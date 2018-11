A 94. percben döntöttek

Ifjúságiak, A csoport

15. forduló: Bordány–HFC 3–4, gólszerzők: Szabó (2), Soós, ill. Siber J. (2), Pap (2). Csongrád–Kistelek 5–2, gsz.: Szőrfi (2), Takács, Farkas, Berkes, ill. Sisák (2). DAFC Szeged–L-IT-SZEAC 9–1, gsz.: Agócsy (3), Fátyol (2), Péter, Gyukics (3), ill. Farkas. Kiskundorozsma–Algyő 3–3, gsz.: Bíró (2), Kalapács, ill. Balogh, Koza, Molnár. MUFC–Szentesi Kinizsi 1–16, gsz.: Bernáth, ill. Péter (8), Bertók (4), Sáfár, Turák (2), Varga, Prozlik. FK 1899 Szeged–Zsombó 1–2, gsz.: Pintér, ill. Mocsári (2). Mindszent–UTC 2–3, gsz.: Zsoldos, Bihari, ill. Kosztolányi, Pusztai (2).

Szőreg, 100 néző.Kiss Richárd – jól (Barta, Szűcs).Vigh 8 – Csikós 8, Németh 7,5, Papp 8,5, Faragó 8, Faragó-Barát 7,5, Néma 6,5 (Vörös 7), Fátyol 7,5, Bartos 7 (Varga –), Dongó 7,5.Kiss Máté.:Tóth L. 6 – Vincze 6,5, Légrádi 6 (Bagi –), Szabó L. 6, (Pölös –), Paczali 6,5 (Bertók M. –), Lekrinszki 6,5, Prozlik 7, Bertók G. 6, Molnár Zs. 6, Szeles 5,5, Juhász 6.Némethy László.Csikós (94.)– Kiélezett meccs volt, megküzdöttünk a győzelemért. A szőregi szurkolóknak köszönjük az egész éves biztatást, szép szezont zártunk.– Vereséget semmiképp nem érdemeltünk, kapufákat lőttünk, a 88. percben százegy százalékos ziccerben hibáztunk. Sajnálom a srácokat, még szebb lett volna az évünk, ha ezt a meccset is megnyerjük, ez reális is lett volna, de nem kell szégyenkeznünk a féléves teljesítményünk miatt.Már-már úgy tűnt, pontosztozkodás lesz a vége, azonban a 94. percben érkezett Csikós József, és eldöntötte a találkozót. Győzelmével a Szőreg teljesen nyílttá tette a küzdelmet a dobogóért, hiszen négy csapat is huszonöt ponttal áll, bár közülük a jelenlegi harmadik Bordányra még vár egy meccs szombaton a röszkei győzelmével őszi bajnok Tiszasziget otthonában.Csongrád, 200 néző.Bálint Dániel – kiválóan (Kovács, Mucsi).Verebélyi 7 (Kovács –) – Bodor 7, Köteles 6, (Horváth Kri. –), Kiss-Kása 7, Mészáros 6, Bartucz 6 (Debreczeni –), Sarusi 6 (Deli 7), Koncz 6, Bálint 6, Borda 7, Lévai 7 (Megyeri –).Keller Mihály.Kedvessy 6 – Kóródi 4, Palotás 4, Horváth Ká. 4 (Vajna 4), Kardos 6, Herczeg 4 (Posztós 4), Bartucz 4, Megyesi 4, Rakonczai 4, Bány B. 4, Czebe 4.Krucsó Ákos.Borda (22., 11-esből), Deli (64.), Bálint (67.)– Feltettük a koronát az őszi teljesítményünkre, ezzel is segítve Bodor Bendegúznak, akivel együtt érzünk!– Szégyellem magam, ez nagyon gyenge teljesítmény volt. A játék minden elemében jobb volt a Csongrád.Székkutas, 80 néző.Telek András – jól (Zacsok, György).Kovács I. 3 – Kabódi 3, Huszár 3, Szabó 3, Daraki 3, Nagy 3 (Balázs 3), Kis 3, Barna 3 (Gyürki 3), Török 3 (Szikszai M. 3), Bujáki 3 (Szikszai A. 3), Kovács R. 3.Horváth Zoltán.Mészáros 8,5 – Kis P. 8,5 (Péczely, 8,5), Lackó 8,5, Koncz 8, Balogh 8,5, Kasza 8 (Pusztai, 8,5), Zsömbörgi 8,5, Sós 8,5, Nagy 8,5 (Pesti, 8,5), Szántó 8,5 (Zsibrita, 8,5), Valach 8,5.Balogh Dávid.Gólszerzők: Nagy G. (19.), Sós (24.), Szántó (26.), Pusztai (66.), Balogh (71.)– Én kérek elnézést mindenkitől, aki ezt látta. Ez a legalja, rúgtunk magunknak öt gólt. Szerintem azt hittük, itt a Mikulás, ezért hoztunk ajándékot...– Magabiztos győzelemmel zártuk az őszi szezont, kár, hogy most van vége, jó formában vagyunk. Tavasszal folytatjuk!Bordány, 50 néző.Szeles Ádám – jól (Szöllősi, Böszörményi).Vasas 8 – Szűcs D. 9, Sólya 8, Fodor 9, Popovics 9, Molnár D. 9 (Gyémánt –), K. Tóth 0 (Bábi 8), Balázs 9, Kis L. 8, Lőrinc 8, Nagy Torma 8.Tóth János.Nagy Abonyi 7 – Kiss R. 4, Forgó 4 (Rostás –), Balog 4 (Gyuris 4), Bürgés 4, Szőke 4 (Pálinkó –), Mohácsi 4, Siber N. 4, Kecskeméti 4, Rau 4, Perpauer 0 (Bartyik N. 4).Bacsa Zsolt és Vinnai István.Balázs (44.), Szűcs D. (51.), Popovics (73., 11-esből).