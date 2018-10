A félidőben: MOL-PICK Szeged-RK Celje Pivovarna Lasko 18-8

Ez lesz a 172. fellépése a Szegednek az elitligában.

Eddig 79 győzelmet arattak, 13-szor játszottak döntetlent, és 79-szer vereséget szenvedett a PICK.

Az idei szezont remekül kezdték, három meccsen három győzelmet könyvelhettek el.

Rajtuk kívül a felsőházban a Vardar Szkopje és a Paris SG együttese százszázalékos.

Közelítenek az 5000. BL-góljuk felé, eddig 4736 találatot értek el.

Eddig hatszor találkoztak a Celjével. A mérlegük: 3 győzelem, 1 döntetlen és 2 vereség.

Az elmúlt három meccsüket megnyerték ellenük.

Legutóbb a 2016– 2017-es idényben csaptak össze, akkor idegenben 31–25-re, míg az újszegedi sportcsarnokban 27–22-re nyertek.

Remek formában játszik Mario Sostaric. Karikatúra: Hudi Dániel

Férfi kézilabda, VELUX EHF Bajnokok Ligája, B csoport, 4. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 3200 néző. Vezeti:I. Covalciuc, A. Covalciuc (moldávok).Sego - Sostaric 2, Maqueda 3, Blazevic, Källman 3, Gaber, Bombac.Alilovic (kapus), Balogh 3, Bodó 1, Bánhidi 2, Sigurmannsson 4/3, Canellas 1, Kaspárek, Henigman, Zsitnyikov.Juan Carlos Pastor.Ferlin - Gal Marguc, B. Vujovics 1, D. Nenadics, Beciri 1, Malus 2, Kodrin.Panjtar (kapus), Groselj, D. Razgor 2/2, Anic 1, Ovnicek 2/1, Jurecic 1.Tomaz Ocvirk.3/3, ill. 4/3.6, ill. 4 perc.Bánhidi kiharcolja, Sigurmannsson nevágja a hétméterest, 19-10.Bombac lövése a blokkról megy fölé.Kaspárek is leül két percre a kispadra. Maqueda emberhátrányban a kapufát találja telibe. Jurecic használja ki az előnyt, 18-10.Zsitnyikov mehet kapura üres területen, de mellé trafál. Gabert állítják ki a játékvezetők.henigman védekezik belül, hetes, Ovnicek belövi, 18-9.Alilovic érkezik a szegedi kapuba, valamint élete első BL-meccsén lép pályára Stanislav Kaspárek és Nik Henigman.Magabiztosan, tíz góllal vezet a PICK a szünetben, köszönhetően Marin Sego kapus parádés teljesítményének is. A horvát kapus 10 lövést hárított az első játékrész során, ami 56%-os védési hatékonyságot jelent.FÉLIDŐBeciri beállóból, Sego majdnem fogja, de becsorog, 16-8. Canellas ma először talál be, 17-8. Labdát szerez még a spanyol, a dudaszó előtt beállítja a legnagyobb különbséget, az üres kapuba, 18-8.Bánhidi estében a kapus feje fölött, 16-7. Nenadics kétperces kiállítást kap.Vujovics lő magasra ugorva, de Sego olvassa! Bodót blokkolják. Jurecic rohan, fölé. Időt kér a Szeged.ezt is majdnem megfogja Sego, de bepattan, Razgor, 15-7. Bánhidi zár szabálytalanul.Sostaric veszett labdát szed össze, de háttal a kapunak már nem tud jól lőni. Jöhet a Celje. Canellasnál is belül védekezést fújnak.Sostaricsnál fújnak belül védekezést, hetes. Sego!!! Erre a telejsítményre már lassan nem lesznek szavak.Malus lövését hárítja Sego, de belefújnak a sporik. Megszerezzük újra a labdát, Maqueda robog, 14-6. Sego véd, indítja Sostaricsot, 15-6. Ez nagyon komoly, amit a Szeged mutat, ki is kéri a második idejét Ocvirk edző.Ovnicek veri meg lábbal Maquedát, 12-6. Bánhidi befordul beállban, 13-6.Anic annulálva, Sego ezt is fogja! Az üres kapus lövés azonban kimarad tőle.Anic-ziccer, Sego! Bravó! Sostaric a szélről, kapufa. Kár érte!Bánhidit rántja le Nenadics, hetes és két perc ez is. Sigurmannsson most lövőcsel nélkül, a balalsóba, 12-5.Balogh jubilál, 300. gólját szerzi a BL-ben szegedi mezben, 11-5.Malus lövése a kapufáról vágódik be, 10-5.Sego bombaformában, most Groselj lövését rúgja a kapufára, majd rendezetlen fal ellen balátlövő posztról Maqueda talál be, 10-4.Sigurmannsson egy csel után, 9-4. Marguc a szélről, Sego kirúgja, de marad a Celjénél a labda, mert oldalt ment ki.Anic beállóból, 8-4. Bánhidi harcol ki hétméterest.Balogh veri meg lábbal a védőjét, 8-3.Anic a saját hatosáról próbálkozik üres kapura, de nem megy neki szerencsére.Nenadics előtt nyílik szét a fal, észreveszi, Gaber meglöki oldalról, hetes és két perc. Razgor értékesíti, 7-3.Balogh ütemtelenül a kezek alatt, 6-2. Óriási gól volt! Időt kér a Celje. Sostaric labdát szerez, Källman elképesztő gyorsasággal indul, 7-2.Nenadics kiszorított szögből, Sego fölé tenyereli.Bombacsot megállítják, passzol, Källman középről, 5-2. Labdát szerzünk rögtön, de el is adjuk.Vujovics bátorodik fel, lendületből lő, fölé.Bodó adja kínaira Kallmannak, 4-1. Malus villámgyorsan szépít, 4-2.egyre ritkábban lehet ilyet látni kézilabdapályán, a Celje nem cserél egyelőre támadából védekezésbe. Sostaric tőle szokatlan módon bellóban harcol, 3-1. Kell-e mondani: Marin Sego most is parádézik!