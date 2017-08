A 26. percben: MOL-Pick Szeged-Cegléd 15-10

Klubvilágbajnok lett a Barcelona



A Barcelona nyerte a férfi kézilabdázók klubvilágbajnokságát, amelyet péntektől hétfőig a katari Dohában rendeztek. A nemzetközi szövetség 11. Super Globe elnevezésű tornáján szabadkártyával indult katalán csapat előbb a tunéziai Espérance, majd a Bajnokok Ligája-címvédő, macedón Vardar Szkopje együttesét győzte le, a döntőben pedig a címvédő, német Füchse Berlint verte 29–25-re. A bronzérmet a Vardar szerezte meg, ugyanis a helyosztón legyőzte a katari al-Szadd csapatát. A tornán összesen nyolc klub szerepelt.

Férfi kézilabda NB I, 24. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1200 néző.Vezeti: Bacs, Bóna.Sierra - Sostaric, Buntic 5, Skube 1, Gaber 1, Bodó 2, Källman.Blazevic, Balogh 4/4, Bánhidi 1, Fekete B., Zsitnyikov 1, T. Petrus, Gorbok, Sigurmannsson.Juan Carlos Pastor.Pallag - Radnics 2, Radovics, Juhász K. 1, Borsos 2, Grbovics 2, Lászlai 1.Perisics, Dávid, Szabó B. 1.Nagy Károly./4, ill. 2/0.4, ill. 6 perc.Pallag veszi célba az üres szegedi kaput, de mellé. Időt kér Juan Carlos Pastor.Radnics, 15-10. Zsitnyikovnál belemenést fújnak a játékvezetők. Juhász kemény Bánhidivel, két percet kap érte.Bánhidi kiharcolja, Balogh belövi a büntetőt, 15-9.Szabó, 13-9. Bánhidi estében, 14-9. Sierra védi Radovics ziccerét a jobbszélről.Sigurmannsson is bemutatkozik a szegedi közönség előtt. Zsitnyikov megszerzi első gólját, cselesen, az üres kapuba, 13-8.Buntic hosszú passza Källmannak a szélre, kapufa. Üres a ceglédi kapu, labdát szerzünk, Petrus sokkal mellé dobja a labdát. Időt kérnek a vendégek.Grbovics nem engedi elvégezni a szabaddobást, két percre kiáll miatta.Buntic nagyon elemében van, már az ötödik gólját szerzi, 12-8.Blazevicet figyelmeztetik a játékvezetők sárga lappal. Borsos, 10-8. Buntic elpattintja a kapus mellett, 11-8. Skube kap kétperces büntetést. Radovics dobhat büntetőt, de Sierra véd!bemutatkozik a Szeged-mezben, Zsitnyikov, az új szerzemény. Sierra sorozatban harmadszor hárít, Buntic elhamarkodottan lő, Pallag.újabb Sierra védés, Radnics nagyot ment a védelemben Källman elől. Buntic bepattintja, 10-7.Sierra véd!Radovic, 8-7. Gaber újabb hetest harcol ki, Balogh ezt is belövi, 9-7.Skube rosszul passzol Källmannak, Grbovics a lerohanásból, 7-6. Bodó, nagy gól, 8-6.Skube bepattintja a felugró Pallag alatt, 7-5.Gaber kiharcolja, Balogh bedobja a hetest, 6-4. Borsos, 6-5.Buntic megy keresztbe, nyílik a fal, 5-3. Grbovics azonnal válaszol, 5-4.Buntic indítaná Sostaricot, de Lászlai lefüleli a labdát.Borsos lőhet viszonylag szabadon, de nem talál kaput. Páros kiállítás, Borsos és Gaber kapják. Buntic előtt szétnyílik a fal, 4-3.Radnic, 3-3. Bodó kiszorított helyzetből, Pallag véd.Sierra védi Perisics átlövését. Bodót nem tudják tartani a védők, 3-2.Gaber harcol ki hétméterest. Juhász is besárgul. Balogh értékesíti a büntetőt, 2-2.Lászlai marad üresen a falban, 1-2. Borsos is sárga lapot kap.Gaber lövését Pallag védi. A meccs első gólja, Juhász, 0-1. Gaber másodszor már nem hibázik, 1-1.Perisics ziccerben, Sierra kirúgja.Källman kap sárga lapot.a MOL-Pick Szeged kezdte a mérkőzést. A hazaiak kék, a vendégek sárga mezben játszanak ma.Ludányi Márton a szegedi férfi kézilabdacsapat egyik alapítója végezte el a mérkőzés kezdődobását.a kezdő sípszó előtt csenddel emlékeztek a csapatok, a szurkolók Pióker Sándorról.Zubai távollétében Källman a Szeged csapatkapitánya.a mai mérkőzésen a MOL-Pick Szeged a múlt kedden elhunyt legendás gyúrójának, Pióker Sándor, Piki bácsi emlékének szenteli. A klub játékosai, edzői fekete pólóban fut majd ki a pályára, amelyen a következő felirat olvasható: Emléked örökre bennünk él.a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) új szabályának értelmében minden csapatnak két olyan játékost kell beneveznie legalább az aktuális meccskeretbe, akik 1995. január 1. után születtek. A MOL-Pick Szegedben ma ennek a kritériumnak Bánhidi Bence és Fekete Bálint felel meg.két hiányzója van ma a MOL-Pick Szegednek. Zubai Szabolcs hasfal húzódás, Pedro Rodríguez vírusos megbetegedés miatt nem lesz ott ma a pályán.üdvözöljük minden kedves olvasónkat az újszegedi sportcsarnokból, 25 perc múlva kezdődik a 2017-18-as szezon első NB I-es mérkőzés. A MOL-Pick Szeged ellenfele a Cegléd lesz 18 órától a 24. fordulóból előrehozott találkozón.Korábban:A találkozó előtt – 13 órakor lesz a búcsúztatása a Dugonics temetőben – Pióker Sándorra emlékeznek. A legendás gyúró 22 évig szolgálta szeretett klubját.Immár három éve hagyomány, hogy Ludányi Márton, az egyik alapító végzi el a kezdődobást. A legendás tréner indítja majd útjára a labdát. Két játékosnak lesz különleges a meccs, az izlandi szélső, Stefan Rafn Sigurmannsson és az orosz irányító, Dmitrij Zsitnyikov élete első NB I-es meccsét vívja Pick-mezben.Pastor mester a bőség zavarával küzd, hiszen minden játékosa egészséges, így van kiből válogatnia. Igaz, a héten még lesz egy bajnoki, pénteken szintén 18 órakor Szegedre érkezik az Eger, így nem elképzelhetetlen, hogy lesz olyan kézilabdás, aki csak az egyik meccsen kap szerepet.A Pick jól hangolt, előbb Ausztriában, majd a Vajdaságban is tornagyőztes lett.A meccsre 500 forintba kerül a belépő, a pénztár 16 órakor nyit, de reggel 8 órától elővételben is lehet szezonbérletet vásárolni.A Pick–Cegléd összecsapásról a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik.