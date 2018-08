"A bajnokok is kapnak gólt, tudni kell kezelni, ha hátrányba kerülünk" - Középpontban Siha Zsolt, a SZEOL SC edzője

Siha Zsoltnak a kapott gól utáni játék nem tetszett. Fotó: Karnok Csaba

– Igen, de a pályán lévőknek nem kellett volna ennyire. Egy ideig lendületben voltunk, majd a bekapott gól után szétestünk, az pedig különösen zavart, hogy ezen a félidei szusszanás sem segített. Az előző szezonban is előfordult már, hogy egy bekapott gól ilyen negatív hatással volt ránk, és túlzottan sokáig. Pedig ezt tudnunk kell kezelni, hiszen a bajnokok is kapnak gólokat. Mindenki kap, de ettől még fél órán át nem lehet hirtelen teljesen máshogy játszani. Ebben mielőbb fejlődnünk kell, mert a makóiak megérezték a lehetőséget, a kapufájuknál szerencsénk volt, és Leindler óriási védése is kellett. A Honvéd ellen is mellettünk állt Fortuna, de ez nem lesz mindig így.– Tavaly már megtudtuk, hogy milyen jó így kezdeni, továbbra is remek érzés, önbizalmat ad, és rámutat arra is, hogy sikerült továbblépnünk. Tavaly öt meccs után volt 7–1-es a gólkülönbségünk, vagyis a védelmünkre most sem lehet panasz, támadásban pedig fejlődtünk, csak az egyik bajnokin kellett az utolsó percig izgulni. Stabil a játékunk, de jobban ki merünk nyílni, mint tavaly, és a cserepadunk is hosszabb, mint az előző idényben. Erre lehet építeni.– Nem, de konkrétumokról nem is esik szó az öltözőben. A vezetőségünk sem várja el tőlünk, hogy vezessük a tabellát. A legfontosabb, hogy előrelépjünk, és az éremszerzés motiváljon minket, hiszen egy ötödik hely után senki sem akar negyedik lenni. Jól jön ki a sorsolás, hiszen három győzelem után egy igazi rangadó vár ránk, szombaton a Pécs otthonában sok néző előtt, magabiztosan léphetünk pályára, az ilyen meccsek újabb pozitív löketet adnak a felkészülésben.