A 45. percben: MOL-PICK Szeged-HBC Nantes 21-22

Jorge Maqueda egykori csapata ellen játszik vasárnap este Szegeden.

A 2018–2019-es VELUX EHF Bajnokok Ligája első hazai meccsét vívja a MOL-PICK Szeged.

A BL nyitófordulójában 24–23-ra nyert Eszéken, az RK PPD Zagreb ellen.

Ez volt a 77. győzelme a legrangosabb európai kupasorozatban.

A Nantes elleni találkozó lesz a 170. fellépése az európai elit küzdelmeiben.

A francia csapat ellen eddig négyszer találkozott a nemzetközi porondon.

Kétszer az EHF-kupában, kétszer a Bajnokok Ligájában.

Eddig egyszer nyert a Szeged, háromszor pedig a Nantes diadalmaskodott.

A BL-ben eddig még nem sikerült a Szegednek legyőznie a francia csapatot.

A Nantes az első fordulóban hazai pályán 34–31-re kikapott a német Flensburgtól.

A találkozó érdekessége, hogy Jorge Maqueda egykori csapata ellen lép majd pályára.

A szegedi közönség előtt először szerepelhet nemzetközi meccsen Mirko Alilovic, Joan Canellas, Jorge Maqueda, Nik Henigman és Stanislav Kaspárek.

