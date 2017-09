A 43. percben: MOL-Pick Szeged-Eger 23-11

MOL-Pick Szeged - Eger SBS Eszterházy - (19-8)

Férfi kézilabda NB I, 6. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 800 néző. Vezeti: Nagy, Túróczy.

MOL-Pick Szeged: Sego - Pedro, Balogh 5/3, Skube, Gaber 3, Bodó 4, Källman 6. Csere: Sierra (kapus), Blazevic, Bánhidi, T. Petrus 1, Zsitnyikov, Sigurmannsson 3/1, Buntic 1, Sostaric, Fekete B. 1. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Eger: Stochl - Vaskó 2, Dobó 1, Bajorhegyi, Kiss G., Petro, Antl 2. Csere: Repóth (kapus), Takács 1, Aflitulin 3/1, Füzi 1, Szepesi 2, Szabó P., Lezák. Vezetőedző: Tóth Edmond.

Hétméteres: 5/4, ill. 1/1.

Kiállítás: 0, ill. 2 perc.



44. perc: Antl, 23-12. Bodó telibe lövi Stochl, a kipattanót Fekete értékesíti, 24-12.



43. perc: Antl labdát lop, rohan, de Zsitnyikov szépen zár vissza.



42. perc: Aflitulin helyből felugrik, bevágja a jobb alsóba, 23-11.



41. perc: Takács lövését védi Sierra, nem jó az indítás Pedrónak, hosszú.



40. perc: parádés bejátszás Gabernek, 22-10. Dobó kiszorított helyzetbő nem talál kaput. Bodó besétálhat a labdával a kapuba, 23-10.



39. perc: Aflitulin ütemtelenül lő, nem számított rá Sierra, 21-10.



38. perc: a nap gólja! Gaber estében a háta mögül dobja el a labdát, 21-9.



37. perc: Sierra indítja Kallmant, 20-9. Dobó sokkal fölé.



36. perc: Petro rohan, ziccer, Sierra véd. Bodó fölé.



35. perc: támad a Szeged, apró szabálytalanságokkal tördeli a játékot az Eger.



34. perc: Antl a szélről, 19-9.



33. perc: Gaber szerez labdát, jól rendeződik vissza az Eger. Feketénél most belemenést fújnak.



32. perc: Fekete góljába belefújnak a játékvezetők.



31. perc: az Eger kezdte a második játékrészt. Aflitulin tetszetősen lő, de kapufa. Sierra a szegedi kapuban a második félidőre.



FÉLIDŐ



30. perc: Füzi harcol ki hétméterest az Egernek. Aflitulin, 18-8. Bánhidi is kiharcol még egy büntetőt, Sigurmannsson értékesíti, 19-8.



29. perc: Buntic szerez labdát, Balogh lövi be az üres kapuba, 18-7.



28. perc: sorminta. Dobó lő, Sego véd, Dobó lő, Sego véd. Bravó! Kiss csak szabálytalanul tudja megfogni Bánhidit, hetes és két perc. Balogh a kapufára lövi a büntetőt.



27. perc: Petrus küldi el a védőket egy csellel, majd betalál a kapuba, 17-7.



26. perc: Dobó lövi át a falat, Sego! Labdát szerez az Eger, Szepesi túl jár Sego eszén, 16-7.



25. perc: Szepesi a balszélről Sego lábai között, 15-6. Buntic a rövid felsőbe, 16-6.



24. perc: Sigurmannsson magabiztosan a szélről, 15-5. Közte tíz!



23. perc: Bánhidit rántja le Petro, hétméteres. Balogh értékesíti, 14-5. A ceglédi büntetőkkel együtt ez volt Balogh tizedik sikeres hetese zsinórban.



22. perc: Sigurmannsson vzet lerohanást, de ellépi. Petrus is rohan, Stochl véd.



21. perc: Füzi beállóból, 12-5. Sigurmannsson pörgeti el Stochl mellett, 13-5.



20. perc: Buntic lőhet tisztán, de Stochl véd.



19. perc: Zsitnyikov szerez labdát a szélen védekezve.



18. perc: Sigurmannsson harcol ki hétméterest, Balogh lövi be, 12-4.



17. perc: Takács szépen veszi észre a rést a szegedi falon, 11-4.



16. perc: Vaskó bal kézzel balátlövőből, 11-3.



