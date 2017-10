A bajnokaspiráns Eger ellen remekeltek a Kurca-partiak - Büszke lehet a Szentes

Metalcom-Szentes–Eger 4–6 (1–2, 0–3, 0–1, 3–0)

Férfi vízilabda OB I, B csoport, 1. forduló. Szentes, városi sportuszoda, 300 néző. Vezette: Bene, Marnitz.

Metalcom-Szentes: Meixner (3 védés) – Kókai, Nagy 2, Palotás, Pellei F.,

Somogyi 1, Takács. Csere: György (kapus, 8 védés), Kiss, Pellei K., Vörös,

Werner 1, Szalai, Tóth. Vezetőedző: Pellei Csaba.

Eger: Mitrovics (7 védés) – Rasovics, Hosnyánszky 1, Lőtincz 1, Decker, Vlahopoulosz, Bedő 3. Csere: Angyal 1, Avramovics, Kovács, Csucskovics,

Kürti, Biros. Vezetőedző: Dabrowski Norbert.

Gól – emberelőnyből: 7/1, ill. 4/2.

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. –.

Csak Visnyakov hiányzott a Metalcom-Szentes jól hangzó névsorából a férfi vízilabda OB I hazai nyitányán, így a Kurca-parti drukkerek annak ellenére is az eddigieknél komolyabb elvárással várhatták az első hazai meccset, hogy az Eger volt az ellenfél. A bajnokesélyes hevesiek meg is mutatták, hogy milyen klasszisaik vannak, és érvényesítve a papírformát, elhúztak 5–1-re, de már eközben is jól játszottak Pellei Csaba tanítványai.A nagyszünet után pedig még inkább kijárt a dicséret a srácoknak, ugyanis a második félidőt 3–1-re nyerte a Szentes. A felzárkózásban és a bajnokaspiráns ellen kifejezetten szép eredménynek számító 4–6 elérésben nagy érdemei voltak György Dávidnak, aki a mérkőzés második felére beszállva 89 százalékos hatékonysággal védett.Pellei Csaba: – Minimális elvárás a fiúktól, hogy minden csapat dolgát nehezítsék meg. Hárain kívül a komplett Egert láttuk vendégül, így nagy szó, hogy sikerült elérni a célunkat, főleg, hogy nálunk egy kulcsember hiányzott. Visnyakov sajnos beteg, és várhatóan még több hétig nem számolhatunk vele. Biztató, hogy így is végig partiban voltunk a bajnokesélyessel, amelytől csupán 6 gólt kapni komoly fegyvertény. Az eredménnyel és a mutatott játékkal is elégedett lehetek, mindenki előtt le a kalappal! A fiúk becsülettel odatették magukat, és örömet szereztek a szépszámú közönségnek!