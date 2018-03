A BVSC jutott elődöntőbe a Szentes ellen

A Szentes annak ellenére is szinte végig partiban volt a hazaiakkal, hogy a sok sérült miatt alig akadt cseréje. Másrészt a meglepően sok büntető is fejtörést okozott Vidumanszky László tanítványainak, a BVSC ugyanis hat (!) ötmétereshez jutott, és mindet értékesítette. Harmadszor pedig ott volt a Rybanska brutalitása miatt ítélt 4 perces emberhátrány, ami megpecsételte a szentesiek sorsát.



BVSC–Hungerit-Szentesi VK 13–9 (4–3, 2–1, 4–3, 3–2)

Női vízilabda OB I, negyeddöntő, 1. mérkőzés. Budapest, Szőnyi út, 300 néző. Vezette: Kovács, Birri.

BVSC: Doroszlai (8 védés) – Farkas K., FARKAS T. 1, Leimeter 4, Kuna, Kele, GYÖNGYÖSSY 2. Csere: Tóth (kapus, 3 védés), Utassy 2, Hertzka 1, Takács, Varga 1, Máté 2, Besszer. Vezetőedző: Petrovics Mátyás.

Hungerit-Szentesi VK: Lekrinszki (5 védés) – Szabó 1, HEVESI 2, Guannan 2, Dias 2, Rybanska 1, Mirshina 1. Csere: Brávik, Korom, Sebők, Füsti. Vezetőedző: Vidumanszky László.

Gól – emberelőnyből: 9/5, ill. 10/4.

Ötméteresből: 6/6, ill. 1/1.

Kipontozódott: Máté, ill. Szabó, Guannan, Dias.



A hét nyert pontig tartó párharc végeredménye, ezzel elődöntőbe jutott: a BVSC 9–0-s pontkülönbséggel.



Vidumanszky László: – Próbáltunk szorosan védekezni, ami a meccs első felében össze is jött, de utána sok büntetőt kaptunk. Ebből a meccsből kihoztuk a maximumot, dicséret illeti a szívvel-lélekkel küzdő csapatomat.