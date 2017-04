A 7. hely a tét, tartalékosan is nyerni kell: Szeged-Vasas 6-2 (félidő)

ContiTech Szeged Diapolo–Vasas – (4–1, 2–1, –, –)

Férfi vízilabda OB I, rájátszás a 7. helyért, 1. mérkőzés. Szeged, újszegedi sportuszoda, 100 néző. Vezeti: Csanádi, Homonnai.

ContiTech Szeged Diapolo: Meixner – Sánta 1, Manhercz Á. 1, Sedlmayer 1, Kiss Cs. 1, Chilkó, Illés 3. Csere: Nagy M. 1, Vukicsevics 1, Zsigri, Pellei. Vezetőedző: Varga Péter.

Vasas: Jónás – Bóbis 1, Mészáros 1, Lindhout, Njegovan, Takács, Steinmetz. Csere: Bencz, Marnitz 1, Böröczky, Koopman, Simon. Vezetőedző: Földi László.

Gól – emberelőnyből: 5/2, ill. 1/0.

Gól – kettős emberelőnyből: 1/0, ill. –.

Ötméteresből: 1/1, ill. 1/1.

Kipontozódott:

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása:



3. negyed (–)



8. perc: K



7. perc: A hetedik szegedi gólszerző a meccsen: Kiss Csaba. 9–3



6. perc: Vastapsot kap Meixner, egy életerős lövésbe kap bele.



5. perc: Illés mesterhármasnál jár, ezúttal ötméteresből eredményes. 8–3



4. perc: Mészáros szépít. 7–3



2. perc: Becsülettel próbálkozik a Vasas, most egy szép összjátékot is bemutattak, de a lövéseik nem jók. Szerencsére.



1. perc: Manhercz Ádám a hatodik szegedi játékos, aki gólt szerez, egy gyors támadás végén rajta nem volt ember, így nyugodtan lőhetett. 7–2 Ennél szorosabb meccsre számítottunk, de nem bánjuk, hogy nem így lett.



2. negyed (2–1)



8. perc: Nagy Márton lő, de a blokk nem segít. Szerencsére a túloldalon is akad egy nagy blokk.



7. perc: Sedlmayer gyönyörűen szerez labdát, majd a szurkolókra ijeszt, hazaadásából majdnem öngól lett.



6. perc: Labdaszerzés után egy ígéretes hazai támadás, de gól nincs.



5. perc: Szegedi időkérés után fórban támadnak a hazaiak, majd Vukicsevics akkor lövi ki a bal felsőt, amikor már kiegészül a Vasas. 6–2



4. perc: Meixner teszi igazán nyugodttá eddig a meccset, most is bemutatott egy szép és fontos védést. Sánta pedig villan a túloldalon, 5–2.



3. perc: Sajnos Bóbisé a negyed első gólja. 4–2



2. perc: Gól nincs, birkózás van.



Közben érkezik a rossz hír: Tatabánya–Metalcom-Szentes 6–5, így a Kurca-partiaknak egy párharcot kell vívni az OB I-ben maradásért.



1. negyed (4–1)



8. perc: Jár a taps Meixnernek, egymás után két bravúros védést mutat be emberhátrányban, aztán a hazaiak kiegészülése közben egy szép blokkot is látunk. Nagyon magabiztos a Szeged.



7. perc: Illés már két gólnál jár, ezúttal szerencséje is volt, hiszen a blokkról pattant be úgy a labda, hogy a Vasas kapusának esélye sem volt védeni. 4–1



6. perc: Lindhout egy ejtéssel próbálkozik, de Meixnernek ez csemege.



5. perc: Manhercz Ádám és Illés Sándor szép összjátéka végén utóbbinak már csak bele kell pöckölnie a labdába, és bent is van. Újra vezet a Szeged. 2–1 Sőt, Nagy Márton pár lóbálás után szintén feliratkozik a gólszerzők közé. 3–1



4. perc: Marnitz Gergő egyenlít ötméteressel. 1–1



3. perc: Ez az! Sedlmayer szerez vezetést. 1–0



2. perc: Szép védekezés után újra támadhatnak a hazaiak, Chilkó lő, Jónás véd. A túloldalon Meixner véd.



1. perc: Emberelőnyben a Szeged, Kiss Csaba lő, fölé.



16.55: Köszöntjük olvasóinkat a már nyitott újszegedi sportuszodából, ahol a ContiTech Szeged Diapolo a 7. helyért harcol, a Vasas elleni párharc első mérkőzését rendezik. A találkozóra eljött Märcz Tamás, a férfiválogatott szövetségi kapitánya is, aki a parton a sérült Manhercz Krisztiánnal beszélget.



Korábban:



Szombaton 17 órakor az immár nyitott újszegedi sportuszodában száll harcba a 7. helyért az OB I-es férfi vízilabda-bajnokságban a ContiTech Szeged Diapolo együttese. A két győzelemig tartó párharcban a Vasas lesz a Szeged ellenfele. Az első meccset Szegeden rendezik, a másodikat szerdán a fővárosban.



– Manhercz Krisztián, Basara és Palotás nem játszik – nyilatkozta lapunknak Varga Péter vezetőedző –, Pellei is beteg volt a héten, de az ő játékára azért van esély. Szerdán Szentesen játszottunk edzőmeccset, kimondottan jól védekeztünk, így ez biztató a Vasas elleni meccs előtt. Egy célunk van, hogy megszerezzük a hetedik helyet. Az biztos, hogy a hiányzók helyére tehetséges fiatalok kerülnek majd be a keretbe.



A Szeged az alapszakaszban kétszer találkozott az angyalföldiekkel, hazai környezetben 11–11 lett, idegenben viszont 12–5-re nyert a Szeged. Egy biztos: a lelkes szegedi szurkolók sokat segíthetnek a csapatnak.