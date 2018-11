A 45. percben: MOL-PICK Szeged-Dabas 25-21

Taplra állt Joan Canellas és a MOL-PICK Szeged. Ma a Dabas, szombaton a francia PSG következik. Fotó: Karnok Csaba

K&H férfi kézilabdaliga, 24. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok. Vezeti: Földesi, Halász.Sego - P. Rodríguez 5, Gaber 2, Henigman, Bánhidi 3, Canellas 4, Sigurmannsson 4/2. Csere: Nagy M. (kapus), Balogh 3, Bánhidi 1, Zsitnyikov 4, Bodó, Blazevic 1, Bombac 2, Kaspárek 1, Sunajko. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.Pallag - Országh 1, S. Tokuda 5, Bíró 1, Szöllősi Sz. 3, Halász L. 2, Zakics 4. Csere: Podoba (kapus), Borsos 4, Lepsényi 2, Perisics 3, Garajszki. Vezetőedző: Tomori Győző.Hétméteres: 2/2, ill. -.Kiállítás: 4, ill. 10 perc.Bíró lő passzívnál, Sego véd! Bombac az üres kapuba, 32-24. Perisics küldi el egy testcsellel Blazevicset, 32-25.Bombac vágja be talpról, 31-24. Borsos kiáll két percre.Zsitnyikov marad le Bíró Balázsról, 30-24.Tokuda régen szólt már hozzá a meccshez, most a jobbszélről megteszi, 30-23. Kaspárek az oldalhálóba.Borsos talpról, 29-22. Gaber marad üresen beállóban, 30-22.a szülinapos Zsitnyikov - a huszonkilencediket ünnepli ma - kanyarodik fel balátlövőből, 29-21. Zakics lő jobbátlövőből balszélsőként, Sego olvassa!időt kérnek a vendégek. Perisics átlövését üti oldalra Sego.Sigurmannsson az üres kapuba, 27-21. Pedro megszerzi, Blazevic belövi a labdát a gazdátlan ketrecbe, 28-21.Zakics szabálytalan, kétperces kiállítást kap. Canellas emelkedik a védők fölé, 26-21.passzívnál lő Borsos, Sego kitenyereli.szegedi labdaszerzés, gyors támadás, hiába rendeződnek vissza a vendégek, Pedro, 25-21.Országh és Bánhidi több támadás óta harcolnak, előbbi jóval szerényebb fizikailag, ki is használja utóbbi. Két perc a dabasinak. Kaspárek átlövését hárítja Pallag.Pedro a szélről, 24-21. Perisics lő zúgó keresztlécet.időt kér a Dabas. Zakics fut be a szélről, 23-21.Balogh ziccerben, Pallag nyer ellene. Újabb Sego-védés, Canellas eladja, Zakics rohan, Sego! Hihetetlen, elveszik a labdát a PICK-től a sporik. Nagyon nyögvenyelős meccs eddig.Bánhidi Bencéről elfeledkeznek a védők, 23-19. Ami szép, az szép, Szöllősi szépen szedte le a levegőből a labdát, 23-20.Bánhidi harcol Halásszal, gól és két perc a jutalom szegedi szemszögből, 22-19. Hétméterest ítélnek a Dabasnak, Blazevic és a szurkolók is hevesen reklamálnak. Füttykoncert, Zakics büntetőjét Sego védi combbal.Kaspáreket is kiszórják a játékvezetők... Zakics két gólra zárkóztatja a vendégeket kettős emberelőnyben, 21-19.Canellas talpról a kezek között, 21-17. Potyognak a gólok, Zakics, 21-18. Canellast rángatják, kapufára pattint, mehet tovább. Gaber szabálytalan a másik oldalon, két perc.Országh jár túl Sego eszén, 20-17.gyönyörű lerohanást vezet a PICK a jól visszarendeződő vendégek elleni, Pedróra jön ki a figura a jobbszélen, Pallag derékkal hárít.Canellas veri meg lábbal a védőjét, 19-15. Jön a válasz azonnal, Lepsényi, 19-16. Kaspárek második lövése már sikeres, 20-16.Zsitnyikov lendületből, 18-15. Sego marad le Halász átlövéséről, de a kapufa hárít helyette.a Szeged kezdi a második játékrészt, Kaspárek lövését kiüti Pallag. Halász rendezetlen fal ellen, 17-15.FÉLIDŐSzöllősi beállóból, 17-14. Támad a Szeged, nem jutnak már lövésig. FÉLIDŐBorsos lövése a kapufáról pattan be, 17-13.Bombac mellé üres kapura. Hosszan támad a Dabas, majd Pedro a szélről, kapufa.baloghot a lövőkezénél fogva rántja vissza Lepsényi, hetes és két perc. Sigurmannsson belövi, 17-12.Borsos ismét távolról, Sego a kapufára üti, Bodó elesik a kipattanóval, a hatoson belülre, szabaddobás. Megint Sego!Borsos önbizalma a helyén, 12-13 méterről lő, kapufa. Sigurmannsson a balszélről, 16-12.Perisics ragaszt nagy gólt Sego hálójába középről, 14-12. Balogh harmadik találata után 15-12.Szöllősi és Gaber csap össze a falban, utóbbi ordítás közepette esik össze. Valószínűleg kapott egy pofont a szlovén játékos, ápolni kell. Jól van, de le kell jönnie a pályáról, Bánhidi váltja. Szöllősi sárga lappal gazdagodott. Balogh, 14-11.Bírót blokkolja Blazevic, de beesett a hatoson belülre, szabaddobás. Borsos