A 9. percben: MOL-PICK Szeged-Budakalász 5-2

MOL-PICK Szeged - CYEB Budakalász - (-)

K&H férfi kézilabda liga, 12. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok. Vezeti: Hargitai, Markó.

MOL-PICK Szeged: Sierra - Pedro 2, Balogh 3, Zsitnyikov 1, Gaber 2, Gorbok 2, Källman. Csere: Blazevic, Skube 1/1. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Budakalász: Boros - Tóth Á. 1. Reznicek, Mazák 2, Berggren 3/1, Nagy B. 1, Fekete D. 1. Csere: Vezetőedző: Forgács Gyula.

Hétméteres: 2/1, ill. 1/1.

Kiállítás:



17. perc: Balogh veri meg lábbal Berggrent, 11-8. Jól védekezünk, Sierra indít, rendezetlen fal ellen Gaber beállóból, de fölé dobja.



16. perc: Nagy Máté mellé, de Gaber lökte, Szabaddobás. Fekete Dávid szalad be a szélről, Pedro követi, sajnos a hatoson belül. Berggren lövi a hetest, 10-8.



15. perc: Mazák marad teljesen üresen beállóban, 9-7. Zsitnyikov kiharcolja, Skube belövi a hétméterest, 10-7.



14. perc: Gaber kap sárga lapot. Berggren megy beállóba, magas neki a labda, amit Nagy szánt neki. Balogh másodszor, 9-6.



13. perc: Berggren átlövése Sierra lábai között csúszik be, 7-6. Balogh, 8-6.



12. perc: Gorbok felugrik és bevágja, 6-5. Reznicek talpról, Sierra kiüti. Zsitnyikov indítja Pedrót, 7-5.



11. perc: Zsitnyikov a földön kúszva szerez labdát, Balogh-kapufa. Berggen tíz méterről, 5-5.



10. perc: Balogh eladja a labdát, Fekete Dávid rohan, 5-4.



9. perc: Källman a szélről, Boros véd. Gaber nem figyel Mazákra beállóban, 5-3.



8. perc: Rezniceket Gaber blokkolja, Källman indítja Pedrót, 5-2. Berggren lő, fölé pattintja.



7. perc: Sierra újabb védése után támadhatunk. Balogh a kapufát találja telibe, a kipattanót Gorbok belövi, 4-2.



6. perc: Nagy Bence, 2-2. Zsitnyikov okosan, 3-2.



5. perc: Fekete Dávid lő középre felfutva a szélről a kezek alatt. Sierráról ki sem pattan. Zsitnyikov találja meg Gabert a falban, 2-1.



4. perc: Mazák sárga lapot, a Szeged büntetőt kap. Balogh lövését Boros kiüti.



3. perc: Nagy lövésébe Gaber sáncol bele, könnyedén fogja így Sierra. Labdát vesztünk, Tóth Ádám egyenlít lerohanásból, 1-1.



2. perc: az első vendéglövést védi Sierra.



1. perc: nyolcperces késéssel a Szeged kezdi a találkozót. Az első támadást Gaber váltja gólra 21 másodperc után, 1-0. Källman belepiszkál, Pedro megszerzi a labdát védekezésben, azonban ellépi a spanyol az indulást, jöhet a Kalász.



18.05: új fekete mezében és fekete gyász-karszalaggal lépnek pályára ma a MOL-PICK Szeged játékosai.



18.04: október hónap legjobb szegedi játékosa a szurkolók szavazatai alapján Denis Buntic volt, az ezért jó díjat most vehette át a horvát átlövő.



18.03: 62 éves korában váratlanul elhunyt Szabó "Sonka" László, a szegedi csapat legendás beállója. Egyperces néma felállással rá emlékeztek a meccsre kilátogatók és a játékosok a kezdő sípszó előtt. Nyugodjon Békében!



18.01: érkeznek a pályára a csapatok. Először a vendégek játékosait mutatja be a műsorközlő.



17.56: picivel később kezdődött a bemelegítés, így csúszik valószínűleg a mérkőzés kezdési időpontja.



17.50: a szegedi szurkolók több ismerőst is felfedezhetnek a budakalásziaknál. A vendégek védekező specialistáját, az exszegedi Czina Józsefet Balogh Zsolt és Zubai Szabolcs üdvözölte a bemelegítés elején. A volt szegedi jobbszélső, Bendó Csaba a csapat gyúrója, míg Józsa Máté még aktív játékos, de ma csak a szakmai stáb tagjaként lesz ott a kispadon a Budakalásznál.



17.45: a mai szegedi keretből Bánhidi hiányzik, pihenőt kapott Pastor mestertől, helyén Stefan Sunajko lesz ott.



17.35: üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból. A szegedi és budakalászi játékosok már a pályán melegítenek.



Korábban:



Egy vereség mindig fájó. Mindenkinek! Szurkolónak, játékosnak, edzőnek egyaránt. Az IFK Kristianstad nagy meglepetésre 33–32-re legyőzte a MOL-PICK Szeged együttesét a Bajnokok Ligájában. Nehezen emészti a kék tábor az újabb fiaskót, mert a Barcelona elleni bravúros győzelem után mindenki reménykedett abban, hogy kimászik a gödörből a csapat.



Erre mondják sokan, hogy ez már a múlt, de az elmúlt években nem ehhez szoktak hozzá a szurkolók. Persze van idő a javításra, a héten két meccset is játszik a Pastor-alakulat. Ma 18 órakor egy kötelező házi feladat következik, az EHF-kupától búcsúzó Budakalász lesz az ellenfél.



Szombaton az év utolsó BL- fellépése következik, 16 órakor a lengyel Wisla Plock érkezik az újszegedi sportcsarnokba. A jegymester.hu-n már lehet elővételben jegyet vásárolni. Pénteken pedig 15 órától lesz az újszegedi sportcsarnokban jegyárusítás.



Visszatérve a mai meccsre, Thiagus Petrus még nem játszik. A brazil játékos a Cegléd elleni meccsen sérült meg, ráléptek a lábára, ami csúnyán bevérzett. Szombaton minden esély megvan arra, hogy a Plock ellen pályára lépjen. Bánhidi Bence térde sem tökéletes, már kötéssel a lábán játszott a Kristianstad ellen is, így nem lenne meglepő, ha mára pihenőt kapna Juan Carlos Pastor vezetőedzőtől.



December 10-én ismét megrendezik a Mézes Sándor kézilabda-emléktornát, amelyen négy csapat küzd majd egymással az újszegedi sportcsarnokban. A résztvevők a PICK hűséges szurkolójára emlékeznek majd.



A bajnokság állása

1. Veszprém 10 10 0 0 356 – 196 20

2. MOL-PICK 11 10 0 1 353 – 254 20

3. Tatabánya 10 8 0 2 261 – 218 16

4. Balatonfüred 10 8 0 2 274 – 249 16

5. Dabas 12 7 0 5 288 – 321 14

6. Komló 10 6 0 4 242 – 255 12

7. Eger 10 5 1 4 208 – 235 11

8. Budakalász 9 3 2 4 248 – 251 8

9. Csurgó 11 4 0 7 290 – 321 8

10. Cegléd 11 2 3 6 247 – 271 7

11. Orosháza 11 2 1 8 254 – 296 5

12. Vác 10 1 1 8 229 – 273 3

13. Gyöngyös 10 1 1 8 230 – 276 3

14. FTC 11 1 1 9 245 – 309 3