs a kékek szimpatizánsainak sem volt a legjobb időpont. Szerda délelőtt séta, majd taktikai értekezlet szerepel a programban, 18 órakor pedig következik a harmadik Plock-PICK csata a Bl-ben, reméljük, hogy a jó szegedi széria folytatódik, a két győzelmet követi a harmadik.Most minden tökéletesen alakult, semmi, és senki nem késett, így időben, 16 órakor a lengyelországi Plockba érkezett a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata. 8.20-kor indult a csapat újszegedi sportcsarnok elől, majd Budapest-Varsó-Plock útvonalon érkezett meg. A 16-os keretbe visszakerült Bánhidi Bence, aki a Vardar Szkopje ellen betegsége miatt nem játszott. A 16-os keretből Zubai Szabolcs és a spanyol Pedro maradt ki.Gyors ebéd, majd pihenő következett, 18.30-kor pedig edzésre indul a Pastor-alakulat. Este fotókkal, és friss hírekkel jelentkezünk majd.