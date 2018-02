A 25. percben: Vardar-MOL-PICK Szeged 13-12

Melegít a MOL-PICK Szeged.

Férfi kézilabda VELUX EHF Bajnokok Ligája, A csoport, 12. forduló, Szkopje, Sport Center Jane Sandanski, 4500 néző. Vezeti: Badula, Ondogrecula (szlovákok).Sterbik - Siskarjev 3, Kristopans 1, Cindric 2/1, Marsenic 2, Canellas, Dibirov 5/1.Abutovics, Sztojlov, Borozan 1, Maqueda 1, Ig. Karacic.Raul Gonzalez.Sierra - Sostaric 2, Zubai, Bánhidi 2, Källman 3, Thiagus Petrus 2, Skube 1.Srsen 3, Bodó, Blazevic, Sigurmannsson, Zsitnyikov 1.Juan Carlos Pastor.0, ill. 2 perc.3/2, ill. -.Zsitnyikov labdájába nyúl bele Dibirov, Siskarjev mehet egyedül, 16-14.Maqueda óriási gólja után 15-14.Dibirov hétméteresből, 14-13. Zsitnyikov megoldja, 14-14.eddig a meccs gólja! Srsen, 13-13. Cindric mellé, de szabaddobás.Siskarjev harcol ki hetest, Cindric fölé vágja!Srsen ismét, de most Sterbik nyer. Jól ér vissza a MOL-PICK. Sierra könnyedén fogja a labdát. Eladjuk...Srsen emberhátrányban szerez gólt, 12-12. Bravó! Dibirovra nem figyelnek a szegediek, 13-12.Siskarjev szedi össze a labdát, magabiztosan a rövid alsóba, 12-11.Sostaric rálép a hatos vonalra, de nem lett gól amúgy sem. Petrus szabálytalannal Borozannal szemben, két perc a "jutalma".Dibirov nem tudja benn tartani a labdát a pályán. Jöhet a Szeged!Sostaric teker a kapufára.a meccs első hetesét Kristopans harcolja ki. Cindric belövi, 11-11.Srsennél fújnak belemenést. Rohan a Vardar, Siskarjev ziccerét Sierra hárítja parádésan! Bodó nagy passzát Bánhidi értékesíti, 10-11.Zubai kap sárga lapot. Borozan estében lövi be a hosszúba, 10-10.Bánhidi vágja mellkason Cindricset, elterül, de nincs két perc szerencsére. Dibirov nem tudja összeszedni a labdát, Källman rohan, 9-10.Bodó talpról, Sterbik.Sterbik fogja Srsen labdáját, majd Sierra is véd Canellas ellen. Bánhidi befordul, 9-9.Kristopans átlövését rúgja ki Sierra, a lerohanást elrontjuk, Dibirov bünteti, 9-8.Petrus már másodszor jár túl Sterbik eszén átlövésből, 8-8.Cindric marad üresen a falba befutva, 8-7.eladjuk a labdát, Siskarjevvel visszaér Petrus, de gól, 7-6. Srsen derékmagasságból, 7-7.Källman lőhet nagy szögből, 5-6. Cindric bepattintja, 6-6.Srsen ziccerben, Sterbik véd, marad a labda a Szegednél.Sierra véd, indulunk, de jól rendeződik vissza a Vardar. Lépéshiba miatt labdát vesztünk, Cindric talán belemegy, de továbbengedik, Dibirov talál be a szélről, 5-5.Kristopans bevágja, 4-4. Petrus átlövésből, 4-5.Kristopans újabb rossz bejátszása, Sostaric rendezetlen fal ellen, 3-4.Petrus védekezik jól, de szabaddobás a Vardarnak. Eladják a labdát a hazaiak, Sierra indítja, Källmant, 3-3.Sostaric a jobbszélről, 2-1. marsenic másodszor, 3-1. Skube válaszol gyorsan, 3-2.Dibirov lerohanásból, 2-0.a Vardar kezdte a meccset. Kristopans kapufát lő, a kipattanót Marsenic értékesíti, 1-0.a Vardarnak egy hiányzója van, a horvát jobbszélsőre, Ivan Cupicra nem számíthatnak a hazaiak térdsérülés miatt.már érkeznek a csapatok a pályára. Ismét ott van a szegedi keretben Marin Sego, aki kisebb lábsérülésből tért vissza. Nem lesz ott viszont Gorbok, Gaber és Balogh sem.Megtelt a szegedi szektor. Zúg a "PICK Szeged!"Már mindkét csapat melegít. A magyar együttes a "volános", világoskék-fehér mezében lép majd pályára. Szergej Gorbok is a fiúkkal, a sérült orosz játékos pacsikkal biztatja a társakat.

