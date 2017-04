A BL-nyolcért játszanak: MOL-Pick Szeged-Silkeborg online 17 órától

Férfi kéuilabda VELUX EHF Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó. Szeged, újszegedi sportcsarnok.Vezeti: Nenad Krstic, Peter Ljubic (szlovének).MOL-Pick Szeged: Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.Silkeborg: Vezetőedző: Peter Brednsdorff-Larsen.Korábban:A nemzetközi porondon 1982- ben játszott először dán csapattal a szegedi férfi kézilabdacsapat, akkor a KEK-ben a KFUM Fridericia ellen kettős győzelemmel jutott tovább, és menetelt egészen az elődön- tőig. 25 évre nyúlik vissza a Pick Szeged dán csapatok elleni statisztikája, amelynek összefoglalóját és statisztikáját a grafikánkban olvashatják.– Előny van, továbbjutás még nincs – mondja minden MOL-Pick-kézilabdázó a holnapi Silkeborg elleni BL-visszavágó előtt. Az első meccsen 26–24- re nyert a magyar együttes, így megnyugtató kétgólos előnnyel várja a visszavágót, amelynek tétje a legjobb nyolc közé jutás. De éppen a Dániában lejátszott meccs mutatta meg, hogy veszélyes alakulat a dán bajnok, mert csak a meccs hajrájában tudta megtörni őket a Szeged.Szerencsére minden gond nélkül edzhetett a Pastor-csapat, és készülhetett egész héten a visszavágóra.

– Nagyszerűen érzem magam a csapat mellett – nyilatkozta Nenad Damjanovics, a MOL-Pick kapusedzője –, tudtam, hogy egy profi klubhoz szerződök. A közönség fantasztikus, szerepeltem ellenfélként Szegeden, így tudtam, hogy félelmetes a hangulat, de most jó érzés megtapasztalni azt, hogy mennyire szeretik a kézilabdát az emberek. A kapusaink nagyszerűen dolgoznak, Nagy Martin a jövő reménysége, nagy potenciált látok benne. José Manuel Sierra pedig egy csodás sportember, amit az elmúlt hetekben bemutatott, az minden elismerést megérdemel. Vele leginkább gyorsítómunkát végzünk, ő már olyan tapasztalt, hogy mindent tud. Marin Sego egyre jobb, nála fontos, hogy újból játékba lendüljön. Urh Kastelic is még fiatal, Martinhoz hasonlóan vele is sokat edzünk, hogy még jobb legyen. Mit várok a visszavágótól? Egy olyan játékot, amit idegenben a második félidőben nyújtottunk, és akkor magabiztosan harcoljuk ki a továbbjutást.A MOL-Pick Szeged ma délelőtt még edz, a dánok viszont nem, mert csak este érkeznek meg. A holnapi összecsapást a Sport 1 TV élőben adja, a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik. A szurkolók arra kérik a MOL-Pick Szeged szimpatizánsait, hogy 30 perccel a kezdés előtt legyenek a lelátón, így már a melegítés alatt is meccshangulatot teremthetnek.