újabb labdát halászik a beálló elől Blazevic, de a lábára pattan a labda utána. Marad a Celjénél. Nenadics talpról, a blokk és Sego együtt véd!Blazevic szerez labdát, Bodó távolról lő, kapufa.Beciri fölé pattintja beállóból, rendezetlen falat támad Maqueda, 2-1.Bombac zár Bodónak, bevarrja a hosszú alsóba, 1-1.a Celje kezdi a meccset. Branko Vujovics átlövésgólja nyit, 0-1.fantasztikus a hangulat, kezdünk!fontos megjegyezni, hogy bár a Celje kölcsön vette a Veszprémtől Accambray-t, a francia válogatott balátlövő ma még nem játszhat a szlovénoknál.óriási taps közepette már a szegedi játékosok érkeznek a pályára.jöttek szurkolók Celjéből is, körülbelül harminc fővel érkezett a Florijani szurkolói csoport.még tíz perc van kezdésig, de az már jól látszik, hogy telt ház lesz ma is az újszegedi sportcsarnokban.a szegedi keretből ezúttal Pedro Rodríguez, Stefan Sunajko és Nagy Martin maradtak ki, míg Nik Henigman ott van a meccskeretben.üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból, ahol sorozatbeli tizedik győzelmére készül a MOL-PICK Szeged. Az ellenfél 17.30-tól a szlovén Celje lesz a BL B csoportjának 4. fordulójában.Jön a hetedik Szeged–Celje párharc a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, ma 17.30-kor a magyar bajnok a szlovén aranyérmest fogadja az újszegedi sportcsarnokban.A hangulat garantált, ismét népes publikum tölti meg a lelátót, és bizony a kék szimpatizánsok mindig remek hangulatot teremtenek. Kell is a segítség, hiszen a MOL-PICK SZEGED remekül kezdte a szezont, eddig az összes meccsét megnyerte. Fontos is lenne a győzelem, mert egy esetleges újsabb siker egy remek pozíció megszerzését eredményezhetné.A Celje hét közben kölcsönbe megszerezte a Telekom Veszprém együttesétől a francia William Accambray-t, aki még nem kerül be a keretbe, így nem játszik a szegedi meccsen. A szlovénok is nagy önbizalommal készülnek a meccsre, az elmúlt fordulóban a Flensburgot 23–20-ra megverték, így megszerezték első sikerüket a 2018–2019-es szezonban. Mario Sostaric, a PICK szlovén játékosa – a 3. forduló legjobbjának választották meg a szurkolók – sok nagy csatát megélt még a Velenje játékosaként.– Ez otthon Szlovéniában olyan – kezdte az esélylatolgatást a jobbszélső –, mint Magyarországon a Szeged–Veszprém párharc. A rangadó, különleges hangulattal. Alaposan átalakult a nyáron a Celje, meghatározó játékosok távoztak, mégis nagyon komolyan kell venni őket. Jó passzban vagyunk. Ebből kell erőt merítenünk, hogy tudjuk, hogyan kell megnyerni egy meccset. Ez nagy előny! Jó lenne most ezt magabiztosan megszerezni, hogy ne kelljen az utolsó pillanatig izgulni.Bánhidi Bence is remek formában várja a mai összecsapást. A magyar válogatott beállós a Motor Zaporizzsja elleni meccsen hétszer talált be a kapuba.– Nagy butaság lenne leírni a szlovén együttest – nyilatkozta Bánhidi –, könnyelművé válni, mert éppen a Flensburg legyőzésével bizonyították, hogy bármire képesek. Egy edzőváltás mindig sokat lendíthet egy csapaton, ez most érződik a Celjén. De itthon kötelező nyernünk, fantasztikus közönségünkkel csakis ezt tudom elképzelni.A Nantes ellen a beállós átlépett egy bűvös határt: a MOL-PICK házi BL-góllistáján a százasok táborába tartozik. Most 108 gólnál jár.– Csodás érzés ilyen remek játékosok között olvasni a nevem! Minden kézilabdás szeret gólt dobni, különösen Európa legjobbjai között. Bízom benne, hogy növelni tudom még a találataim számát, de számomra a csapat a legfontosabb, az, hogy közösen nyerjünk, a meccs végén pedig együtt ünnepeljünk a szurkolóinkkal.