Jönnek, jönnek a szegedi hívek. 100 kék szimpatizáns érkezett Szkopjéba. Ennyien még sohasem szurkoltak a macedón fővárosban a kedvenceknek.

Sterbik Árpád a szegedi kispadon.

Már az Arénában a csapat. Néhány szegedi játékos speciális bemelegítést végez, Sostaric, Srsen és Zsitnyikov végez gyakorlatokat. Közben Sterbik Árpád, a Vardar klasszisa a szegedi kispadon beszélget.

Minden rendben a csapatnál. Thiagus Petrus (balról) és Jonas Källman.

A nap már nem süt Szkopjéban. A macedón fővárost hegyek veszik körül, ezeknek a csúcsa havas, hiába jó idő, azért a tél még jelzi, hogy számolni kell még vele.Szombat este a meccshelyszínen edzett a PICK, a szokásos tréninget vezényelte Juan Carlos Pastor vezetőedző. Ádáz lábtengócsaták nyitják a foglalkozást, a Thiagus Team 2-1-re verte a Bodó Team-et, így a brazil játékos csapata örömmel pacsizott a végén.A vacsora után ismerős vendégeket köszönthettek a szegediek. Roberto Parrondo, a Szeged egykori játékosa, a következő szezontól a Vardar férfi csapatának vezetőedzője és kedvese, Mamen látogatta meg a régi társakat.A Hotel Russai minden igény kielégít, a játékosok jót aludtak, délután 5 órakor pedig következik a BL A csoportjában, a 12. fordulóban a Vardar-PICK meccs.Már edzésen a csapat. Rendesen ragad a pálya. Brutális mennyiségű sportcsatorna közül lehetett választani a pihenő alatt: így Crvena zvezda kosármeccs, Eszék futballmeccs, a Barcelona vendégjátéka, a Kielce és a PSG kézilabda BL-meccse, a téli olimpia, angol FA-kupa foci, és még jó néhány olasz meccs is látható volt.

A többiek rendben, szerencsére mindenki egészséges, Bodó Richárdnak volt egy kisebb hasmenése, de Szabó István csapatorvos kezelésének köszönhetően rendbe jött a szurkolók által csak "Bombázó"-nak becézett játékos.



Ivan Srsenről szólt a hét, a horvát jobbátlövő lett az elmúlt forduló legjobb játékosa. A Nexétől kölcsönvett kézilabdás nem az típus, aki ettől elszáll, megmaradt annak szerény srácnak, akit eddig megismertek a kék hívek.



Szerencsére most nem kellett korán kelni. Nem, mert az elmúlt ősz óta Budapestről is indul jártat Szkopjéba, így most nem kellett Belgrádból repülni. A MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata vasárnap 17 órakor a címvédő Vardar Szkopje ellen csatázik a Bajnokok Ligájában. A keret egy helyen változott a Löwen ellen pályára lépő csapathoz képest, Marin Sego húzódása rendbe jött, így a fiatal Nagy Martin - a tehetséges kapus beteg is lett - maradt otthon, a horvát válogatott hálóőr rendbe jött.A Szeged a Hotel Russiában száll meg. Érdekesség, hogy a szálloda közvetlenül a csarnok mellett van, így a játékosok egy kis folyóson tudnak átsétálni majd ma este az edzésre, amely 18 órától lesz.Napsütés, 14 fok fogadta a csapatot, a szállodánál pedig Szergej Gorbok üdvözölte a társakat. A kézsérülést szenvedett átlövő családja Szkopjéban él, így már pénteken elindult, és jött szombaton korda délután a csapat elé.De Sterbik Árpád is feltűnt, a kiváló kapus nagy barátságot ápol Marko Krivokapiccsal, így ebéd után egy kávé mellett hosszasan beszélgettek.A tréning után képgalériával jelentkezünk, a meccsről pedig szöveges online tudósítással számolunk be.A Vardar-PICK találkozót a Sport 1 TV élőben adja.