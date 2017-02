A 45. percben: MOL-Pick Szeged-Mezőkövesd 30-15

MOL-Pick Szeged - Mezőkövesdi KC (20-9)

K&H férfi kézilabda liga, 20. forduló. Szeged, 1500 néző. Vezeti: Felhő, Öcsi.

MOL-Pick Szeged: Sego - Sostaric 8/2, Balogh 1, Skube 3, Bánhidi 3, Gorbok 3, Källman 2. Csere: Nagy m. (kapus), Gaber, Pedro 1, Buntic, Zubai 3, Bodó 3, Sunajko 6, Blazevic 1, Fekete 2. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Mezőkövesd: Kovács - Nagy N. 1, Grigoriev 1, Gulás 2, Selviasiuk 2, Vukics 5, Szepesi. Csere: Holló (kapus), Grünfelder, Radnics 1, Vaskó, Kiss 3, Pordán 2. Vezetőedző: Janó Pál.

Hétméteres: 2/2, ill. -

Kiállítások: 4 perc, ill. -



54. perc: az első lövés, amióta Nagy Martin a kapuban. A fiatal hálóőr véd, vastaps a nézőtérről. Zubai 37-17.



53. perc: az exszegedi Nagy Norbert talál be 36-17.



52. perc: Sunajko-gól, de rálépett a vonalra.



51. perc: Blazevic középen, Zubait hozza helyzetbe 36-16.



50. perc: az utolsó tíz minutumba lépve időt kérnek a vendégek. Debütáló a szegedi csapatban! Nagy Martin első NB I-es mérkőzésén érkezik a szegedi kapuba.



49. perc: "Játszik a Szeged" -skandálják a lelátón. Zubai kap "forintos labdát 35-16.



48. perc: Pedro lerohanásból 33-16. Blazevic bennmarad támadásban, a pókok menekülhetnek 34-16.



47. perc: Sunajko egyedül marad, Fekete észreveszi. Nem hibázik a szélső 32-16.



46. perc: Fekete átlövésből 31-15. Selviasiuk 31-16.



45. perc: Pordán 30-15.



44. perc: szegedi kapufa, Kiss ellen inkább nem szabálytalankodnak a védők 30-14.



43. perc: nem bírják a Szeged tempóját a vendégek.



42. perc: Sunajko már nem először szerez labdát és oldja meg egyedül a gyors támadást 30-13.



41. perc: körülményesen támad a Kövesd.



40. perc: Skube találja meg a rést 29-13.



39. perc: Marko Vukics ötödször ma 27-13. Sego véd, indítja Sostaricot 28-13.



38. perc: Sostaric kivár a levegőben, Kovács nem tud védeni 26-11. Gyors gólváltás, Pordán, majd Gorbok talál be 27-12.



37. perc: Kiss a szélről 25-11.



36. perc: Blazevicet állítják ki a játékvezetők két percre. Bánhidi harcol ki hetest, Sostaric értékesíti 25-10.



35. perc: Sunajko elemében van, megszerzi, végigvezeti majd belövi a labdát magabiztosan 24-10.



34. perc: Sego! Sunajko pörgeti be Kovács fölött 23-10.



33. perc: Fekete Bálint érkezett a második játékrészre a balkezes lövő posztjára a Szegedben, első átlövése góllal zárul 22-10.



32. perc: Szergej Gorbok kap kétperces kiállítást. Kisst játszák meg a balszélen 21-10.



31. perc: Vukics-kapufával és Sostaric góllal indul a második félidő 21-9.



FÉLIDŐ



30. perc: Bodó már a huszadik szegedi gólt lövi 20-9. FÉLIDŐ



29. perc: Sego sokadjára véd könnyen, gyorsan felérünk az ellenfél hatosára, Bodó a szélre, Sunajko nem hibázik 19-9.



28. perc: Bodó lövi át a sáncot, Holló lábai közt megy be a labda 18-9.



27. perc: elveszik a labdát a vendégektől a sporik, Grünfelder nem érti miért.



26. perc: Sunajko visszatért. Gyors támadást vezet a Mezőkövesd, Radnics talál be 17-9.



25. perc: Buntic lövésébe beleérnek, Holló így tudja védeni. Vaskó ugrik be a jobbszélről, vonalra lép, de Sego védte.



24. perc: Vukics megint távolról, Sego beleér, de bemegy 17-8.



23. perc: Nagy Norbert lő, Sego véd. Gyorsan viszi fel a labdát a Szeged, Sostaric a szélről 17-7. Közte tíz!



