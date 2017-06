A 88. percben dőlt el: izgalmas derbit nyert meg a Mindszent a megyekettőben

A forduló kiemelt mérkőzését Mindszenten rendezték, ahol a Csanytelekkel játszottak egy izgalmas derbit Antal Ferenc tanítványai. A vendégek kétszer is egyenlítettek, de a 88. percben a hazaiak kiharcolták a sikert.

A hétvégén az utolsó fordulót rendezik, keretes írásunkban a programot is olvashatják.

Szabadnapos: Balástya.



Mindszent–Csanytelek 4–3 (3–1)

Mindszent, 100 néző. Vezette: Fodor Lajos – jól (Hevesi, Nagy).

Mindszent: Szokol 6 – Galambosi 7, Szobácsi 6, Kispál 7, Terbán 6, Bihari 6 (Mucsi –), Szabó 6, Széll 6 (Sipos 6), Csatlós 7, Gáleg 6, Sziver 6–2=4. Edző: Antal Ferenc.

Csanytelek: Vigh 7 – Faragó 6, Siha 7,5, Németh 6, Bátki 6, Nagy 6, Juhász 7, Forgó 7, Ormándi 5,5 (Szólik –), Kósa 5,5, Lévai Jó. 5,5 (Lévai Je. 6). Edző: Szólik Róbert.

Gólszerzők: Terbán (12. – 11-esből), Szobácsi (34.), Csatlós (40., 88.), ill. Juhász (13.), Lévai Je. (75.), Nagy (76.). Kiállítva: Sziver (82.).

Antal Ferenc: – Tavaly nyáron majdnem megszűnt a 100 éves klub, onnan felállva elindultunk, tavasszal már összeszedetten játszottunk. Elégedett vagyok a srácok hozzáállásával, gratulálok nekik, szép teljesítménnyel nyerték ezt a meccset.

Szólik Róbert: – Vereséget nem érdemeltünk, a döntetlen is hízelgő lett volna a hazaiaknak. Mindent egy lapra tettünk fel, a hajrában véleményes gólt kaptunk.



Makó II.-Zsombó 6-1 (3-0)

Makó, 100 néző. Vezette: Kis Máté (Juhász, Köteles).

Makó II.: Frank – Varga, Sümeghy (Zádori), Krucsó (Kovács), Szilvási (Köteles), Bakos, Béres, Kóródi

(Árva), Bány, Papp (Torma), Pataki. Edző: Gabnai Győző.

Zsombó: Rozs – Szilágyi (Rescsik), Túri (Szalai), Mocsári, Kószó, Zetkó (Tóth), Mihálffy, Bálint, Takács, Németh, Rárósi. Edző: Daru Sándor.

Gólszerzők: Pataki (11.), Papp (15.), Bány (40., 75.), Béres (77., 90.),

ill. Mihálffy (80. – 11-esből).

Jók: mindenki, ill. Mihálffy.



Apátfalva-Tömörkény 0-1 (0-1)

Apátfalva, 100 néző. Vezette: Mucsi Zsolt (Juhász, Kószó).

Apátfalva: Köteles – Matuz (Ocskó), Katona (Bán), Horváth, Szabó, Baranyi, Sarnyai, Graur, Farkas (Bacsa), Rakity, Juhász, Köteles. Edző: Koczkás Zoltán.

Tömörkény: Bontovics – Dóczi (Janó), Sallai, Bugyi I., Czibolya (Gila), Dombi, Varga D., Boldog (Varga N.), Gulyás, Ocskó, Dóczi. Edző: Sallai Róbert.

Gólszerző: Varga D. (42.).

Jók: senki, ill. Varga D., Janó, Sallai.



Kiszombor-Nagymágocs 1-2 (0-0)

Kiszombor, 60 néző. Vezette: Kiss Richárd (Bán, Semetka).

Kiszombor: Kereszturi – Tézsla Á., Bodré, Tézsla L., Rutai, Kovács A., Kovács L., Antal (Horváth), Kardos, Csizmadia, Budai (Igaz). Edző: Simon Szilveszter.

Nagymágocs: Tóth L. – Varga, Dovics M., Szarvas, Rácz, Magyar (Dovics Á.), Bubori, Bárkai, Tóth Cs., Heredea, Tóth L., Plenter. Edző: Vadász Béla.

Gólszerzők: Bodré (81.), ill. Rácz (54., 82.).

Jók: Bodré, Rutai, ill. mindenki.



St. Mihály-Üllés 1-0 (0-0)

Szentmihály, 40 néző. Vezette: Szalai Szabolcs (Bánáthy, Brezovai).

