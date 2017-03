A 43. percben: Löwen-MOL-Pick Szeged 16-20

Férfi kézilabda VEUX EHF Bajnokok Ligája, B csoport, 14. forduló, Frankfurt, Fraport Aréna, 1200 néző. Vezeti: Horacek, Novotny (csehek).Palicka - Groetzki 2, Petersson, A. Schmid 2, Pekeler 5, E. du Rietz 3, G. V. Sigurdsson 2/1.G. Guardiola 1, Baena, Mensah 1, Reinkind.Nikolaj Jacobsen.Sierra - Sostaric, Petrus, Blazevic 1, Källman 5, Gorbok 1, Skube 3.Balogh 4, Bánhidi 4, Obranovic 1, Pedro, Bodó 1, Buntic.Juan Carlos Pastor.4, ill. 4 perc.2/1, ill. 1/0.du Rietz emelkedik magasra, Sierra fogja!Schmid kidobja a csarnokból a labdát! Obranovic telibe a keresztlécet.Bánhidi parádés gólt lő 16-20.du Rietz talpról 16-19. Pekeler harcol ki hetest. Sierra kirúgja Sigurdsson büntetőjét!!!Pekeler marad egyedül, elcunderezi Sierra mellett 15-18. Obranovic pókhálózik 15-19.Buntic mellé a szélről. Labdát szerzünk hátul, Blazevic belövi 14-18.Guardiola 14-17.Skube lő, Palicka véd és indít, Groetzki 13-17.újabb labdát szerzünk, Källman bevágja a gyors indítást 12-17. Időt kér Jacobsen. Átlövést véd Sierra, Petrusé a kipattanó!Bodó ismét átlő, de Palicka véd. Blazevicet állítják ki. Mensahtól halászunk labdát, Balogh Petrusnak passzol, vissza és gól 12-16.Bodó beragasztja a jobb alsó sarokba 12-15. Sigurdsson betalál, de belemenés.jól védekezik a Szeged.a MOL-Pick kezdi a második félidőt. Bodó balátlövőben a pályán. Balogh alsó lövése, Palicka.FÉLIDŐSkube szépen találja meg Bánhidit 11-14. Mensah válaszol rögtön 12-14. Bánhidit szorongatják, Palicka védésével zárul az első játékrész.Sigurdsson a szélről tisztán 11-13.Palicka könnyen hárítja Balogh próbálkozását.Sigurdsson büntetőtből 10-13.Sierra véd, Källman gyorsan 9-13.Guardiola kapta a büntetést. Emberhátrányban Schmid egyedül 9-11. Källman üres kapuba, okosan 9-12.passzívnál Bánhidi gólt lő és két percet harcol ki 8-11.Balogh kínaira Sostaricnak, rövid a passz.Petrus lő elhamarkodottan.Schmid újabb hatalmas labdája Pekelernek, de szerencsére a kapufára lövi a beálló.: Skube talpról 8-10. Gorbok sáncolja Mensah Larsent.Petrus szerez labdát!Pekeler egyenlít, ledolgozta négygólos hátrányát a Löwen 8-8. Jön Pastor időkérése. Balogh szórja el a labdát, rohan a Löwen, Sierra óriási védése! Balogh javít, betörésből 8-9.Obranovic távolról, Palicka kiüti.Skube harcola ki a meccs első hetesét, de Balogh kihagyja. Schmid nagy passza Pekelernek, kihasználja 7-8.Gorbok ragadja meg hátulról Peterssont, két perc. Sierra-bravúr Sigurdssonnal szemben!du Rietz ezúttal megtalálja a rést a szegedi falon 6-8. Sostaric a felső lécet találja el.Skubéról állítják ki Pekelert, majd emberelőnyben Gorbok mellé.Gorbok lövését Palicka védi. Sierra sem marad adós!Bánhidi fordul be két emberrel a nyakán 4-8. Időt kér a Löwen edzője, Jacobsen. áttér két beállóra a Löwen, du Rietz kilenc méterről nagy gólt lőtt 5-8.Sierra véd ismét, majd Källman megint a szélről 4-7. du Rietz lövését sáncolva fogja Sierra, könnyedén.Sierra védi petersson átlövését, Blazevic fogja a kipattanót. Gyorsan felvisszük a labdát, Källman a szélről 4-6.Pekeler góljára Skube válaszol a középkezdés után azonnal 4-5.Skube a kezek alatt, bravó 3-4.Schmid ugrik rá a falra, bepattintja Sierra alatt 3-3.Balogh már másodszor 2-3.gyorsan indul a Löwen, Sigurdsson 2-2. du Rietz rossz passza után Källman indul, de Palicka véd.Gorbok lövését blokkolják.Gorbok 1-1. Balogh lő át 1-2.Sigurdsson bejátszása után első támadásából gólt szerez a Löwen, Pekeler jóvoltából 1-0.a csapatok már a pályán, szól a BL-himnusz.Egyre több magyar szurkoló a lelátón, van egy mag, amelyik közvetlenül a kapu mögött ül, de az oldal lelátóról is érkezett már a "Hajrá Szeged!" biztatás.

Már a pályán melegít mindkét csapat. A MOL-Pick Szeged kékben, a hazaiak sárgában játszanak majd.

Már az Fraport Arénában a MOL-Pick Szeged. 19 órakor indultunk a szállodából, 15 perc volt az út. Néhányan kint játszanak, Pastor, Krivokapics a kispadon ül, ez megszokott a spanyol mestertől, ő ilyenkor már a meccsre koncentrál.

