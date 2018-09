A félidőben: FTC-MOL-PICK Szeged 12-17

A szintén szegedi Lévai Norbert a válogatott erőssége.

A szegedi Fekete Szabolcs, a magyar válogatott kapusa.

Fontos a védekezés. A Nantes után a Ferencváros ellen is hasonlót kell bemutatni. Fotó: Frank Yvette

K&H férfi kézilabda liga, 4. forduló, Budapest, Elek Gyula Aréna, 800 néző. Vezeti: Andorka, Hucker.Zernovic- Bujdosó 4/2, Pordán, Ancsin 3, Debreczeni 2, Orjonikidze 1, Pálos 1. Csere: Kovacsics, Schuch, Bali 3, Vezetőedző: Horváth Attila.Alilovic - Sostaric 1, Maqueda 5, Canellas 2, Gaber, Bodó 1, Källman. Csere: Blazevic 1, Bánhidi 1, Zsitnyikov 2, Pedro 3, Sigurmannsson 3/2, Henigman, Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.2, ill. 2 perc2/2, ill. 2/234. perc: Alilovic véd, Bánhidi fordul be, 13-19.Ellépik a hazaiak, Henigman gyengén lő, Alilovic véd. Eladja a Szeged.Ancsin az alsóba vágja, 12-17. Maqueda betörésből, 13-18.A Fradi kezdi a második félidőt. Eladják a hazaiak. Elveszik a Szegedtől.Remek játék, Pedro repül, 11-16. Bujdosó, majd az utolsó pillanatban Maqueda, 12-16.Labdaszerzés után Blazevic, majd Ancsin, 11-15.Hazai hetes. Bujdosó, 10-13. Pedro, 10-14.Sigurmannsson a beállóból, 9-13.A labda a Szegedé, Zernovic véd, marad a kékeknél.Bánhidi harcol ki hetest. Sigurmannsson, 9-12.Bali, szerencséje volt, 9-11.Canellas, parádés, 8-11.Zsitnyikov a pipába, 8-10. Pedro ziccert ront. Bánhidi 2 perc. Orjonikidze belemegy.Időt kér a Fradi. Bali a hosszúba, 8-9.Labdát szerzett a Szeged. Zsitnyikov, 7-9.Sigurmannsson, hetesből, 7-8.Pedro a vonalra lép. Javít, most bevágja, 7-7.Eladja a PICK. Pálos ziccer, 7-6. Időt kér Pastor.Canellas villan, 5-6. Bali 2 perc. Hazai hetes. Bujdosó, 6-6.Eladja a Fradi, Sostaric ront. Ancsin a pipába, 5-5.Bánhidi, Zernovic véd.Sostaric szerzett labdát. Maqueda kapufa, Bujdosó, szép gól, 4-5.Hazai kapufa. Mehet a Szeged. Sostaric a szélről, 3-5.Maqueda, 3-4.Bodó lövése nagyon gyenge, könnyedén véd Zernovic. Orjonikidze sokkal mellé.Debreczeni beállóból, 3-3.Gabert tarolják le, nincs 2 perc. Véd a hazai kapus.Bodó rossz átadás, Debrecezni ziccer, 2-2. Bodó javít, 2-3.Remek védekezés. Bodó ellépi. Ancsin sokkal fölé.Bujdosó ellépi, Bodó elrontja.Maqueda hatalmas gól, 1-2.Maqueda kap sárgát. Orjonikidze egy remek csel után, 1-1.Alilovic véd lábbal. Maqueda talpról, 0-1.A Szeged kezd. Gaber ront beállóból.Közel 50 szegedi szurkoló köszönti a csapatot.Már mindkét csapat melegít. Marin Sego is pihen. Van mit, hiszen a horvát kapus remekelt a Nantes ellen.Dean Bombac kisebb sérülés miatt nem utazott el a csapattal, így a szlovén válogatott irányító nem játszik a Fradi ellen. Nincs nagy gond, a Nantes ellen ütötte meg az oldalát, de a szakmai vezetés inkábbúgy döntött, hogy pihenjen a játékos.Üdvözlünk mindenkit a fővárosból. A MOL-PICK Szeged szerencsésen megérkezett, a játékosok legtöbbje a magyar kerekesszékes-válogatott bemutatómeccsét figyeli. A mieink keretében két szegedi, Fekete Szabolcs és Lévai Norbert szerepel. A nemzeti együttes a közelgő Európa-bajnokságra készül.Még mindig a főtéma a MOL- PICK Szeged-szurkolók körében a vasárnapi, HBC Nantes ellen aratott BL-győzelem (30–28), erről beszélnek leginkább a szimpatizánsok. Ez sem véletlen, hiszen nem mindennapi összecsapást láthatott a publikum, amely hihetetlen magas színvonalat hozott. Marin Sego egyik bravúrja bekerült a legszebb védések közé, Jorge Maqueda kínaiból szerzett találata pedig szintén ott volt a top ötben. Az sem lehetett kérdés, hogy Bodó Richárd bekerül a második forduló válogatottjába, így igazán sikeres napot zárt az EHF-nél a Szeged.A csapat sokat nem sütkérezhet a dicsőségben, hiszen a héten két meccs vár a kedvencekre. Máris itt az első, ma 18 órakor a nyáron alaposan megerősödött Ferencváros otthonában szerepel a magyar bajnok. Schuch Timuzsin, az egykori szegedi Ancsin Gábor, vagy éppen a Bresztből érkező kapus Rade Mijatovics is remek játékos. A zöld-fehérek eddig három meccset játszottak, az első fordulóban simán nyertek 30–18-ra az Eger ellen, majd 23–18-ra Komlón, 27–22-re Tatabányán kaptak ki, így két ponttal kilencedik az FTC. A hazaiaknál többen is sérüléssel bajlódnak, mindhárom irányítójuk harcképtelen, ezért Horváth Attila vezetőedző komoly gondokkal küszködik.Szerencsére a MOL-PICK Szegedből mindenki egészséges, így Pastor mester a bőség zavarával küszködik.A Fradi elleni találkozót az M4 Sport élőben adja, a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik.