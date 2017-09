A félidőben: Nantes-MOL-Pick Szeged 18-15

10.50: Senkit sem kellett altatni szombat este. Keményen megviselte a csapatot a hosszú utazás. Vasárnap 8.30-kor volt ébresztő, Djordje Igjnatovicsnak igazán nem is kellett ébresztenie, mert pontban 8.30-kor megszólalt a szálloda tűzriasztója. Szólt rendesen, így mindenki kipattant az ágyból.



Reggeli, majd edzés. Ez volt a programja a csapatnak. A szálloda közvetlenül a reptér mellett van, így az első nap legalább nem kellett messzire menni, a játékosok és a szakmai stáb gyalog tette meg azt a rövid utat.



Gyönyörű és modern a HBC Nantes kisebb arénája, a Salle Sportive de la Trocardiere . A helyiek munkáját önkéntesek segítik, így már a Pick-edzés alatt minden a helyén volt. Juan Carlos Pastor felpörgette a csapatot, amely azért nehezen lendült munkába, mindenkinek lassabban mozogtak a végtagjai. A tréning végére már pörgött mindenki. Kell is a lendület, mert 19.30-kor egy kőkemény, és remek formában lévő ellenféllel kezdi meg szereplését a 2017-2018-as VELUX EHF Bajnokok Ligája szezonban a MOL-Pick Szeged. Jó hír, hogy a 16 fős keretből mindenki rendben van, senki sem beteg, senki sem sérült. Sigurmannsson és Zsitnyikov élete első BL-meccsét játssza Pick-mezben, így számukra különleges lesz a mai premier.



VELUX EHF Bajnokok Liga, A csoport, 1. forduló. Nantes, Franciaország. Vezeti: Nikolov, Nachevski.Nantes: Dumoulin - Balaguer 1, Gurbindo 2, Feliho, Claire 2, Tournat 2, Klein 5. Csere: Nyokas 1, Faluvégi 2, Buric 1, Lagarde 1, Lazarov 2. Vezetőedző: Thierry Anti.MOL-Pick Szeged: Sego - Pedro 1, Balogh 3/2, Skube 1, Bánhidi 3, Gorbok 4, Källman 2. Csere: Sierra (kapus), Petrus, Gaber, Sostaric, Bodó 1, Buntic. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.Hétméteres: 0, ill. 2/2.Kiállítások: 0, ill. 4 perc.FÉLIDŐNyokas dob gólt Bunticról, 18-15. Bodó időn túli szabaddobása, majdnem gól.Bodó harcol ki hétméterest. Balogh értékesíti, 17-15.passzívig támad a francia csapat, majd Tournat talál be, 17-14.jól védekezik a Nantes.faluvégi lövését fogja Sierra, indítja Källmant, nem hibázik, 15-14. Lazarov lövése a blokkról bepattan, 16-14.Bodó kínai figurából, 15-13.Sierra bravúrral véd! Balogh lövését olvassa a kapus, Klein indul, bedobja, 15-12.Sierra jön a szegedi kapuba, Lagarde avatja fel, 14-12. Källman ziccerét védi Dumoulin.Lazarov gólja utáán először vezet a Nantes, 13-12. Gorbok kap két percet. Bodó lövését blokkolják a védők.Gorbok lövése a kapufán csattan.Skube veri meg a védőjét, 11-12. Balaguer kanyarodik fel a szélről, 12-12.Faluvégi hozza helyzetbe magát, 11-11.Klein összeszedi a kipattanót, majd bedobja, 10-10. Gorbok ismét, 10-11.Faluvégi passzol beállóba, Buric, 9-9. Időt kér Pastor. Gorbok középről visszahúzza, 9-10.faluvégi első gólja a BL-ben, 8-9. Pedro nem tudja megfogni a labdát.Pedro a szélről, 7-9. Sego véd ziccert! Pedro másodszor már hibázik a szélről.Gorbok lő, véd a kapus, Gurbindo az üres kapuba lövi a labdát, 7-8.Klein a szélről, 6-8.Bánhidi kap két percet. Sego véd, visszapattan a labda.Gorbok, 4-7. Gyorsan válaszolnak a franciák, Claire, majd Balogh értékesít hétméterest, 5-8.Claire viszi be, 4-6.Claire mellé. Balogh lövését, védi Dumoulin.labdát vesztünk, de jól zárunk vissza védekezésbe.Gorbok átlövésből, 2-6. Klein beállóból, 3-6.időt kért a francia csapat edzője. Klein a balszélről, 2-5.Petrus szerez labdát. Balogh átlövésből, 1-5.Bánhidi kap nagy passzt Baloghtól, 1-4.Dumoulin véd nagyot. Tournat beállóból, 1-3.Bánhidi újból, 0-2. Källman lerohanásból, 0-3.mi kezdjük a meccset, Bánhidi beállóból, 0-1A HBC Nantes ellen sem játszott még a BL-ben a magyar csapat, így mindenki reménykedik abban, hogy sikeres lesz a rajt. A Szeged kék mezben játszik, a meccset a macedón Nikolov, Nacsevszki játékvezetői páros vezeti.Már túl a vacsorán a csapat, 13,5 óra után érkezett meg Franciaországba, Nantes-ba, a MOL-Pick Szeged. Fárasztó és hosszú volt az utazás, és mivel késő este érkezett meg a csapat, így elmaradt az edzés. Nem ellenezte egy játékos sem. Vasárnap délelőtt 10 órakor lesz tréning, ekkor fotókkal, friss hírekkel jövünk. A MOL-Pick Szeged vasárnap 19.30-kor vívja első meccsét az A csoportban, a VELUX EHF Bajnokok Ligájában a HBC Nantes ellen. A csoportban ma a svéd Kristianstad 28-28-as döntetlen játszott a horvát Zágráb ellen.Friss! 17.30-kor indulunk tovább, ekkor érkezik meg a gép, amely már útban van Amszterdam felé.Minden rendben volt egészen Amszterdamig, már éppen a Nantes-ba tartó gépbe szállt volna be a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata, amikor a csapatot szállító sofőr szólt, hogy gond van. A csomagokat szállító autó nekiment a gép szárnyának, így a pilóta nem vállalta az utazást. A busz 15 percig még ott állt a repülő mellett, majd visszatért a reptérre, ahol most a csapat tagjai azt várják, hogy új gépre szálljanak. Az biztos, hogy így a mai eltervezett program teljesen felborul.