St. Mihály: Szél – Miklós, Csobán R., Csobán K., Nagy (Fábián-Saleh), Simon, Nagypál (Kaszab), Olajos, Hufnágel, Fodor (Kohlrusz), Szabó (Babarczi). Játékos-edző: Kohlrusz Oszkár.

Üllés: Papp – Mihalkó, Kormos, Zádori, Gyuris, Jánk, Bazsó, Lapu (Kormányos), Vass, Peták, Vér. Megbízott játékos-edző: Bazsó Ferenc.

Gólszerző: Nagypál (85.).

Jók: Nagypál, Nagy, Simon, Hufnágel, ill. Bazsó, Vér, Mihalkó.



Deszk 2 (0)

Székkutas 4 (3)

Deszk, 50 néző. Vezette:

Csányi Ferenc (Bába, Török).

Deszk: Bata – Adamov F., Barta,

Széll, Gallai, Szentmártoni, Gyenes, Huszti, Kelemen Sz., Kelemen Cs.,

Győri. Edző: Lehota István.

Székkutas: Miklós M. – Daraki

(Dáni), Cseszkó, Szabó, Kovács

(Prágai), Török, Barna, Gojdár

(Homoki), Kabódi, Kis, Csontos

(Godó). Edző: Horváth Zoltán.

Gólszerzők: Gallai (52.), Gyenes (78.),

ill. Kovács (16.), Szabó (40., 45., 84.).

Jók: senki, ill. Kovács, Szabó.



Móravárosi Kinizsi-Csengele 3 -0(1-0)

Móraváros, Sándor Csikar Grund, 50 néző. Vezette: Dobó Zoltán (Szabó, Somodi).

Móravárosi Kinizsi: Vér – Faragó, Vidákovics (Olajkár), Magyar, Szeri, Dong, Lukovics, Beke (Hamza), Klippel, Laczi N., Jónás (Takács). Játékos-edző: Laczi Norbert.

Csengele: Cserháti – Kovács, (Horváth), Kulcsár (Kányási), Tóth Sza. (Papp), Udvari (Nagymihály), Sipka, Nagy,

Novák (Tóth Szi.), Kiss, Kósa, Jójárt.

Gólszerzők: Klippel (23.), Hamza (72.), Magyar (83.).

Jók a Móravárosnál: mindenki.



11 gól Apátfalván

Ifjúságiak, B csoport, 29. forduló: St. Mihály–Szőreg 1–2, Baktó-Szegvár–Székkutas 1–4, Apátfalva–Tömörkény 11–0, Fábiánsebestyén–Csanytelek 1–3, Bordány–Móravárosi Kinizsi 0–0. Szabadnapos: Zsombó, Nagymágocs, Balástya..



A hétvégi program

30. (utolsó) forduló, szombat, 17 óra: Balástya–Apátfalva, Üllés–Kiszombor, Csengele–St. Mihály, Zsombó–Móravárosi Kinizsi, Csanytelek–Makó II. Székkutas– Mindszent, Tömörkény–Deszk. Szabadnapos: Nagymágocs.



A bajnokság állása

1. Makó II. 27 20 6 1 88 – 23 66

2. Deszk 27 16 4 7 83 – 44 52

3. Csengele 27 15 4 8 48 – 47 49

4. Zsombó 27 12 8 7 71 – 52 44

5. Nagymágocs 28 12 5 11 59 – 63 41

6. Tömörkény 27 12 2 13 52 – 63 38

7. Mindszent 27 11 5 11 57 – 61 38

8. Apátfalva 27 11 5 11 47 – 51 38

9. Székkutas 27 10 3 14 54 – 59 33

10. Csanytelek 27 10 3 14 60 – 72 33

11. Üllés 27 9 6 12 51 – 60 33

12. Kiszombor 27 10 2 15 56 – 66 32

13. Móraváros 27 8 6 13 48 – 63 30

14. St. Mihály 27 8 1 18 48 – 70 25

15. Balástya 27 7 4 16 39 – 67 25



fjúságiak, B csoport

1. Zsombó 23 20 1 2 125 – 24 61

2. Fábiánseb. 23 18 1 4 98 – 29 55

3. Csanytelek 23 16 1 6 67 – 48 49

4. St. Mihály 23 13 2 8 85 – 43 41

5. Nagymágocs 24 11 4 9 55 – 35 37

6. Apátfalva 23 10 4 9 63 – 51 34

7. Bordány 22 10 2 10 39 – 52 32

8. Székkutas 23 9 3 11 52 – 60 30

9. Tömörkény 23 7 2 14 54 – 91 23

10. Móraváros 23 7 2 14 37 – 75 23

11. Balástya 23 6 3 14 54 – 76 21

12. Szőreg 24 4 2 18 38 – 123 14

13. Baktó 21 4 1 16 28 – 88 13