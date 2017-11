A félidőben: MOL-Pick Szeged-Balatonfüred 16-13

A MOL-PICK Szeged vezetősége Juan Carlos Pastor mellett tette le a voksát, nincs edzőkérdés.

Fotó: Karnok Csaba

K&H férfi kézilabdaliga, 10. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1000 néző. Vezeti: B. Pech, Vágvölgyi.Sierra - Sostaric 1, Buntic 2, T. Petrus, Bánhidi 1, Källman 1, Skube 1.Gorbok 4, Sigurmannsson 4/4, Zsitnyikov 1, Blazevic.Juan Carlos Pastor.Fazekas - Hornyák 2/2, Topic 2, Németh B. 1, Kasparek 5, Semenov, Bóka.Bősz (kapus), Kemény L. 1, Karvatski, Debreczeni 1, Máthé 1.Csoknyai István.Hétméteres: 4/4, ill 2/2.Kiállítás: 2, ill. 2 perc.FÉLIDŐTopic harcol Bánhidivel, két percet kap érte. Szabaddobás. Elszórjuk a labdát, Bóka ziccerét Sierra védi.Skube, 16-13. Topic összeszedi beállóban a labdát, de kihagyja a helyzetet.Kasparek ötödik góljával 15-13.Källman a szélről, 15-12.Hornyák büntetőjét nem tudja hárítani Sierra, 14-11. Elveszik a labdát a játékvezetők a Szegedtől, üres a kapu, Sierra nem ér vissza, Debreczeni, 14-12.Kemény lerohanásból, 14-10. Zsitnyikov kap kétperces kiállítást.Sostaric labdát szerez, Petrusnak passzol, majd visszakapja a labdát. Nem veszi észre az üres kaput, rávezeti, bevágja Fazekas fölött, 14-8. Máthé, 14-9.Bánhidi kiharcolja, Sigurmannsson bepattintja a hétméterest, 13-8.Zsitnyikov betalál, de ellépte. Német Balázs lendületből, nagyon tiszta volt előtte az út, 12-8. Időt kér Huan Carlos Pastor.Topic kap nagy labdát Karvatskitól, 12-7.Kasparek talpról, Sierra nem ér le a labdára, 11-6. Bánhidi fordul le Debreczeniről, 12-6.Källman ugrik be nagy szögben a balszélről, 11-5.Topic beállóból, 9-5. Buntic-cunder betörés után, 10-5. Sierra hárít.Kasparek lövőkedve nem csökken, 9-4.Zsitnyikov testcsele után, 9-3.időt kér a Balatonfüred. Kasparek lövése becsúszik Sierráról, 8-3.Kasparek kidobja a nézőtérre a labdát. Gorbok eddig tarthatatlan, 8-2.Kemény áll ki két percre, Sigurmannsson értékesíti a büntetőt, 7-2.rossz bejátszás Keménynek, gyors indulás után Sostaric a szélről a kapufát lövi telibe. Újabb labdaszerzés, Petrus ziccerét Fazekas védi lábbal. Sierra és véd egyet!Petrus lop labdát, Skube indítja Bunticot, 6-2.jól védekezik a Szeged, a gyors támadás azonban nem sikerül, de felállt fal ellen Gorbok vágja be, 5-2.Gorbok, 4-2.Sigurmannsson második hetesét is bedobja, 3-2. Kasparek lő talpról, Sierra kirúgja.Kasparek egyenlít, 2-2.Buntic szabálytalan, sárga lap. Hornyák hetesből, 2-1. Buntic átlövését védi Fazekas.Gorbok átlövésből, 2-0.Skubénél fújnak belemenést a játékvezetők. Védekezésben Sostaric szerez labdát.Fazekas véd nagyot.Sigurmannsson hetesből, 1-0.a Füred kezdte a mérkőzést.a csapatokat bemutatta a helyi műsorközlő, kezdődhet a mérkőzés.itt van a Füreddel a nyáron Szegedről oda igazoló Bóka Bendegúz és Fazekas Nándor is. Utóbbit másfél hete az Eger elleni meccsről mentő vitte el egy ütközés után bordatörés gyanújával.a szegedi meccskeretbe ma visszakerült Fekete Bálint, míg Pedro Rodríguez ismét nem lesz ott a pályán, mint ahogyan a mandulagyulladásból gyógyuló Matej Gaber sem.üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból. A csapatok már melegítenek a pályán, húsz perc múlva kezdődik a MOL-PICK Szeged - Balatonfüred kézilabda-mérkőzés.Korábban:„Mondjon le!", „Küldjék el!", „Ádios, Mister!" – ezeket a szavakat lehetett hallani a Nantes elleni vereség után szombaton este az újszegedi sportcsarnokban, majd napokon keresztül ezt lehetett olvasni különböző közösségimédia-oldalakon.– Nincs edzőkérdés a csapatnál – nyilatkozta lapunknak Szögi Nándor, a Pick Kézilabda Zrt. operatív igazgatója. – 2016 őszén egy hároméves projektet kezdtünk el, ebből még nem telt el másfél év sem. A MOL-PICK szakmai felelőse Juan Carlos Pastor. Ez nem egyedi klubmodell, több BL-csapatnál is hasonlóan dolgoznak. Persze, most nem játszik jól a csapat, a három hazai vereség miatt mindenki szomorú. Keressük a megoldást, sokat egyeztetünk, beszélünk arról, hogy mi miatt került ilyen helyzetbe a csapat. Hiszünk abban, hogy újból sikeresek és eredményesek leszünk, mert bizonyítottuk már ezt.

A Szeged ma 18 órakor hazai pályán szerepel a K&H férfi kézilabdaligában. Az ellenfél a Balatonfüred együttese lesz. A bajnokit az M4 Sport TV élőben közvetíti. A héten még egy meccs vár a PICK-re, vasárnap 17 órakor a VELUX EHF Bajnokok Ligájában a spanyol Barcelonát fogadja. Pénteken 15 órától az újszegedi sportcsarnokban állójegyet árulnak majd a meccsre, egy szurkoló maximum 3 belépőt vásárolhat majd.Visszatérve a Füred elleni meccsre: nagy valószínűséggel Matej Gaber most sem játszik, a mandulagyulladással bajlódó beállós már jobban van. Mivel két fiatalnak szerepelni kell a bajnokin, az egyik Bánhidi Bence, a másik Fekete Bálint, így utóbbi biztos, hogy bekerül a keretbe.A vendégek jelenleg a harmadik helyen állnak, egyetlen vereséget szenvedtek, az elmúlt héten a Veszprémtől kaptak ki. A mai meccs érdekessége, hogy két fiatal nő vezeti: B. Pech Katalin és Vágvölgyi Mária.