15. perc: Sego most szerencsével véd. Jönnek a friss emberek a Szegedbe, Sostaric, Buntic, Bánhidi, Zsitnyikov Petrus és Sigurmannsson.



14. perc: Takács lövésébe beleér Blazevic így Segóig éppen hogy elvánszorog a labda. Kallman indul, nem hibázik a svéd, 11-2. Újból időt kér az Eger.



13. perc: Aflitulin elejti a labdát. Blazevic indítja Källmant, 10-2. Sego véd, Skube indul, de belemegy. Jöhet az Eger. Bodó kap sárga lapot.



12. perc: Stochl első védése. Segónak már nem az első, Källman indul, 9-2.



11. perc: Aflitulin lő talpról, Sego a kapufára tolja a labdát.



10. perc: Källman a balszélről, 7-2. Időt kér az Eger. Petro fordul be, fölé dobja a szlovák beálló. Källman ejti át Stochlt, 8-2.



9. perc: Gaber beállóból, 6-2. Dobó ellépi.



8. perc: Bodó lő derékmagasságban, blokkolják.



7. perc: Vaskó kanyarodik fel a jobbszélről, 5-2.



6. perc: Dobó fut be beállóba, elpattintja Sego bal lába mellett a labdát, 4-1. Bodó ugrik fel, sem a blokk sem Stochl nem éri el a lövését, 5-1.



5. perc: Petro ziccerét is védi Sego! Bodó estében, 4-0. Újabb Sego-védés!



4. perc: Balogh hétméteresből, 3-0.



3. perc: Aflitulin lő talpról, Sego kirúgja. Balogh passzát lefülelik a védők, Takács indítja Antlt, de Sego véd!



2. perc: Bodó nem kegyelmez, 2-0.



1. perc: a MOL-Pick Szeged kezdte a mérkőzést. Balogh az első támadásunkból gólt szerez, Stochl csak beleérni tud a lövésébe, 1-0.



17.58: két exszegedi is erősíti az egrieket. Szabó Péter és Bajorhegyi Ádám.



17.56: akárcsak szerdán, ma is kék mezben játszik a MOL-Pick, míg az ellenfél sárgában.



17.53: a szerdai mérkőzéshez hasonlóan a mai is előrehozott találkozó lesz a MOL-Pick Szeged számára. Az idény első bajnokiján a Ceglédet 34-18-ra győzték le Bánhidiék.



17.42: jó hír a szegedi szurkolók és a csapat számára. Pedro Rodríguez felépült vírusos megbetegedéséből, így ma már ott lehet a pályán. Zubai Szabolcs hasfalhúzódás miatt kihagyja a mai találkozót, míg Szergej Gorbok Pastor mestertől kapott pihenőt.



17.35: üdvözöljük minden kedves olvasónkat az újszegedi sportcsarnokból. 18 órakor megkezdi idénybeli második bajnoki mérkőzését a MOL-Pick Szeged, az ellenfél az Eger lesz.



Korábban:



Könnyed sikert aratott a MOL- Pick Szeged férfi kézilabdacsapata szerda este az NB I 24. fordulójából előrehozott bajnokin a Cegléd ellen (34–18). Ma a 6. fordulóból előrehozott találkozón az Eger lesz a vendég. Valószínűleg azonban nem ez, hanem a jövő csütörtöki, Tatabánya elleni találkozó lesz a Pastor-alakulat első igazi erő- felmérője a Bajnokok Ligája- mérkőzések előtt.



Nézzük, hogyan változott az Eger játékoskerete az elmúlt idényhez képest! A meghatározó játékosok közül csak a jobbszélső, Vancsics János igazolt el az Algyőbe, míg a tavaszi szezont Egerben töltő Szadovij a Székelyudvarhelyben folytatja. Az egriek legerősebb posztja lehet idén a balszélső: tavaly Radoslav Antl 137 góllal volt házi gólkirály, a nyáron pedig mellé szerezték meg a Mezőkövesdből Szepesi Istvánt, aki már a válogatottban is bemutatkozott.



A jobbszélre Vaskó Péter szintén Mezőkövesdről érkezett, míg Nagy Dominik kapus a Nemzeti Kézilabda Akadémiát hagyta ott. A mai meccsre nem teljes kerettel érkezik Eger, mivel az exszegedi Szabó Péter bokaszalag-sérüléséből nem épült fel, míg Igor Radojevicsre nyolc- tíz nap pihenő vár még vállsérülés miatt.