– Ezen a mérkőzésen erősek voltunk pszichikailag és fizikailag is. A győzelmünk teljesen megérdemelt.– Sajnálatos módon az idény leggyengébb játékával kaptunk ki. Gratulálok a Bordánynak a győzelemhez, illetve itt szeretnénk megköszönni a helytállást annak a 30-35 játékosnak, aki az őszi szezont három bajnokságban játszotta végig.Szeged, Felső Tisza-parti stadion, 100 néző.Szalai Szabolcs István – kiválóan (Bereczki, Minda).Győri 6 –Szélpál 7, Dóra T. 7, Drogba 7,Rádóczi 7, Csuka 7, Heredea 7, Imre 8, Szalai 7 (Hegyesi –), Ács 10 (Vámos 8), Dóra J. 7 (Makai –).Dóra János.Rozs E. 6 – Csikós D. 6 (Tóth O. –), Székely 6, Mocsári Gy. 6 (Busa G. 6), Kószó 6, Törköly 6, Gyuris 6 (Tari –), Rozs Á. 6, Molnár B. 6, Németh T. 6, Csikós K. 6.Mihálffy Zsolt.Vámos (39., 43.), Dóra J. (82.), ill. Gyuris (16.)– Ez egy új érzés! Biztos voltam benne, hogy minden sorozat megszakad egyszer.– A mérkőzésre éppen hogy ki tudtunk állni, de a meccs végére még kevesebben lettünk. Gratulálok az FK-nak a sikerhez, nekik kellett ez a három pont.Röszke, 100 néző.Dobai János – közepesen (Soós, Virág).Földesi 7,5 – Zsilák M. 7,5, Berta 7, Tanács A. 7 (Bárány 7), Fehér 7,5, Szalma 7,5, Papdi Cs. 7, Kovács G. 7 (Tóth E. 7), Szücs 7,5, Zsilák T. 7,5, Márki 7 (Papp T. –).Pördi Péter.Czirják 7 – Rádi 7, Rutai 6 (Bernát –), Réczi 6,5 (Zámbori –), Drágity 6,5, Fodor Á. 7 (Bálint T. –), Bálint D. 9, Skribek 6,5 (Deák D. –), Bánóczki 6,5, Farkas F. 7, Kántor 6,5.Bernát Péter.Bálint D. (31., 55.)Kiállítva: Bernát (92.)– Gratulálunk a Tiszasziget őszi elsőségéhez, de ugyanígy gratulálok a csapatom őszi teljesítményéhez is!– A masszív hazai csapat mellett a pályával is meg kellett küzdeni. Győzelmünk a jó felfogásunknak is köszönhető.Kiskundorozsma, 60 néző.Barta Norbert István – jól (Csöngető, Gera).Halász 5 (Ábrahám –) – Tóth I. 5, Jankó 5, Mészáros A. 5 (Géczi 5), Marjanucz 5, Molnár F. 5, Szecskó 5, Papp 5 (Benkocs –), Rudisch 5, Takács 5, Csamangó 5 (Cseh 5).Szabó Zsolt.Siska 6 – Jernei 6, Szélpál 6, Belanka 6, Pénzváltó 6, Bozsóki 6, Lajkó 6, Kovács 6, Mészáros Z. 6 (Táncos 6), Daróczi 6, Kiss 7 (Tóth M. –).Sebők László.Kiss R. (24., 32.), Táncos (86.)– Elfogytunk a végére.– A külső körülmények ellenére is simán nyertünk. Köszönjük azoknak a szurkolóknak, akik ilyen hidegben is biztattak minket! Mielőbbi felépülést kívánunk Halász Krisztiánnak!1. Tiszasziget 13 11 1 1 48 – 8 342. Algyő 14 10 1 3 31 – 11 313. Bordány 13 8 1 4 32 – 16 254. Szentes 14 8 1 5 20 – 15 255. Csongrád 14 8 1 5 18 – 21 256. Szőreg 14 7 4 3 24 – 15 257. SZVSE 14 7 3 4 29 – 18 248. HFC II. 14 7 1 6 28 – 29 229. Röszke 14 7 0 7 23 – 21 2110. Kiskundorozsma 14 6 0 8 21 – 25 1811. UTC 14 5 2 7 23 – 28 1712. Makó II. 14 3 3 8 17 – 25 1213. Székkutas 14 2 2 10 18 – 38 814. Zsombó 14 2 1 11 14 – 43 715. FK 1899 Szeged 14 1 3 10 14 – 47 61. Szentes 14 12 1 1 73 – 11 372. HFC 14 12 1 1 66 – 14 373. DAFC Szeged 14 12 0 2 72 – 16 364. Tiszasziget 14 10 0 4 71 – 30 305. UTC 14 7 0 7 30 – 52 216. Csongrád 13 6 2 5 34 – 26 207. Bordány 12 6 1 5 37 – 24 198. Algyő 14 5 2 7 45 – 43 179. Kiskundorozsma 14 5 2 7 26 – 29 1710. Kistelek 14 5 1 8 35 – 49 1611. Zsombó 13 4 0 9 16 – 61 1212. L–IT SZEAC 12 3 2 7 14 – 74 1113. FK 1899 Szeged 14 2 4 8 16 – 30 1014. MUFC 14 2 3 9 30 – 56 915. Mindszent 14 1 1 12 22 – 72 4