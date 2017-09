A BL egy igazi háború: holnap 19.30-kor: HBC Nantes-MOL-Pick Szeged

Fotó: Karnok Csaba

Ma reggel kel útra, majd este már Franciaországban, Nantes-ban tréningezik a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. Holnap 19.30- kor megkezdi a szereplést az A csoportban, a VELUX EHF Bajnokok Ligájában a magyar együttes.– Fontos – kezdte a beszélgetést Juan Carlos Pastor, a szegedi együttes vezetőedzője –, hogy mindenki élvezze a játékot, azt, hogy a BL-ben szerepelhet. Olyan hangulatú meccseket játszunk, ami mindenkinek nagy élmény.Júliusban kezdte a felkészülést a szegedi csapat, csak két új játékos érkezett, így jóval könnyebb dolga van a spanyol mesternek és a stábjának, nem kell építkeznie, mint egy éve, amikor 11 új fiú csatlakozott a kerethez.

– Azért Zsitnyikovnak és Sigurmannssonnak is idő kell, hogy beépüljenek, megismerjék azt a rendszert, amit a Pick játszik. Nagyon sajnáljuk, hogy az orosz irányító nem tudott egy éve jönni, mert akkor jóval előrébb tartanánk. Neki fel kell építenie újból magát, az elmúlt idényben ő is sokat foglalkozott azzal, hogy nem jöhetett, illetve sokat volt sérült, így neki vissza kell szereznie az a formát, amit valójában tud.Vasárnap egy bombaerős csapat otthonában, a HBC Nantes ellen kezd az európai topligában a kétszeres magyar bajnok. A gallok remekelnek, kiválóan kezdték az idényt.

Újabb BL-időpontok



Újabb négy BL-mérkőzés időpontja vált hivatalossá a MOL-Pick Szeged szurkolóinak számára. Az A csoportban szereplő magyar együttes idén összesen 10 meccset vív majd, egyedül a 6. fordulóban rendezendő Löwen–Pick kezdése nem ismert. 7. forduló, november 11., 17.30: MOL-Pick Szeged–Nantes. 8. forduló, november 19., 17 óra: MOL-Pick Szeged–Barcelona. 9. forduló, november 26., 19 óra: Kristianstad–MOL-Pick Szeged. 10. forduló, december 2., 16 óra: MOL-Pick Szeged–Plock.

– Szépen – zárta a beszélgetést a világbajnok tréner – és tervszerűen építették fel a klubot a franciák. Sokban hasonlítanak ránk, nekik is van egy magjuk, akik 3-4 éve együtt játszanak, majd évek alatt megerősítették a keretet. Gurbindo, Nyokas, Klein, Lazarov, mind-mind kiváló játékosok, a kapusuk, Dumoulin pedig a jelenlegi szezonban bomba formában véd. A BL-ben bárki képes bárkit legyőzni, az idei szezonban még több erős csapat szerepel. A Bajnokok Ligája egy igazi háború. Ha visszatalálunk arra az útra, amit az elmúlt szezonban mutattunk, akkor nyerhetünk. A MOL-Pick Szegedé volt az egyik legjobb védelem, ha ez összeáll, akkor sikerülhet a bravúr a Nantes ellen. Fontos lesz az is, hogy minél kevesebb technikai hibát vétsünk, mert ezen a szinten ezeket könyörtelenül büntetik az ellenfelek.A meccset a Sport 1 TV élőben közvetíti, a delmagyar.hu a háromnapos útról útinaplóban számol be, a BL-találkozóról pedig szöveges online tudósítással jelentkezik.