A 45. percben: Kielce-MOL-Pick Szeged 19-20

Férfi kézilabda VELUX EHF Bajnokok Ligája, B csoport, 13. forduló, Hala M.O.S.I.R Kielce Aréna. Vezeti: Kurgatic, Wetterwik (svédek).Szmal - Djukics 1, K. Lijewski 1, Bombac 1, Aginagalde 7, M. Jurecki, Strlek 4.Chrapkowski, Kus 1/1. Bielecki 2, Jachlewski 1, Paczkowski, Zorman 2.Talant Dujshebaev.Sierra - Pedro 1, Buntic 2, Blazevic, Petrus, Skube 3, Källman 1.Balogh 3/2, Gorbok 4, Bánhidi 1, Obranovic 3, Sostaric, Gaber 2, Zubai.Juan Carlos Pastor.4, ill. 6 perc.2/1, ill. 2/2.Balogh lövését olvassák a védők. Bánhidi két perc, Kus egyenlít hetesből 20-20.Skube kidobja a labdát a lelátóra. Zorman belemenés.Skube találja meg Gaber, bepattintja 18-20. Zorman találja meg a rést Zubai mellett 19-20.Lijewski ismét kapufát lő, a kipattanót Aginagalde szerzi meg és lövi be 18-19.Bánhidi megszerzi, Källman belövi a labdát 17-19.passzív a Kielce, Zorman leválik 17-18.Aginagalde nyakon vágja Baloghot, két perc. Gaber marad üresen, Balogh adja is a labdát neki 16-18.Lijewski jól lő közbe 16-17.Sierra fantasztikus! Skube veszi észre Gorbokot, 15-17.Gabert Szmal radírozza le.Bombac szenzációsan cselezi ki a szegedi védőket, de ellépi. Az indítást lefüleli, Djukics-gól 15-16.Aginalgalde szabálytalan zárás, támadhat a Szeged a kétgólos vezetésért. Balogh gólra is váltja az esélyt 14-16.Balogh kiharcolja, majd belövi a büntetőt 14-15.az első lengyel kétperces büntetés, Jurecki kapja. Balogh tiszta ziccerben, belelövi Szmalba. Lijewski harcol ki hetest. Bielecki büntetőjét hárítja Sierra! Balogh rossz megoldása, Bombac száguld végig, Sierra óriásit véd!rosszul rendeződünk vissza, Bombac értékesíti a ziccert 14-14.a Szeged kezdi a második félidőt. Balogh fut keresztbe, tüzel, de Szmal véd. Jurecki ugrik tisztán fel, mellé lő.FÉLIDŐtizenkét másodperc van hátra, Gaber kap két percet. Időn túli szabaddobás, Michal Jurecki kaput talál, kell a Sierra-bravúr!Aginagalde tarthatatlan... 13-13 Obranovic érzi a kaput, nem is hibázik harmadszor sem 13-14.Gorbok a rövid alsóba, Szmal kirúgja. Obranovic kilenc méterről bevágja 12-13.Obranovic belemegy, Strlek cunderezi be a labdát Sierra mellett a kontrából 12-12. Gaber fordul be, Szmal. Lijewski belövi, de vonalra lépett.időt kér a szegedi edző, Juan Carlos Pastor. Obranovic-kapufa, Gaber megszerzi a kipattanót.Blazevicet állítják ki két percre. Most Zorman ad nagy labdát Aginagaldénak 11-12.Obranovic távolról, először vezetünk kettővel 10-12.Gorbok lövését Szmal üti ki. Djukics a szélről, Sierra!Balogh rossz bejátszás. Bielecki bődületes nagy keresztlécet lő.Skube lövését Szmal fogja. Eladja a labdát a Kielce. Mi jövünk! Bánhidi elől halásznak labdát, a lerohanásból Jachlewski fölé!Bielecki, majd Buntic átlövésből 10-11. Zorman könnyedén kerül helyzetbe, szerencsére kapufát lő.Skube 9-9. Rossz passz Lijewskinek, Skube labdát lop, végigviszi és belövi 9-10.Zorman cselezi magát ziccerbe, Sierra véd.Aginagalde üresen marad 8-7. Gorbok fut keresztbe, kipókhálózza a bal felsőt 8-8. Bielecki válaszol 9-8.Paczkowski ziccerét a kapufára tolja Sierra. Pedro kiszorítottan lő a szélről, gól 7-7.Petrus sárga lap. Aginagalde kap nagy passzt Bombactól, kihasználja 7-5. Bánhidi kap labdát a falban, belövi 7-6.Skube talpról, a kezek alatt 6-5.Gorbok passza nem jó Bánhidinek. Bombac indítja Jachlewskit 6-4.Buntic lő, Szmal. Lijewski, belemegy Petrusba.Blazevic kap sárga lapot. Lijewski talpról, nagy kapufa.Jurecki szórja el a labdát, Källman ziccert ront.Skube indítaná Källmant, lefülelik. Újabb labdát szerzünk, Skube Pedrónak, de hibázik a spanyol szélső.Gorbok a szaggatottról, emberrel a nyakán 5-4.Aginagalde forog le Källmanról 5-3.Buntic 4-3.Bombac találja meg Aginalgaldét 4-2.Gorbok kíméletlenül 3-2.Strlek ezúttal a szélről 2-1. Bunticot blokkolják, Strlek lerohanásból 3-1.Balogh hetesből 1-1.a Kielce kezdte a mérkőzést, rögtön Strlek lövi az első gólt 1-0.a hazaiaknál sem egészséges mindenki, a németekkel Eb-győztes Reichmannra és a lengyel Jurkiewiczre sem számíthat Dujshebaev.kezdődik a bemutatás. Nálunk először van BL-meccskeretben Nagy Martin, mivel Marin Sego a Vardar ellen lábszársérülést szenvedett.készülődünk.

