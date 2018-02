A 49. percben: MOL-PICK Szeged-PPD Zagreb 23-22

Zsitnyikov remek formában játszik hetek óta. Fotó: MTI

Férfi kézilabda, VELUX EHF Bajnokok Ligája, A csoport, 13. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok. Vezeti: Geipel, Helbig (németek).Sierra 1 - Sostaric 8/4, Zubai, Källman 3, Blazevic, Bodó, Skube 4.Sego (kapus), Bánhidi 4, Srsen 3, Sigurmannsson, Zsitnyikov 2, Fekete B.Juan Carlos Pastor.Kastelic - Bozic Pavletic 1, Horvat 13/3, J. Valcic, Vori, Bicanic 3, Ravnic 2.Jovic (kapus), Kontrec 2, Pavlovic 2, Markovic 1, Susnja 1, T. Valcic, Miklavcic 1.Zlatko Saracevic.10, ill. 6 perc.6/4, 3/3.Källman szorul ápolásra, a bokáját fogja, lesántikál. Bicanic ugrik magasra, 25-25. Srsen mellé.Källman parádés, 25-24.Bánhidi hálószaggató lövése után 24-23. Bozic Pavletic a jobbszélről, 24-24.Sigurmannsson két percre kiáll, hetes, Horvat, 23-23.Sostaric negyedik büntetőjét is belövi, 23-22 ide! Először vezetünk ma!jól védekezik a Szeged, a vezetésért támadhat. Bánhidi befordul, Susnka lerántja. Hetes és két perc.Skube parádés passzát Bánhidi váltja gólra, 22-22.dupla kínai után Skube, 21-22. Sierra visszajön a kapuba, parádés védés!Vori rutinja győz Srsennel szemben, utóbbi kap kétperces kiállítást. Miklavcic beáll, hideg kézzel bevágja, 20-22.Horvat elképesztő, becsorog a labdája, 19-21. Bánhidi emberrel a nyakán, 20-21. Bozic Pavletic kiáll két percre.Ravnic a balszélről, majd Srsen jobbátlövőből, 19-20.Skube középről, 18-19. Időt kér a Zagreb.Sego védi Bicanic próbálkozását, szabaddobás. Horvattal nem bírnak a szegedi védők, 17-19.Horvat kilencedik találatával, 16-18. Skube, 17-18.Skube a kezek alatt, Kastelic véd. A kipattanó nincs meg Bánhidinek, de szabaddobást kap. Bánhidi ziccerben, Kastelic hárít, de büntetőt kapunk. Sostaric most Jovic ellen értékesíti, 16-17.Srsen okosan, 15-17. Markovic ziccerét védi a szélről Sego!Pavlovic a hosszú alsóba, Segónak esélye sem volt, 14-17.fellökik Källmant, ettől még érvényes Horvat gólja, 13-16. Källman, 14-16.Horvat védekezik belül, hetest kapunk. Sostaric hibátlanul, 13-15.Zsitnyikov talpról, okosan pattintja el Kastelic mellett, 12-15.jól védekeznek a vendégek, mindenhova odaérnek.Blazevic kap két percet, véleményes ítéletnek tűnik...a Szeged kezdi a második játékrészt. Srsen passzába nyúlnak vele a védők. Zsitnyikov belmegy Voriba.FÉLIDŐnegyvennégy másodperc van hátra a félidőből, időt kér a Zagreb. Bicanic átlövését sáncolja Blazevic, támad a Szeged! Zsitnyikovot talán leüti Susnja, Bánhidi utóbbit meglöki, majd a horvát beálló sem marad adósa. Mindketten kiállnak két percre.Időn túli szabaddobás, Källman lövi, a blokkról fölé megy.nem marad ember Markovicson, tisztán lőhet a balszélről, 10-15. Skube méregből belövi, 11-15.Sostaric m a biztos pont a hazaiknál, 10-14.sok hibával játszik a Szeged sajnos. Horvat erőtlenül, de bepattan Sierra támaszkodó lába mellett, 9-14.Horvat gyalogolhat be a labdával, 9-13.Bánhidi kiáll két percre. Susnja azonnal, 9-12. Srsen labdájt rúgja ki a rövid alsóból Kastelic.Bánhidi ellen szabálytalan a horvát védő, hétméteres. Sostaric belövi, 9-11. Blazevic védekezik jól, de belépett a hatoson belülre, szabaddobás.passzívnál támadnak a vendégek, Sierra!Sigurmannsson hetesét másodszor is védi Kastelic.újabb hetest lőhet a Zagreb, Horvat nem hibázik, 8-11.Pavlovic lövését védi Sierra, indulunk, de jól rendeződnek vissza a vendégek. Zsitnyikov talpról, 8-10.Horvat hétméteresből, 6-10. Időt kér Juan Carlos Pastor. Sostaric a jobbszélről, 7-10.Pavlovic egy kézzel megfogja és bedobja a labdát, ez lehet a forduló gólja lesz, 6-9.Källman bevágja, 6-8.eladjuk a labdát, Kontrec lerohanásból, 5-8.Horvat is elemében van, 5-7.Källman kiharcolja, Sigurmannsson kihagyja a hétméterest. Vagy inkább Kastelic kivédte... Bicanic mellé, üres a zágrábi kapu, Sierra célba veszi, góóól! 5-6.Zsitnyikov átlövését blokkolja Kontrec. Horvat lő lendületből, de mellé.Horvat, 4-6.Kastelic véd, üres kapura dob, de Sierra futtában kiüti a gólba tartó labdát. Élteti is a közönség! Kastelic remek formában, újabb védést mutat be.Bucanic, majd Bodó lövi telibe a kapufát. Blazevic állítják ki a játékvezetők két percre. Kontrec beállóból, 4-5.Horvat passza pontatlan, Källman összeszedi, Sostaric belövi a labdát, 4-4.Bodó bombáját Kastelic kiüti.Srsen, majd Horvat talál be, 3-4.Bodó mellé. Horvat betalál, de szerencsére ellépte.Skube csodálatos passza, Sostaric kínaiból, 2-2. Bicanic kapufás gólja után 2-3.Bicanic előtt nyílik a fal, 1-2.Bánhidiről marad le Bicanic, 1-1.Blazevic kap sárga lapot. Ravnic talál be másfél perces támadás után, 0-1.a Zareb kezdte a mérkőzést. Viszonylag szokatlan felállásban, a világ legjobb szélsői között számon tartott Zlatko Horvát jobbátlövő poszton.a télen igazolt Ivan Srsen ma játszik először hazai közönség előtt a BL-ben.kezdődik a csapatk bemutatása, először a vendégek érkeznek a pályára csapatkapitányuk, Zlatko Horvat vezetésével. Ötven horvát szurkoló is elkísérte őket.nagy taps köszönti az 1996-os szegedi bajnokcsapat játékosát, Csavar Zoltánt, aki a helyszínen tekinti meg a mérkőzést.a Jó tanuló, jó sportoló kezdeményezésben a klub legjobbjait díjazza a Kész csoport korosztályonként.az őszi BL-fordulóban, Zágrábban 28-23-ra győzött a PICK. Akkor a horvát kispadon még Kasim Kamenica ült, most viszont már Zlatko Saracevic.a rossz mellé azonban jó hír is párosul. Ott van a szegedi keretben a Löwen elleni meccs előtti utolsó edzésen bokasérülést szenvedő Balogh Zsolt.rossz hír a szegediek számára. A csapat csütörtöki edzésén bokasérülést szenvedett a brazil balátlövő, Thiagus Petrus, így a védekező specialistára nem számíthat ma Pastor edző.üdvözöljük kedves olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból. 17.30-kor kezdődik a MOL-PICK Szeged utolsó hazai BL-csoportmeccse, amelyet a horvát Zagreb ellen vív meg.A Szeged és a Zágráb igazán ismerős ellenfél egymás számára, hiszen 1996-ban találkoztak először egymással a Bajnokok Ligájában. Igaz, ekkor még BEK-nek hívták a sorozatot. Az első két meccsen döntetlen eredmény (24–24, 29–29) született. Főként az idegenbeli „iksz" volt a bravúr, mert a horvát fővárosban 10 ezer fanatikus előtt érte el az eredményt a Szeged. Ezután következett egy Pick- győzelem, majd zsinórban négy zágrábi siker. Ebben az időszakban a horvát rekordbajnok erősebb kerettel rendelkezett, mint a Pick, így érvényesítette a papírformát.Azóta nagyot fordult a kocka, a magyar együttes zsinórban aratott négy győzelmet. 2016 októberében pedig történelmi sikert (26–24) aratott a horvát fővárosban, először sikerült idegenben diadalmaskodnia, ami azóta kellő lendületet adott a csapatnak.

