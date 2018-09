A félidőben: Balatonfüred-MOL-PICK Szeged 10-19

Korábban

K&H férfi kézilabda liga, 2. forduló, Balatonfüred, 800 néző. Vezeti: Herczeg, Südi.Fazekas - Hornyák 2, Máthé 5/2, Szemenov, Topics 2, Szita 3, Bóka 2.Andó (kapus), Ferreira 1, Szöllősi, Németh, Kancel, Karvatski 1, Zdolik, Varga,Csoknyai István.Sego - Sostaric 2, Maqueda 3, Bánhidi 4, Blazevic, Källman 1, Bombac 5/1. Csere: Alilovic (kapus), Zsitnyikov 1, Gaber 2, Bodó 2, Kaspárek 1, Canellas 2/1, Sunajko 2, Balogh 2.Juan Carlos Pastor.2, ill. 4 perc.3/1, ill. 4/341. perc: Alilovic véd, marad a Fürednél. Alilovic most lábbal. Balogh okosan indul el, 15-27. Időt kér a Füred!Bánhidi is beállóból, 15-25. Canellas le a szélre, Sunajko, 15-26.Topics, megadják, 15-24.Alilovic véd. Bodó adja el, Ferreira, 14-23. Szegedi hetes. Canellas, 14-24.Bánhidi ziccert ront, Hornyák, Bodó belemegy, 13-23.Topics beállóból, 12-23.Jó szegedi védekezés, ismét Sostaric, 11-23.Alilovic, robog a Szeged, Balogh, 11-21. Máthé belemegy, Sostaric, 11-22.Balogh, blokkolják, Máthé, 11-20.Hazai hetes, Máthé, Alilovic véd.A Szeged kezdi a második félidőt. Canellas avatja fel Andót. 10-20.Gaber 2 perc. Karvatski, 10-19. Időt kér a Szeged! Nincs több, félidő, sima szegedi vezetés.Bodó, elkapta a fonalat, 9-19. Tízzel vezetünk!Eladja a hazai csapat.Sego ismét. Bodó, talpról, az első gólja a szezonban, 9-18.Hazai kapufa, Sunajko, 9-17.Bodó lő, Fazekas véd. Eladja a Füred. Canellas micsoda passz! Gaber, 9-16.Hazai hetes. Máthé, Sego beleért, 9-15.Canellas nagy átadás, Gaber, 8-15.Sego véd, marad a Fürednél. Sego tolja ki.Kancel 2 perc, Bombac hetes, 8-14.Sego ziccert véd.Maqueda két perc, hazai hetes. Máthé, 8-12. Kaspárek első lövés, első gól, 8-13.Máté az alsóba, 7-12. Fazekas véd.Szita, 6-11. Bombac villan, 6-12.Maqueda szerzett labdát, ziccer, 5-11. Időt kér a Füred!Eladja a Füred, Bánhidi fölé, Hornyák, 5-9. Källman is beköszön, 5-10.Belemenés a hazaiaknál. Bánhidi remekül fordul be, 4-9.Vonalra lép Sostaric. Újabb hazai labdavesztés, Fazekas véd.Hazai hetes. Hornyák, SEGO!Szita szép gólja, 4-6. Nem sokáig örülnek a gólnak, Maqueda, 4-7. Labdaszerzés, Bombac elküldi a lelátóra a védőket, 4-8.Bóka a szélről, 3-5. Zsitnyikov az alsóba, 3-6. Zúg a "PICK Szeged!"Bombac betörésből, 2-5. Két remek szegedi blokk egymás után.Máthé telibe a kapufát.Ellépi Bombac.Labdaszerzés. Bombacot lökik meg, 2 perc+hetes. Sostaric elrontja. Sego véd.Zsitnyikov, micsoda átadás! Bánhidi, 2-4.Bombac ismét parádés csel, 1-3. Máté, 2-3.Bombac remek csel, Fazekas véd, de marad a Szegednél.Szita, 1-1. Maqueda gyorsan válaszol, 1-2.A hazaiak kezdenek, labdaszerzés, Bánhidi, 0-1.Üdvözlünk mindenki Balatonfüredről, hamarosan kezdünk, következik az idény második bajnoki meccse. A hazaiak az első fordulóban 22-18-ra kikaptak Tatabányán, míg a Szeged 29-20-ra nyert a Budakalász ellen.Pedro, Sigurmannsson és Henigman a kimaradó. Ők hárman nem kerültek be a MOL-PICK Szeged 16-os keretébe, így nem játszanak ma 15 órakor a Balatonfüred elleni idegenbeli NB I-es kézilabda bajnokin. Ilyen az élet, mivel összesen 14 játékost+2 fiatalt nevezhet Juan Carlos Pastor vezetőedző, így mindig lesz három olyan kézilabdás, aki kívülről figyeli majd az eseményeket.Mivel erőltetett lesz a menet (bajnokság+BL), a későbbiekben biztos, hogy forgatja a csapatot a spanyol mestert, így a fáradtabb játékosok kapnak pihenőt.- Jó visszamenni oda - kezdte a beszélgetést Bánhidi Bence, a Szeged beállósa-, ahol valójában felnőtt játékos vált belőlem. Szerettem Füreden játszani, sok barátom maradt a városban. Az első komoly meccs következik az idényben, a Balaton-parti együttes hazai pályán mindenkire veszélyes.- Egyre jobban vesszük fel a ritmust, szeretnénk ezt még fokozni, hiszen a jövő héten már Bajnokok Ligája-meccs vár ránk Eszéken, a Zágráb ellen.A Füred, majd a jövő keddi hazai, Eger elleni bajnoki is jól szolgálja a felkészülésünket. Felkészültünk az ellenfelünkből, ha hatékonyan védekezünk, kapusaink pedig jól védenek, akkor nem lehet gond a magabiztos győzelem megszerzése. A mai K&H ligás meccset az M4 Sport élőben adja, de a delmagyar.hu is a helyszínről jelentkezik majd.- Szomorú volt a hét számomra - zárta mondandóját Bánhidi -, Győrben születtem, így Cseh Zsolt elvesztése megérintett. Nem láttam sajnos játszani, azt is tudtam, hogy a PICK-et is erősítette, egy nagyszerű embert veszített el a magyar kézilabda.A jövő heti Eger elleni hazai bajnokira, illetve a szeptember 23-i (vasárnap), Nantes elleni BL-meccsre a jegymester.hu oldalon már lehet jegyet vásárolni.