Már a kielcei arénában a MOL-Pick Szeged. Totális telt ház lesz. A hazai szurkolók egy hihetetlen látványos élőképpel készülnek, amelynek a fő üzenete az lesz, hogy a lengyel-magyar már évszázadok óta jó barát.

Szép napot mindenkinek Kielcéből. Sok minden nem történt a csapattal, 9.30-kor volt ébresztő, majd reggeli. Innentől azonban felgyorsulnak az események. 11 órakor közös séta, majd videózás, taktikai értekezlet szerepel a programban. Jól aludt mindenki, többen a Hotel halljában kávéznak, beszélgetnek egymással. A forduló rangadóját vívja a Kielce és a MOL-Pick Szeged, az EHF a hét meccsének választotta a 18 órakor kezdődő találkozót.Kielcében még nem sikerült nyernie a magyar csapatnak, ma is kőkemény feladat lesz a győzelmet megszerezni, mert a lengyelek is zsinórban kétszer vereséget szenvedtek, így Dujsebajev edző be is keményített, a csapat közösen készült a meccsre, mini edzőtáborba vonult.

A mai rangadót svéd játékvezetői páros vezeti, minden magyar szurkoló reménykedik abban, hogy végre korrekt feltételek mellett játszhat majd a csapat.Apropó szurkolók! Szombat este a kielcei hívek vendégül látták - Szegeden ezt tették a MOL-Pick Szeged szimpatizánsok is - a magyar szurkolókat, közösen vacsoráztak egyet, beszélgettek. Jó ezt látni, hogy micsoda barátság alakult ki a két tábor között. Követendő példa lehet mindenki számára.

Minden rendben eddig, túl az edzésen a csapat. A szokásos játékkal kezdődött a foglalkozás, majd taktikai elemeket gyakorolt a MOL-Pick, ez már az élesítés. A Kielce egy másik csarnokban edzett, a lengyelek egy szállodában töltik az éjszakát, senki sem alszik otthon. Ez is jelzi, hogy nagyon komolyan veszik a meccset. Juan Carlos Pastor vezetőedző szokásos beszédét megtartotta az edzés előtt és után. Sok-sok lelkesítő mondattal, amely arra ösztönzi a fiúkat, hogy sikerüljön megszerezni a győzelmet.Nagy Martin izgalommal edzett és készül a vasárnapi meccsre, a fiatal kapus életében először került be a Szeged BL-keretébe. Szerencsére mindenki rendben van, egészséges minden játékos. 213 szegedi szurkoló lesz a lelátón. Több csoport is szerencsésen megérkezett. A Csak előre szurkolói egyesület elnökének, Csapó Attilának ma van a születésnapja. A nagy szurkoló Dean Bombactól, a Kielce játékosától egy dedikált pólót kapott, amit Szűcs Ernő Péter és Szögi Nándor adott át.Ma korán ébredt a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata, hajnal 5 órakor volt a start az újszegedi sportcsarnoktól. 7 órakor már a Liszt Ferenc reptéren volt a társaság, majd a gép 9 órakor szállt fel. Varsóban 10.10-kor landolt. A lengyel fővárost hó borította, szerencsére nem volt hideg, de a szegedi tavasz után furcsa volt újból a télbe érkezni.A legunalmasabb rész a Varsó-Kielce út. A közel 200 kilométer nagy részét nem autópályán teszi meg a busz, így ha településhez érkeztünk - ebből volt bőven -, akkor bizony az 50-es tempó is gyorsnak számít.Kielce szélén, a megszokott Teczowy Hotelben lakik a csapat. Az ebéd után pihenő következik, majd 17.40-kor indul a csapat edzeni. 18 órától 19.30-ig tart tréninget Juan Carlos Pastor vezetőedző.A 16-os keretben van egy újonc, a fiatal kapus, Nagy Martin először került be a BL-keretbe. Az utánpótlás válogatott hálóőr három NB I-es meccsen is védett már, most Marin Sego sérülése miatt lett csapattag.213 (!) MOL-Pick Szeged szurkoló lesz a lelátón. Többen már megérkeztek Lengyelországba, egy nagyobb csoport Krakkóban tartózkodik már, de Kielcébe is megérkeztek már a Tisza-parti hívek.