pattintja le a labdát, Sego mellé nyúl, 13-11. Időt kérnek a hazaiak is.Perisics érkezik a Dabas, rögtön egy átlövésgóllal véteti észre magát, 13-19. Labdát veszt a PICK, Lepsényi rohan, 13-10.Sego véd nagyot marad a labda a vendégeknél majd mellé lövik. A másik oldalon is kimarad.Gaber, 13-8.Gaber labdát szerez, Sigurmannsson vezet gyors támadást egyedül, Szöllősi megállítja, szabaddobás. Kimarad a szegedi helyzet, majd Szöllősi elvesztett labdát szed és lövi be, 12-8.Borsos Tamás átlövése után 12-7. Balogh ziccerét védi Pallag.Canellas javítja az előző hibáját, 12-6. Országh ugrik be a szélről, Sego hárít.labdát szereznek a hazaiak, Sigurmannssonnak nem jó Canellas labdája. Tokuda rendezetlen fal ellen a jobbszélről, 11-6.belemenés Bírónál, érvénytelen a gólja. Bánhidi válik le a védőjéről, 11-5. Időt kér a Dabas.Pedro ismét a hazai gólfelelős, már negyedszer talál be, 10-5.jól védekezik a Szeged, nem találják a rést a falon a vendégek.Bánhidi kiharcolja, Sigurmannsson értékesíti a hétméterest, 9-5.Halász a szaggatottról a bal alsóba, 8-5.henigman szerez labdát, indítja Pedrót, 8-4.Tokuda jobbátlövő pozíciójából fut keresztbe, majd tréfálja meg Segót a húzott lövésével, 6-4. Pedro a szélről, 7-4.Halász átlövését védi könnyedén Sego, Zsitnyikov másodszor talál be, majd Zakics lő nagy gólt, 6-3.Sego véd átlövést, Pedro rohan végig a kipattanóval, 5-2.Pedro a jobbszélről jobb kézzel fejezné be a kínai figurát, de belefújnak a sporik.Tokuda talpról, lepattan Sego előtt, beüti, 3-2. Zsitnyikov bevágja, 4-2.Bánhidi maad üresen beállóban, 3-1.Tokuda szép góllal egyenlít, majd Canellas válaszol azonnal, 2-1.a Dabas kezdi a meccset, Bíró tör kapura, Sego véd. Érkezik a pályára Balogh, rögtön góllal indít, 1-0.a mérkőzés kezdődobását a szegedi klub egyik szülinapos szurkolója, Gajdos Tibor végzi el.kezdődik a bemutatás, taps közepette érznek a csapatok a pályára.a dabasiaknál is 15 név szerepel a listán. Ott van a 2012 és 2014 között Szegeden játszott Kékezovity Marinko, valamint a magyar válogatottak, Pallag Péter, Szöllősi Szabolcs és Borsos Tamás.egyelőre 15 nevet írtak be a jegyzőkönyvbe a szegediek, a fennmaradó egy helyre Mirko Alilovic, Mario Sostaric, Jorge Maqueda írható be, a fiatalok közül Nagy Martint és Sunajko Stefánt már beírták. A bemelgítés közben Jonas Källman fájlalta a vállát picit, így Stefán Sigurmannsson került helyette keretbe.üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból. Fél óra múlva a Dabassal játszik a PICK az NB I-ben.Korábban: Bajnokok Ligája-történetének 14. döntetlenjét (33–33) játszotta a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata a dán Skjern Handbold ellen . Hétfőn is a pontvesztés volt a legfőbb téma a szurkolók körében. Senki sem temette a csapatot, többen azt emelték ki, hogy az a küzdés, az a hajtás, amit a kékek bemutattak, mindenképpen dicséretes volt. Mínusz ötről jött vissza a meccsbe, és vette át a vezetést a magyar bajnok, de most a hajrában nem sikerült megszerezni a győztes gólt. Kár érte, mert minden esélye megvolt a csapatnak.És ma már újabb feladat következik, 18 órakor hazai környezetben a Dabas gárdáját fogadja a Pastor-alakulat az újszegedi sportcsarnokban. A Pest megyeiek a 10. helyen állnak a bajnokságban, az elmúlt három meccsükön vereséget szenvedtek. Pedig a keretükben kiváló kézilabdások találhatók, az egykori szegedi Kekezovity Marinkó, a beállós Szöllősi Szabolcs, a szélső Országh Ádám, vagy éppen a keménységéről híres Borsos Tamás neve is jól cseng a magyar kézilabdaéletben.Több játékos ma pihenőt kaphat Juan Carlos Pastortól, hiszen szombaton következik a VELUX EHF Bajnokok Ligája csúcsrangadója a francia Paris SG ellen.A mai bajnokiról a delmagyar.hu szöveges online tudósításban számol majd be.1. Szeged 10 10 0 0 363 – 253 202. Tatabánya 10 7 1 2 267 – 237 153. Csurgó 9 7 1 1 245 – 219 154. Veszprém 8 6 0 2 263 – 190 125. Balatonfüred 10 6 0 4 262 – 254 126. Gyöngyös 10 5 1 4 269 – 272 117. Ferencváros 8 5 0 3 209 – 192 108. Komló 9 4 1 4 237 – 261 99. Dabas 10 2 2 6 244 – 257 610. Cegléd 9 3 0 6 233 – 263 611. Budakalász 10 2 2 6 247 – 280 612. DVTK-Eger 9 2 1 6 235 – 277 513. Mezőkövesd 9 1 1 7 204 – 254 314. Vecsés 9 0 0 9 192 – 261 0