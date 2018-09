A félidőben: MOL-PICK Szeged-DVTK-Eger 22-9

A K&H liga állása



1. Veszprém 2 2 0 0 70 – 44 4

2. MOL-PICK 2 2 0 0 66 – 49 4

3. Cegléd 2 2 0 0 48 – 44 4

4. Gyöngyös 2 1 1 0 55 – 45 3

5. Dabas 2 1 1 0 47 – 43 3

6. Tatabánya 2 1 1 0 47 – 43 3

7. FTC 2 1 0 1 48 – 41 2

8. Komló 2 1 0 1 45 – 50 2

9. Csurgó 2 1 0 1 46 – 56 2

10. Eger 2 0 1 1 43 – 55 1

11. Vecsés 2 0 0 2 42 – 48 0

12. Mezőkövesd 2 0 0 2 46 – 53 0

13. Balatonfüred 2 0 0 2 47 – 59 0

14. Budakalász 2 0 0 2 47 – 67 0

K&H férfi kézilabdaliga, 3. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok. Vezeti: Réti, Szedmák.Sego 1 - P. Rodríguez, Balogh 2, Bombac 4/2, Gaber 1, Bodó 5, Källman 1. Csere: Maqueda 1, Blazevic, Sunajko 1, Bánhidi 1, Henigman 1, Canellas 3/2, Kaspárek. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.Lorger - Lezák, Rédei, Hegedüs 2, Kiss G., Bernatonis 1, Szepesi. Csere: Takács 3/1, Füzi 1, Dobó 2, Molnár, Vaskó. Vezetőedző: Tóth Edmond.Hétméteres: 4/4, ill 1/1.Kiállítás: 0, ill. 4 perc.FÉLIDŐCanellas első akciógólja ma, talpról a hosszú alsóba balátlövőből, 22-8. Dobó támadja a szegedi falat, rést talál, most Sego sem tud védeni, 22-9.Sego véd, majd gólt szerez az üres kapuba, 21-8! "Marin Sego, Marin!" - szól a nézőtérről, jogosan.Canellas lőhet hetest, 20-8. Dobó talpról, Sego! Indul a Szeged, Bánhidi rendezetlen fal ellen talál be, de érvénytelen, a játékvezetők szerint ellépte.Füzi kap két percet, Bánhidi ellen.Dobó küldi el testcsellel Henigmant, a szlován már csak szabálytalanul tudja megállítani az egri lövőt, hetes. Takács, 19-8.huhognak a nézők, Bodó, 19-7. Bernatonis szabaddobásból, középről lőne gólt, de Sego nem engedi!Rédei lövését is olvassa Sego, indulunk, de eladjuk a labdát. Bernatonis kerül ziccerbe, Sego kirúgja. Jó formában van! Őt is élteti a közönség.túljátssza a Szeged, jöhet az Eger. Bodó blokkol, Sunajko robog, 18-7. Dobó utánanyúlt, kiállítják.Takács, 17-7.Dobó átlövését könnyen hárítja Sego. Bánhidi kiharcolja, Canellas belövi a hétméterest, 17-6.Henigman harcos, megszerzi az első szegedi gólját, amivel már tízgólos a szegedi előny! 16-6-nál már másodszor kér időt Tóth Edmond, a vendégek trénere.Bánhidivel nem bírnak az egri védők, 15-6.Maqueda blokkol, majd Takács átlövés nem talál kaput.Pedro a szélről, 14-6. Nik henigman először a pályán, megtapsolják.nem bírják blokkolni Bodót, 13-5. Takács pörgeti el Sego feje mellett a labdát, 13-6.Källmannak hosszú az indítás, de összeszedi, felállt fal ellen próbálkozhat a Szeged.Hegedüs, majd Bodó pókhálózik, 11-5. Bodó is beindult, már harmadik gólját lövi, 12-5.Gaber szerzi a gólt, de Bombacsot élteti a közönség, joggal, hiszen fantasztikus passzt osztott ki, 10-4.Källman gyorsan válaszol, 9-4. Megint Sego nyer Bernatonis ellen.Dobó Zsolt jön a pályára az Egerben és már lő is gólt távolról, 8-4.Bernatonis második lövése már nem jó, Sego hárítja. Rédei rántja le Gabert, kétperces kiállítás a "jutalma". Ordítanak a szurkolók Balogh parádés megmozdulása után, 8-3.Bernatonis átlövésből, 6-3. Sego indításából Maqueda, 7-3.elsült a Bodó-bomba, a bal alsóba landolt, 6-2. Időt kér az Eger.Bombac előtt