Még tart a pihenő. 18.15-kor közös kávézás, majd 18.40-kor start a frankfurti Arénába, amelyben nem kell attól tartaniuk a szegedieknek, hogy felrobban majd az csarnok. A helyeik 1200 nézőt várnak. Ma futball BL-forduló van, a Dortmund hazai pályán fogadja a Benficát, így sokan ezt a meccset nézik. A portugálok 1-0-ra nyertek az első találkozón. Szegedi szurkolókban sem lesz hiány, most kevesebben lesznek, mint Kielcében, de a környéken dolgozó magyarokkal biztos, hogy népes tábort alkotnak majd.9 órakor volt ébresztő, ezután reggelizett a társaság. Hüvös, felhős időre ébredtünk Frenkfurt szélén, a Lidner Hotelben. Pörgős kis nap elé nézünk, 11.10-kor már edzésre megy a MOL-Pick Szeged, most a meccshelyszínen gyakorol a keret. Matej Gaber nincs a csapattal, jó hír, hogy szerda reggel már nem volt lázás a szlovén beállós, így egyre jobban van. Erről a csapatorvos, dr. Szabó István számolt be.A mai foglalkozáson az átmozgatáson lesz a lényeg, egy-két taktikai elemet vesz majd át a magyar együttes. Ezután videózás következik, ebéd, pihenő, majd 20.45-kor az utolsó BL-csoportmeccs a Löwen ellen. A szálloda 10 percnyire van az arénától, így 18.20-kor indul majd este a találkozóra a kétszeres magyar bajnok.

Wiesbadenben edzett a csapat. 40 perc volt út, még kis kirándulásnak is beillett az edzésig tartótávolság, mert csodaszép kisvárosban tréningezett a csapat. A felhők között különleges fényekkel vívott csatát a nap, így igazán feltöltődve érkezett a magyar együttes a tréningre.

Szokásos Pastor beszéddel kezdődött a foglalkozás. Körbe áll a csapat, hallgatja a mestert, aki lelkesítő beszédet tart. Olyat, ami után az embernek egyből kedve támadna, hogy meccset játsszon. A győzelem szó számtalanszor hangzott el. Magas szinten tud fanatizálni a spanyol mester.A bemelegítés után egymás közötti futball következett, a fiatalok nyertek, igazi presztízsrangadó volt a csata. Ezután jött a taktikai elemek gyakorlása, az élesítés, a Löwen elleni taktika átvétele, pontosítása.Ha nem jól csinált valamit a csapat, akkor Pastor megállította a játékot, lépésről, lépésre magyarázta el, hogy mit kell csinálni.Hangulatos kis tornateremben gyakorolt a MOL-Pick, amelynek érdekessége volt, hogy az oldalra felfüggesztett kosárpalánkon volt egy matrica: tilos zsákolni! Jót nevetett mindenki, a fotón is látszik a figyelmeztetés.

Mindenki rendben van, remek a hangulat, ezt mindig leírjuk, de tényleg hihetetlenül együtt van a társaság."Ricsi! Ne oda, mert ha oda helyezkedsz, akkor ott megvernek!" - szólt Pastor Bodó Richárdhoz. Mindenre figyel a Szeged trénere, mert a BL-ben apró dolgok dönthetnek. A Löwen elleni szerdai (kezdés: 20.45) csata pedig ilyen lesz.19.30-kor lett vége a tréningnek, ezután egy 30 perces buszút következett, majd vacsora. Mivel ma este a labdarúgó Bajnokok Ligájában két meccset is rendeznek, így a legtöbb szobában meccset néznek a játékosok.Szerdán délelőtt is lesz edzés. Ez bevett szokás Pastornál, ha 18 óra után van a meccs, akkor délelőtt is tart foglalkozást. Ekkor már a meccshelyszínen gyakorol a csapat. Legközelebb szerdán a tréning után jelentkezünk.Minden rendben volt az úton: semmi késés, a német pontosságot most is megtapasztalhattuk. A rossz hír, hogy Matej Gaber olyan beteg lett, hogy nem is tudott elutazni, így a fiatal Stefan Sunajko került be a keretbe. Frankfurt a főhadiszállás, a német nagyvárosban játszik majd szerdán 20.45-kor a MOL-Pick Szeged. A B csoportban utoljára lép pályára a magyar együttes, az ellenfele a Rhein-Neckar Löwen lesz.A reptértől 20 percet kellett csak buszozni, a reggeli -6 Celsius fok után napsütés fogadta a fiúkat. A Lindner Hotelben lakik a csapat, ebéd után pihenő következett. 17 órakor indul edzésre a csapat, 18 órától lesz a foglalkozás. Egyelőre nem a meccshelyszínen gyakorol Juan Carlos Pastor, ott majd szerda délelőtt tart foglalkozást a spanyol tréner.Ami talán jót jelent, hogy Breszt és Varsó után most nem havas pályán landolt a gép. Fehéroroszországban és Lengyelországban is fehér lepel fogadta a társaságot. Pedig még a hétfői előrejelzések havat jósoltak Frankfurtba is. Talán a napsütés jó kabala lesz, és sikerül idén először nyerni idegenben a Bajnokok Ligájában. A Szeged számára csakis a győzelem az elfogadható eredmény, mert csak így szerezheti meg a harmadik helyet.Pastor mester nem is gondolkodik másban, csak a győzelemben: - Fontos lesz, hogy pontosan, és precízen támadjunk, mert ha eladjuk a labdákat, akkor azt a Löwen gólokkal bünteti. Felállt fal ellen viszont nehezen támad a német együttes, amely biztos, hogy ismét hét játékossal támad ellenünk. Mindig is voltak nehézségeink, betegeink, sérültjeink, így azoknak kell megoldani a feladatot, akik a csapatot alkotják, erre pedig képesek vagyunk, hiszek a győzelmünkben - nyilatkozta Juan Carlos Pastor.