VELUX EHF Bajnokok Ligája, B csoport, 2. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 3200 néző. Vezeti: Nikolics, Sztojkovics (szerbek).Sego - Sostaric 1, Balogh, Bombac 1/1, Bánhidi 2, Zsitnyikov 1, Källman 5.: Sigurmannsson, Blazevic, Maqueda 3, Canellas 3/2, Gaber 1, Bodó 6, P. Rodríguez.Juan Carlos Pastor.Siffert - Balaguer 1, Delecroix 2, Tournat 2, Feliho, Claire 2, Rivera 2/1.Lagarde 5, Faluvégi, Lazarov 5, Guillo 1, Emonet 3, Pechmalbec 1.Thierry Anti.Hétméteres: 7/3, ill. 1/1.Kiállítás: 6, ill. 4 perc.Delecroix a jobbszélről elpattintja Sego lábai között, 22-24. Bodó-bomba, 23-24.két perc és hetes. Előbbit Bánhidi, utóbbit a Nantes kapja. Rivera gólra váltja, 21-23. Bodó cselezi be magát emberhátrányban, 22-23.Sego-bravúr, majd Canellas-gól, 21-22.Marko Krivokapics kap sárga lapot a szegedi kispadon reklamálásért, majd időt kérnek a franciák. Füttykoncert az újszegedi sportcsarnokban. Delecroix a keresztlécre, majd Källman okosan átejti a kapust, 20-22.Emonet a balszélről, 18-22. Bodó lövése a blokkal együtt bepattan, 19-22.Canellas büntetőből, 18-21.Lagarde ellen egymás után kétszer nincs ellenszerük a szegedieknek, 17-21.Bánhidi harcol ki hétméterest. Bombac után Sigurmannsson is másodszor hagyja ki, fejbe lőtte Siffert kapust, de jól van a hálóőr. Bodó magasra ugrik, lepattintja a labdát, a védők megeszik a cselt, majd a kapus is, 17-20.Bodó 11 méterről, 16-19. Lagarde, 16-20.Lazarov kínaiból, 15-19.Maqueda elkapta a fonalat, 15-18.hosszú francia támadás, Sego kirúgja Claire lövését. Újabb rossz passz elől, Pechmalbec büntet lerohanásból, 14-18.Lazarovval nem bírnak a szegediek, majd Bodó vágja be, már nagyon kellett, 14-17.Källman biztos kezére lehet számítani, ma már negyedszer, 13-16.Lazarov jól száll be a meccsbe, 12-14. Claire szerez labdát, végigviszi, 12-15. Elhamarkodott szegedi lövés, Emonet talál be a kifutó Sego mellett, 12-16.Bodó távolról, Siffert kirúgja, Emonet rohan a labdával, 11-13. Maqueda is megpróbálja távolról, de ő már betalál, 12-13.a francia csapat kezdi a második félidőt. Nincs gól az első támadásból, Emonet ziccerét a balszélről Sego védi!FÉLIDŐLagarde lő passzívnál, blokkolják, Siffert jön előre a kapuból a labdáért, de elveszik a sporik, Sostaric pedig ellövi mellette a félpályáról, 11-12. Ezzel zárult az első játékrész.Claire a hosszú alsóba balátlövőből, 10-12. Delecroix szabálytalan Gaberral szemben, hetes és két perc. Bombac a keresztlécre dobja...Maqueda cselez, sikerrel, 10-11.Kiril Lazarov is hozzászól a meccshez, 9-10. Canellas passzol rosszul Bodónak, Lazarov pedig köszöni szépen, végigviszi a labdát, 9-11. Időt kér Pastor.nem sikerül gólt lőnie a Szegednek, Siffert is állja a sarat a kapuban.Faluvégi emelkedik magasra, Sego hárít, Blazevic pedig elüti a kipattanót Guillo elől. Bravó, igazi csapatmunka!időt kérnek a vendégek. Lagarde lő lendületből, Sego véd! Gaber ezúttal nem hetest harcol ki, hanem gólt lő beállóból, 9-9.Sego hatalmasat véd, de a kipattanót Guillo szedi össze Gaber elől, 8-9.Balogh pont Siffert támaszkodó lábát lövi telibe. Keményen és jól védekezik a PICK.Bombac talpról, Siffert kiüti. Lagarde lendületből lő, nagy gól, 8-8.Lagarde előtt nyílik szét a szegedi fal, 8-7.újabb labda jut el Gaberhez beállóba, ismét szabálytalanok ellene, hetes. Bombac áll oda, belövi, 8-6.Faluvégi lövését Sego kirúgja, majd Gaber már a másik oldalon ziccerben, megállítják, szabaddobás.eladják a labdát a vendégek, rendezetlen fal ellen, Källman húzza fel a rövid felsőbe a szélről, 7-6. Maqueda majdnem labdát szerez.Sego hárít, majd Siffert.Siffert kiüti Canellas büntetőjét.Guillo rántja le Gabert, két perc. Balogh góljába fújnak bele a játékvezetők, szabaddobás. Gaber harcol ki hétméterest.Bánhidi és Tournat harcol, előbbit kiállítják a sporik, utóbbi büntet szabaddobás után, 6-6.Delecroix bepattintja, 5-5. Újabb nagyszerű Bombac-passz, Bánhidi, 6-5.Lagarde fölé, visszakapják a labdát.labdát szerzünk emberhátrányban, Källman rohan, 5-4. Tournat ziccerben, Sego! Óriási!Bombac gyönyörű passza után Bánhidi egyenlít, 4-4.kidobják a franciák a labdát a pályáról, Bombac indítja Källmant. Utóbbit ráncigálják a francia védők, kapufa, nincs szabaddobás. Rivera a szélről, Sego! Blaazevic egy korábbi szabálytalanságért kap kétperces kiállítást.Balogh passza nem jó Bánhidinek, indul a Nantes, Rivera rendezetlen fal ellen talál be, 2-4. Zsitnyikov villantja meg lövő repertoárját, 3-4.elszórjuk a labdát, Balaguer kíméletlen, 2-3.parádés támadás, Källmannak húzza le Bombac, belövi a svéd szélső, 2-2. Itt az első Sego-bravúr!Lagarde távolról bevarrja, 1-2.Källman ugrik be a szélről, Balahuer meglöki, hetes. Canellas már belövi, 1-1.Tournat beáállóból, 0-1.vastaps közepette indul a mérkőzés, amelyet a hazaiak kezdtek. Balogh előtt zárnak össze későn a védők, hetes. Sigurmannsson ejt, kapufa.a VELUX EHF Bajnokok Ligája himnuszát követően kezdődhet majd a mérkőzés.robban a csarnok, amikor elsőként a MOL-PICK Szeged csapatkapitánya, Jonas Källman fut be a pályára.érkeznek a csapatok a pályára, először a fraciák, a legnagyobb tapsot természetesen a magyar válogatott Faluvégi kapta.a hangulat már kiváló, a B közép "Hajrá!" kiáltására az oldallelátón levők "Szeged" kiáltással válaszolnak.tíz perc van még kezdésig, de már csak egy-két hely szabad a csarnok, csordultig megtelik a lelátó.nem lesz könnyű meccse a szegedieknek, a Nantes az előző BL-idény ezüstérmese.a vendégeknél ott van a meccskeretben a magyar válogatott balátlövő, Faluvégi Rudolf.nincs változás. Juan Carlos Pastor nem változtatott a Zagreb elleni győztes kereten, vagyis Nik Henigman, Stefan Sunajko és Nagy Martin maradt ki ma szintén.a csapatok megérkeztek a pályára, a franciák éppen nagy kört alkotva futnak, tapssal zárva.üdövözljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokban. Múlt vasárnapi eszéki győzelme után hazai környezetben is bemutatkozik a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata a Bajnokok Ligájában. 19 órától az előző idény ezüstérmese, a francia Nantes lesz a Tisza-partiak ellenfele.– Kedvelem az ilyen meccseket. Mindig is szerettem volt csapatom ellen játszani. Nagyon várom a Nantes elleni találkozót – nyilatkozta Jorge Maqueda, a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának spanyol játékosa. A világbajnok jobbátlövő három idényt húzott le a francia együttesben, majd a Vardar Szkopjéba igazolt. A macedón alakulattól érkezett a magyar bajnokhoz.– Eszéken rendesen megizzadtunk a Zágráb ellen, de a lényeg a győzelem. Szerdán este mindenki láthatta, hogy nincs lefutott meccs a BL-ben, ebben a sorozatban bármi előfordulhat. A horvátok idegenben verték a Flensburgot. Engem ez nem lepett meg, mert megtapasztalhattuk, hogy erős a Cervar együttese, nagyon nehéz ellenük játszani.A toledói születésű, 30 éves játékos három góllal nyitotta szegedi pályafutását a Bajnokok Ligájában.– Jó érzés volt úgy játszani, hogy tudtad azt, mennyi szegedi szurkoló elkísért bennünket. Hihetetlen erőt adtak. Amikor vezetett a Zágráb, akkor is biztattak bennünket. Komolyan: ők segítettek át minket a holtponton. Nagy erőt adtak. Azt pedig a Nantes és a Vardar játékosaként is megtapasztaltam, hogy hihetetlen nyomást tudnak gyakorolni az ellenfélre. Nagyon nehéz az újszegedi sportcsarnokban játszani. Most is nagy szükségünk lesz rájuk. Nagyszerű közönségünk van, velük sikerülhet legyőzni az idei BL-ezüstérmest.A HBC Nantes csütörtök este 32–24-re nyert a francia bajnokságban az Ivry otthonában. Két játékosuk, Eduardo Gurbindo és Guy Nyokas sérült, mindketten combizomhúzódással bajlódnak, így minden valószínűség szerint nem játszanak.A meccset a Sport 1 tévé élőben adja, a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik.