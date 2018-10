A félidőben: MOL-PICK Szeged-Komló 21-14

Az EHF-kupában szereplő ellenfél érkezik. Gaber (balról, kék-fehérben) és Bombac a Komló ellen készül. Fotó: Török János

K&H férfi kézilabdaliga, 6. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1500 néző. Vezeti: Felhő, Öcsi.MOL-PICK Szeged: Alilovic 1 - P. Rodríguez 2, Maqueda 2, Henigman 1, Bánhidi 2, Källman 3, Bombac 4/1. Csere: Sego (kapus), Balogh 4/2, Zsitnyikov 2, S. Sunajko, Bodó 6, Kaspárek, Blazevic, Canellas. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.Komló: Selymes - Gebhardt 3, Obradovics, F. Sunajko 1, Grünfelder 1, Jerkovic 6, Markovics 2. Csere: Szabó (kapus), Katzirz, Balázs 1, Kovács 1, Pál, Matic 2, Manojlovity 1. Vezetőedző: Kilvinger Bálint.Hétméteres: 4/3, ill. -.Kiállítás: 6, ill. 4 perc.Balázs dobja ki a labdát a pályáról. Gyönyörű szegedi támadás, Bánhidi a keresztlécet lövi telibe, de megtapsolja a közönség.Matic előtt nyílik szét a szegedi fal, 26-19. Gólt lő, majd védekezésben kiállítják. Bodó beállóból, 27-19.Sego véd, de visszafújják a bírók.a szegedi nevelés, Manojlovity talál be a szélről, 26-18.Bodót nem bírják tartani a komlói védők, 26-17. Balázs ziccerben, Sego nagyot véd. Bodó rohan, belemenés.Gebhardt a szélről, 25-17.Balázs lő test mellett, Sego véd! Bombac passza nem jó Henigmannak. Maqueda löki Balázst, gól és kiállítás. 24-16. Bombac emberhátrányban, 25-16.Balzevic blokkol, Maqueda és Kallman fut, utóbbi talál be, 24-15.Matic góllal mutatkozik be, 22-15. Maqueda kiharcolja, Balogh belövi a büntetőt, 23-15.kapus nélkül kezd a Szeged, Maqueda robban be lendületből, védhetetlen lövés, 22-14.FÉLIDŐAlilovic újabb átlövést hárít. Filip Sunajko ellépi, érvénytelen a gólja. Alilovic veszi célja az üres kaput, hibátlan lövés, 21-14. Henigmant kiállítják, kettő másodperc van hétra a szünetig. Markovicsot kell ápolni, de maradhat a pályán, mert volt ítélet. Szabaddobás, Jerkovicsnak készítik le a labdát, sokkal fölé lövi. FÉLIDŐBalázs vágja arcon Kaspáreket, két perc. Balogh okosan a blokk mellett, 20-14.Jerkovic már hatodszor, 19-14. Időt kér a Szeged.Jerkovic a leülő Alilovic fölött talál be, 19-13.Canellas mellé. Henigman szerez labdát hátul, Pedro pedig rohan, 19-12.Alilovic véd, a kipattanót Markovics értékesíti, 18-12.Bodó csinál egy testcselt kifelé, majd lövi el a hosszúba a labdát, 18-11.Jerkovic passza rossz a beállónak.a szegedi Sunajko, Stefan szerez majdnem labdát. Jerkovic nagy gólt lő, 16-11. Bodó, 17-11.jól védekezik a Szeged. Bodó pedig jól lő elől, 16-10.Bánhidi beállóból, 15-10.Kovács lerohanásból, 13-10. Bodó bevágja, 14-10.Balázs cselezi be magát, 13-9.Bombac, 13-8.Zsitnyikov veszti el a labdát, Gebhardt lő az üres kapuba, 12-8.Balogh lő kapufás gólt, 12-6. Jerkovic veri meg lábbal Maquedát, 12-7.Källman késik egy ütemen, nyakon vágja Filip Sunajkót. Két percet kap. Markovics rögtön ziccerbe kerül a szélen, 11-6.Jerkovic labdája talál utat a hálóba, 10-5. Zsitnyikov lendületből, 11-5.Källman biztos kézzel, 9-3. A komlói Sunajko, Filip gólja után 9-4. Henigmant állítják ki a sporik. Bombac ad nagy labdát a szélre, Kallman, 10-4.Jerkovic nagy gólt lő kilenc méterről, 7-3. Bánhidi válaszol, rögtön,8-3.Pedro szerez labdát, végigviszi, 7-2. Időr kér a Komló.Bánhidi blokkol, Maqueda ugrik rá a labdára, Bombacsnak passzol, kapja vissza, és már gól is, 6-2.