A Délmagyarország fair play játékának győztese: Kistelek és Csanytelek

Kistelek és Csanytelek. Egymástól 20,5 kilométerre lévő települések Csongrád megye északi, északnyugati területén. Az előbbi a maga 7033 fős lakosságával, 69,19 négyzetkilométeres területével a térség központja, az utóbbi 2628 lakosa pedig elmondhatja magáról, hogy az ország leghosszabb falujában él.



E két település futballcsapata volt a legsportszerűbb a mögöttünk hagyott megyei szezonban – előbbi az I., utóbbi pedig a II. osztályban kapta a legkevesebb sárga és piros lapot lapunk fair play játékában.



Hiába keressük azonban a Kisteleki TE együttesét a megyei I. osztály mezőnyében, a csapat visszalépett – Molnár Róbert elnökségi tag a sportszerűség mellett erről is beszélt.



– Örülök a hírnek, a sportszerűségi verseny első helyének, hiszen nem tudtam róla – nyilatkozta Molnár. – Az adott helyzetből megpróbáltuk kihozni a legtöbbet, így sikerült. Folyamatosan nem figyeltük a játék állását, de azért gyakran ránéztünk. Fájó döntés volt, és több álmatlan éjszakát is okozott a visszalépés kimondása, de a bajnokság végére elfogytunk, kevés helyi játékos akadt a keretben, és a nézők is elmaradtak. Most ezen változtatva a megyei III. osztályban főleg fiatalokkal, illetve a visszahívott saját nevelésűekkel indultunk el. Pár éven belül a cél a megyei I. osztály, de ha nem így alakul, az sem baj. Az U14-es és az U16-os csapatokban van potenciál, ez jelentheti a jövőt.



A Csanytelek a közeli Tömörkény örökét vette át, hiszen a szomszéd falu az előző két kiírásban egyaránt a legjobb volt, most viszont a csanytelekiek előztek, még ha csak három ponttal is.



– Figyeltük a statisztikát, és tudtuk, hogy mi voltunk a legsportszerűbbek a megyei II. osztályban, de erre törekedtünk is – mondta Kurucz Zoltán, a Csanytelek SC elnöke. – Az előző években ez a szellem nem volt jellemző ránk, ezúttal viszont kulturáltabb közösség jött össze. Pozitív példa a már Tömörkényben futballozó Juhász Kornél, aki sokat változott – előnyére. Aki vehemensebb játékos, azt megpróbáltuk visszafogni, és néha a bírók hozzáállása is kellett, hogy ne kapjunk lapot. A célunk megvédeni ezt az elsőséget, ahogy azt a Tömörkény is véghez vitte.