nyílik szét a fal, 5-1. Füzi beállóból, 5-2.rossz az egri bejátszás beállóba, támadhat a Szeged.Rédeit blokkolja Blazevic, majd Hegedüsre nem figyelnek a szegedi védők beállóban, 3-1. Bombac ismét elemében van, akárcsak Balatonfüreden, ma már harmadszor eredményes, 4-1.Bombac kiharcolta, majd értékesíti a büntetőt, 3-0.Takács Bencénél fújnak belemenést a sporik. Bombac tör be, hetes.Bombac hetesből, 1-0. Sego véd, majd Balogh talál be, 2-0.a Szeged kezdte a meccset, Gaber beállóból, a 2004-ben Celjével BL-győztes kapus, Lorger véd.egyperces némacsenddel emlékeznek meg az újszegedi sportcsarnokban Cseh Zsoltról, a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának fizioterapetuájáról, aki nemrég hunyt el. Cseh Zsolt az 1997/-98-as idényben a PICK Szegedet erősítette.két egykori szegedi is van a vendégeknél, a védekező specialista Bajorhegyi Ádám, és a beálló, Hegedüs Márk.új mezben lépnek pályára a szegediek, a bajnokcsapat aranyszínű nadrágban és pólóban játszik ma, míg az Eger tiszta pirosban.az egriek egy 30-18-as vereséggel a Ferencváros és egy 25-25-ös Tatabánya elleni döntetlennel kezdték az NB I-et. Az eredményekhez hozzátartozik, hogy az első meccsen adminisztrációs okok miatt nem játszhattak a nyáron igazolt játékosaik a Heves megyeieknek.az idény során először van ott tétmeccs keretében a MOL-PICK nyáron igazolt szlovén válogatott balátlövője, Nik Henigman, így ő ma debütálhat szegedi mezben a bajnokságban.a szegedi szakmai stáb döntésének értelmében a mai meccs alól Mirko Alilovic, Mario Sostaric és Stefan Rafn Sigurmannsson kapott felmentést, ők hárman pihenhetnek a Zagreb elleni vasárnapi BL-csoportmeccs előtt.üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból. A csapatok már elkezdték a bemelegítést, harminc perc múlva kezdődik a MOL-PICK Szeged - DVTK-Eger férfi kézilabda bajnoki mérkőzés.Eddig két sima meccs a K&H férfi kézilabdaligában, ez a mérlege a bajnoki címvédő MOL-PICK Szeged csapatának. Előbb a Budakalászt verte kilenc góllal (29–20), majd a Balatonfüredet nyolccal (37–29), így magabiztosan indította a szezont. Ma újabb feladat vár a csapatra, 18 órakor az Eger érkezik az újszegedi sportcsarnokba.A Heves megyei alakulat az idei szezon első meglepetését szolgáltatta az előző fordulóban, miután hazai pályán 25–25-ös döntetlent játszott a jóval esélyesebb Tatabánya ellen. A vendégeknél két egykori szegedi játékos, Bajorhegyi Ádám és Hegedüs Márk szerepel.A szegedi keret teljes, és mivel a bőség zavarával küzd Juan Carlos Pastor vezetőedző, így a 19 fős keretből hárman biztos, hogy megint a lelátóról figyelik majd az eseményeket.A Szeged főpróbát tart, vasárnap (kezdés: 20 óra) már a VELUX EHF Bajnokok Ligájában vár rá komoly feladat. A 2018–2019-es szezon első meccsén Eszéken, a Zágráb ellen csatázik. A horvát csapat teremgondokkal küzdött, nem tudott emiatt a horvát fővárosban játszani, ezért kénytelen ideiglenes helyen pályára lépni, ami nem jött rosszul a MOL-PICK Szegednek, hiszen Eszék közel van, így minden bizonnyal népes magyar szurkolósereg biztatja majd a csapatot.A PICK az első hazai BL-meccsét szeptember 23-án (vasárnap) 19 órakor a francia Nantes ellen vívja. A meccsre a jegymester.hu oldalon már lehet belépőt vásárolni.