22. perc: Sunajko szerez labdát, azonban rosszul lép, ápolni kell. Újra Källman a pályán. Bodó-bomba, ahogyan a műsorközlő is mondja 16-7.



21. perc: Skube 14-7. Gulás mellé, Sego indít, Sunajko villámgyors 15-7. Időt kérnek a vendégek.



20. perc: Vukics jól lő távolról, már harmadszor 13-7.



19. perc: Vukics bevágja tíz méterről 12-6. Zubai kiharcolja, Sostaric belövi a büntetőt 13-6.



18. perc: friss emberek érkeznek a Szegedbe, Sunajko rögtön betalál 12-5.



17. perc: hosszan támad a Kövesd, Selviaiuk talál be a végén 11-5.



16. perc: Bánhidi blokkol, Selviasiuk megszerzi a labdát a hatos vonalon, de Sego véd. Gyors támadás, Balogh kíméletlen 11-4.



15. perc: most Sostaric adta a labdát kínaira Skubénak, de a védők lefülelik. Gulás rossz passz, Källman megszerzi, Gorbok bevágja 10-4.



14. perc: Balogh nem bír Vukiccsal 9-4.



13. perc: eddig tetszik a meccs a nézőknek, szól a vastaps a lelátóról. Skube szépen osztogat, most a másik szélen Källmant találja meg 9-3.



12. perc: Skube passza után kínaiból Sostaric talál be 8-3.



11. perc: labdát szerzünk, Skube találja meg a meglépő Källmant, nem hibázik 7-2. Gulás 7-3.



10. perc: Bánhidi Bence már harmadszor 6-3.



9. perc: Gorbok 5-2.



8. perc: Grigoriev elhajlásból 4-2.



7. perc: az első mezőkövesdi gól, Gulás Máté átlövésből 4-1.



6. perc: Källman szerez labdát, Gorbok vezeti kapura, majd Sostaric fejezi be a támadást 4-0.



5. perc: Bánhidi kap sárga lapot.



4. perc: Sego már másodszor véd könnyedeén.



3. perc: Bánhidi tarthatatlan beállóban 3-0.



2. perc: Skube gyorsan 2-0



1. perc: az év első szegedi gólját Bánhidi lövi 1-0



17.58: köszöntik a világbajnokságot megjárt szegedi játékosokat, a legnagyobb tapsot a szlovén válogatottal bronzérmet nyerő Matej Gaber kapta.



17.55: üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból. A csapatok már a pályán, folyik a bemutatás. A hazaiaknál először van ott az NB I-es keretben Nagy Martin, aki a húzódást szenvedett José Manuel Sierra helyére került be.



Korábban:

Hét szegedi kézilabdázó vett részt a franciaországi világbajnokságon, a szlovén Matej Gaber bronzéremmel térhetett haza – vele ugyanezen az oldalon interjút is olvashatnak. A vb- láznak azonban vége, ma már bajnokit játszik a MOL-Pick.Kisebb sérüléssel bajlódik, így valószínűleg pihenőt kap Thiagus Petrus , akire csütörtökön az idei év első Bajnokok Ligája-találkozóján nagy szükség lesz. A MOL-Pick a fehérorosz Bresztnél vizitál. Sandro Obranovic játéka is kérdéses a kövesdiek ellen.A horvát irányító a Vojvodina elleni makói edző- mérkőzés előtt szenvedett húzódást. Bóka Bendegúz sem lesz ott a Mezőkövesd ellen, így Sunajko Stefan kaphat lehetőséget Jonas Källman mögött a balszélen. A vb-ről Szergej Gorbok is kisebb sérüléssel tért vissza, azonban a szurkolók által az őszi BL-szezon legjobb szegedijének választott orosz válogatott balátlövő már egészséges.A MOL-Pick Szeged a 2016– 2017-es idényben eddigi legnagyobb különbségű sikerét éppen Mezőkövesden aratta: a csapatkapitány, Zubai Szabolcs szülővárosában 36–19-re nyertek.A borsodiaknak csak egy győzelmük van, hazai környezetben 34–23-ra verték a Balmazújváros ellen. Vácott értek el még döntetlent, tizenháromszor vesztesen hagyták el a pályát.Februárban nyolc összecsapás vár a szegedi kézilabdacsapatra, öt itthon. Meghatározó hónap előtt állnak Bánhidiék, mivel a BL-ben Bresztben és Kielcében is játszanak, míg hozzájuk a Vardar Szkopje látogat. Az NB I-ben viszont könnyebb ellenfelek várnak a csapatra.