A szurkolóknak rossz hír, hogy a három sérült, Balogh Zsolt, Szergej Gorbok és Matej Gaber nem tud játszani, mindhárman a rehabilitációjukat végzik. Ha minden jól alakul, akkor esetleg a jobbátlövő Balogh a jövő héten edzésbe állhat, de a Szeged gólfelelősének a bokája a vártnál lassabban gyógyul.A Zágráb kerete a télen átalakult, a kapus Skok és az átlövő Mandalinic eligazolt. Ennek ellenére nem szabad egy kézlegyintéssel elintézni a horvátokat, mert Plockban csak 27–24-re kaptak ki, majd a Nantes ellen hazai pályán hatalmas izgalmak közepette 23–22-re nyertek, így kellő önbizalommal érkeznek Szegedre.

Urh Kastelic fél évet védett a kétszeres magyar bajnok szegedi együttesben. A szlovén kapus pedig hetek óta csapata egyik legjobbja. A Nantes ellen az utolsó pillanatban bemutatott egy olyan bravúrt, ami a forduló legszebb védése volt.A meccs előtt a csarnokba érkezik Csavar Zoltán, az 1996-os bajnokcsapat tagja, őt köszöntik majd a szurkolók.Az utolsó hazai BL-csoportmeccset a Sport 1 TV élőben adja, a delmagyar.hu szöveges online tudósításban számol be róla.