újabb Alilovic-védés! Henigman lövése bemegy Selymesről, 5-2.Grünfelder ziccerét rúgja a kapufára Alilovic. Balogh hetesből, 4-2.Zsitnyikov ellen védekeznek elül, hetes. Bombac csel nélkül, Selymes kiüti.Gebhardt harcol a jobbszélen Bombaccsal szemben, gól a jutalma, 3-1. Eladja a Szeged, Grünfelder lerohanása után 3-2.Zsitnyikov hozza meg a nézők hangját a góljával, 3-0.Källman rendezetlen fal ellen, 2-0. Jerkovic átlövését Alilovic fogja. Támadunk, Bombac passzol a balszélre, Källman lövését kirúgja Selymes.Bombac hétméterese a keresztlécről vágódik a hálóba, 1-0.a Komló kezdte a mérkőzést, fél perc után Markovics ugrik be a balszélről, mellé lő. Henigman harcol ki hetest az első szegedi támadásból.érkeznek a csapatok a pályára, kezdődik a bemutatás. Először a vendégek játékosait ismerteti a helyi műsorközlő.a Komló két EHF-kupa-selejtezős találkozó között érkezett Szegedre. A balszélső Igor Markovics vezérletével 34-29-re győzték le az első meccsen a görög Olympiakoszt. A 37 éves montenegrói játékos 14 gólt szerzett azon a találkozón.a szegedi csapatból ma Stefán Rafn Sigurmannsson, Mario Sostaric és Matej Gaber kapott piehnőt Juan Carlos Pastor vezetőedzőtől.üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból. 18 órakor a MOL-PICK Szeged ellenfele a Komló lesz az NB I-ben.Korábban:Azért mindig kellemes érzés úgy kezdeni egy beharangozót, hogy újabb győzelemmel gyarapodott a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának 2018–2019-es statisztikája. Eddig tíz meccset játszott a bajnoki címvédő, és mind a tízet megnyerte. Ma jöhet a tizenegyedik, hiszen az EHF-kupában is vitézkedő Komló legyőzése a kötelező házi feladat kategóriába tartozik.A vendégeknél ismerős arcokat is felfedezhetünk, Katzirz Dávid a kékhívek egyik kedvence, az egykori válogatott játékost imádták, és miután más csapatban szerepelt, akkor is szépen nyilatkozott a PICK-ről. Tanítani való a viselkedése, igazi példakép. Grünfelder Péter is játszott Szegeden.Ami igazán különlegessé teszi a bajnokit, az a testvérek csatája. A fiatal Sunajko Stefán bátyja, Filip a vendégeket erősíti.A Komló stabil csapatnak számít, eddig öt meccsen három győzelmet arattak, kétszer vereséget szenvedtek, és a hetedik helyen állnak a bajnokságban.A kékek 6 meccset vívtak, és mind a hatszor magabiztosan nyertek, 12 ponttal listavezetők. Eddig 217-szer zörgették meg az ellenfelek hálóját, és csak 150 gólt kaptak. Egy biztos: ma többen pihenőt kapnak majd, nagy valószínűséggel Jonas Källman csak a lelátóról szurkol a társaknak.A Szeged főpróbát tart, vasárnap 17 órakor következik a „bajnokok csatája," a Flensburg elleni BL-meccs, amely komoly kihívás lesz. Egy jó hangolódás fontos lenne a német aranyérmes elleni mérkőzésre, amelyre az ülőjegyek elfogytak, de pénteken 15 órától 18 óráig az újszegedi sportcsarnokban állójegy-árusítás lesz.A mai bajnokiról a megszokott módon a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik.