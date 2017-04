A félidőben: MOL-Pick Szeged-Eger 15-9

K&H férfi kézilabda liga, 22. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok. Vezeti: Altmár, Horváth.Kastelic 1 - Sostaric 1, Balogh 3, Skube 1, Zubai, Bodó 4, Bóka 4.Blazevic, Thiagus Petrus 1, Obranovic 3, Gaber 3, Gorbok, Fekete B., Pedro 1.Juan Carlos Pastor.Repóth - Lezák, Radojevics 2, Kiss G., Petro 2, Sadovyi 4, Antl 2/2.Mátrai (kapus), Aflitulin 4/1, Dobó 1, Takács, Füzi 1, Bajorhegyi, Vancsics.Tóth Edmond.2, ill. 2 perc.1/0, ill. 3/3.48. perc: Dobó 22-16. Fekete ad jó passzt a szélre Pedrónak, de Mátraiba lövi a labdát a spanyol.Fekete kiszorított szögből, mellé.hetes és két perc. Elszenvedője Zubai Szabolcs. Aflitulin értékesíti a büntetőt 22-15.Bodó lövése után nem lennénk a felsőléc helyében...Aflitulin váratlant húz, meg is lepi Kastelicet 22-14.Bodó jön fel cseréből, kapja a labdát, lendületből érkezik, bődületest gólt ragaszt a jobb felsőbe 22-13.Bóka kap labdát a falba befutva, addig forgolódik, míg belövi 21-13.Petro pörgeti el Kastelic mellett 20-13.Vodó felugrik, passzol Pedrónak, de rosszul.Bodó és Sadovyi is nagyot lőnek, de mellé. Rohan a Szeged, Bóka a szélről, de Mátrai ezt is védi.Fekete Bálint távolról ugrik fel, Mátrai védi az átlövést. Aflitulin lövésébe csak beleérni tud Kastelic 20-12.Pedro a jobbszélről 20-11. Blazevic blokkol, jöhet az Eger újból, Sadovyi mellé lő.Obranovic előtt nyílik szét a fal, kihasználja 19-10. Radojevics 19-11.Blazevic halász le egy rossz bejátszást. Bodó átlövését Mátrai kapus kiüti.Obranovic egyedül megoldja 18-10. Zubai kap sárga lapot.Bodó kíméletlen 17-10.Antl büntetőből 16-10.az Eger kezdett, Petro ziccerét beállóból Kastelic védi. Gyors szegedi ellentámadás, Petrus bepattintja a kapus mellett 16-9.FÉLIDŐDobó ad nagy labdát Füzinek, ki is hasznlja 15-9. Blazevic kap sárga lapot, 15 másodperccel a szünet előtt időt kér Juan Carlos Pastor. Gaber harcol ki hétméterest, Bajorhegyi besárgul. Balogh a jobb kapufára lövi az időn túli büntetőt.: Zubai ellen fújnak a játékvezetők támadásban.Sadovyi ellépi.Petrus is célba veszi az üres kaput, de nem sikerül bevennie. Antl ziccerét védi Kastelic.Gaber is kiáll, talán picit erős ítélet. Rossz egri bejátszás emberhátrányban, Kastelic pedig fogja, és az üres kapuba dobja a labdát 15-8.Gorbok betalál, de belemenés... Kiss Gergő kiáll két percre. Emberelőnyben Bóka szerez gólt a balszélről 14-8.Gaber megfogja a bejátszást, ami Füzit kereste. Sportszerű meccs az első sárga lapot most osztják ki a játékvezetők, Igor Radojevics kapta.Gaber 13-8. Petrus viszi fel a labdát, lő, de nem kellett volna.Sostaric, okosan 12-8. Kiss ejtené át Kastelic a balszélről, a szlovén kapus azonban leszedi a labdát.már a második Gorbok-lövést érzi Repóth, bosszankodik is az orosz klasszis. Sadovyi pókhálózik 11-8.Bóka a szélről, Repóth véd. Gorbok lövését is hárítja, majd az indítást Bóka füleli le.Sadovyi harmadik találata 11-7.a befutó Antl elől Bóka szedi el a labdát, a gyors lerohanást Petrus és Gaber vezeti, utóbbi váltja gólra 11-6.Gaber beállóból 10-6.Bodó átlövését kiüti Repóth. Hetest kap az