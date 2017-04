A 7. hely a tét, tartalékosan is nyerni kell: Szeged-Vasas 4-1 (1. negyed)

ContiTech Szeged Diapolo–Vasas – (4–1, –, –, –)

Férfi vízilabda OB I, rájátszás a 7. helyért, 1. mérkőzés. Szeged, újszegedi sportuszoda, 100 néző. Vezeti: Csanádi, Homonnai.

ContiTech Szeged Diapolo: Meixner – Sánta, Manhercz Á., Sedlmayer 1, Kiss Cs., Chilkó, Illés 2. Csere: Nagy M. 1, Vukicsevics, Zsigri. Vezetőedző: Varga Péter.

Vasas: Jónás – Bóbis, Mészáros, Lindhout, Njegovan, Takács, Steinmetz. Csere: Marnitz 1, Böröczky. Vezetőedző: Földi László.

Gól – emberelőnyből: –/–, ill. –/–.

Ötméteresből: –/–, ill. –/–.

Kipontozódott:

Közben érkezik a rossz hír: Tatabánya–Metalcom-Szentes 6–5, így a Kurca-partiaknak egy párharcot kell vívni az OB I-ben maradásért.



1. negyed (4–1)



8. perc: Jár a taps Meixnernek, egymás után két bravúros védést mutat be emberhátrányban, aztán a hazaiak kiegészülése közben egy szép blokkot is látunk. Nagyon magabiztos a Szeged.



7. perc: Illés már két gólnál jár, ezúttal szerencséje is volt, hiszen a blokkról pattant be úgy a labda, hogy a Vasas kapusának esélye sem volt védeni. 4–1



6. perc: Lindhout egy ejtéssel próbálkozik, de Meixnernek ez csemege.



5. perc: Manhercz Ádám és Illés Sándor szép összjátéka végén utóbbinak már csak bele kell pöckölnie a labdába, és bent is van. Újra vezet a Szeged. 2–1 Sőt, Nagy Márton pár lóbálás után szintén feliratkozik a gólszerzők közé. 3–1



4. perc: Marnitz Gergő egyenlít ötméteressel. 1–1



3. perc: Ez az! Sedlmayer szerez vezetést. 1–0



2. perc: Szép védekezés után újra támadhatnak a hazaiak, Chilkó lő, Jónás véd. A túloldalon Meixner véd.



1. perc: Emberelőnyben a Szeged, Kiss Csaba lő, fölé.



16.55: Köszöntjük olvasóinkat a már nyitott újszegedi sportuszodából, ahol a ContiTech Szeged Diapolo a 7. helyért harcol, a Vasas elleni párharc első mérkőzését rendezik. A találkozóra eljött Märcz Tamás, a férfiválogatott szövetségi kapitánya is, aki a parton a sérült Manhercz Krisztiánnal beszélget.



Korábban:



Szombaton 17 órakor az immár nyitott újszegedi sportuszodában száll harcba a 7. helyért az OB I-es férfi vízilabda-bajnokságban a ContiTech Szeged Diapolo együttese. A két győzelemig tartó párharcban a Vasas lesz a Szeged ellenfele. Az első meccset Szegeden rendezik, a másodikat szerdán a fővárosban.



– Manhercz Krisztián, Basara és Palotás nem játszik – nyilatkozta lapunknak Varga Péter vezetőedző –, Pellei is beteg volt a héten, de az ő játékára azért van esély. Szerdán Szentesen játszottunk edzőmeccset, kimondottan jól védekeztünk, így ez biztató a Vasas elleni meccs előtt. Egy célunk van, hogy megszerezzük a hetedik helyet. Az biztos, hogy a hiányzók helyére tehetséges fiatalok kerülnek majd be a keretbe.



A Szeged az alapszakaszban kétszer találkozott az angyalföldiekkel, hazai környezetben 11–11 lett, idegenben viszont 12–5-re nyert a Szeged. Egy biztos: a lelkes szegedi szurkolók sokat segíthetnek a csapatnak.