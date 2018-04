A döntetlenek szombatja a megyei labdarúgásban

Az NB III-as megyei együttesek közül a Mórahalomnak ugyan labdája volt a 0-2-höz is az RKSK vendégeként, de Busa kihagyta a tizenegyest - végül pont nélkül távozott a homokháti együttes, és egyre kilátástalanabb helyzetbe sodródik. A Makó újabb bravúros pontszerzést mutatott be, ezúttal Dunaújvárosban egészen a végéig vezetett, végül meg kellett elégednie egy ponttal. A SZEOL hátrányba került Kozármislenyben, de Péter Antal egyenlíteni tudott a fordulást követően.



A megyeegyben pénteken megtört az FK Szeged nyeretlenségi, egyben a HFC II. veretlenségi szériája - vezetett a Tiszasziget Csongrádon, de végül egál lett a derbi vége. Nem hibázott viszont az Algyő, amely így két pontos előnyre tett szert a tabella élén. A SZVSE könnyedén verte a sereghajtót, a Zsombó-Sándorfalva meccs is döntetlent hozott.



NB III Közép csoport, 24. forduló



Kozármisleny - SZEOL SC 1-1 (1-0) Gól: Fiáth P. ill. Péter A.

Rákosmente KSK - Mórahalom 3-1 (2-1) Gól: Pendl A. (2), Maka A. ill. Zsivoczky-Pandel.

Dunaújváros - Makó 2-2



Csongrád megyei I. osztály, 24.forduló



FK Szeged - Hódmezővásárhelyi FC II. 2-1 (0-1) Gól: Gyurkovics T. (2) ill. Bódai A.



Csongrád - Tiszasziget 1-1 (0-1) Gól: Juhász S. ill. Bálint D.

Zsombó - Sándorfalva 1-1 (1-0) Gól: Németh T. ill. Hatvani I.

Szentes - Algyő 0-2 (0-1) Gól: Bozsóki D., Bella D.

SZVSE - Deszk 5-0 (2-0) Gól: Nagy B., Hatvani J. (2), Matyelka T., Puskás Cs.