Eger, Antl értékesíti 9-6.Obranovic érkezik Skube helyére, rögtön hatalmas góllal nyit 9-5. Sadovyi lövőkedve nem csillapodik, de Kastelic tesz ellene.Skube először talál be ma 8-5. Radojevics is a felső lécre lövi a labdát.Balogh okosan kikerüli a védőket és gólozik, de ellépi. Sadovyi jól lő, de kapufa.elveszik a labdát az Egertől a sporik, Petrus indul, zúgó kapufa. Aflitulin talpról 7-5.Bodó ziccerét kirúgja Repóth. Sadovyi 6-4. Balogh középről lő át 7-4.nem áll még fel a szegedi védelem, Petro köszöni szépen belövi 6-2. Antlnek hosszú az indítás, még beéri. Bóka középen nem figyel, Radojevics ziccerben kapja a labdát 6-3.Bóka lerohanásból 6-1.nem rendeződik vissza az Eger, Balogh "besétál" 5-1.Kastelic véd, Bóka a szélről 4-0. Időt kér az Eger. Sadovyi lövi az első hevesi gólt 4-1.Sadovy fölé. Bodó gólig megy 3-0.Aflitulin bejátszása Petrónak beállóba, mellé pörgeti a labdát. Balogh betörésből 2-0.keresi az Eger a rést a szegedi falon...Kastelic a balszélről véd, majd a gyors indításnál Blazevicet fogják meg, de nem fújnak a sporik.a második támadásból Bodó talál be távolról 1-0.a Szeged kezdte a mérkőzést. Elszórják a labdát, majd Kastelic védi az átlövést.kezdődik a bemutatás, egykori szegediek vannak a vendégeknél is, Bajorhegyi Ádám és Vancsics János.hosszú idő után ismét ott van a szegedi keretben Bóka Bendegúz, míg ma Denis Buntic és Bánhidi Bence kapott pihenőt Juan Carlos Pastortól, így Fekete Bálint is ott lesz mai a pályán..üdvözöljük kedves olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból. Ezen a héten a második, és nem utolsó NB I-es meccsét játsza a MOL-Pick Szeged. Ma az Egert fogadják a Pastor-tanítványok, míg holnap Ceglédre látogatnak.Korábban:Richard Stochl az Eger szlovák válogatott kapusa. A 41 éves hálóőr több csapattal is játszott Szegeden, a Dunaferr, a Montpellier, a Löwen, a Zaporizsja és az Eger színeiben, de még egyetlenegyszer sem tudott nyerni a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata ellen.Ez a sorozat ma folytatódhat, 18 órakor a Heves megyei együttes szerepel az újszegedi sportcsarnokban. A Szeged szerdán hengerelt Csurgón, a Pastor-csapat 35–24-re nyert. Az biztos, hogy a spanyol szakember ma is rendesen forgatja a csapatát, mert holnap 18 órakor Cegléden újabb bajnoki vár majd a játékosokra. A Pick mestere kérte, hogy hozzák előre a meccset, mert így közel egy hetük lesz készülni a jövő heti debreceni magyar kupa négyes döntőre.Szerencsére mindenki egészséges, teljes a MOL-Pick Szeged kerete. Ősszel a K&H férfi kézilabdaliga nyitófordulójában 33–23-ra nyert a Tisza-parti együttes, ma is elvárható a fölényes siker.A delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik mindkét meccsről.1. Veszprém 24 23 0 1 753 – 541 462. MOL-Pick 21 20 0 1 694 – 465 403. Tatabánya 20 15 2 3 536 – 484 324. Csurgó 22 13 2 7 583 – 541 285. Balatonfüred 22 12 1 9 576 – 545 256. Budakalász 22 12 1 9 539 – 562 257. Komló 23 7 5 11 554 – 611 198. Orosháza 22 9 0 13 554 – 608 189. Cegléd 22 7 3 12 529 – 589 1710. Vác 22 7 2 13 534 – 586 1611. Eger 21 7 1 13 499 – 549 1512. Gyöngyös 22 6 1 15 528 – 589 1313. Balmazújváros 22 3 3 16 519 – 617 914. Mezőkövesd 23 2 1 20 585 – 696 5